١٢ مليار دولار إعلانات وصفقات في منتدى ((بوابة الخليج))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: نوال عباس
– علي عبدالخالق
تصوير: محمد سرحان - محمد عبدالله
اختتمت أمس فعاليات النسخة الثانية من «منتدى بوابة الخليج 2024» بنجاح، مع إعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار. وشهد المنتدى، الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، حضورًا لافتًا ضم 250 مشاركًا، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال من مختلف دول العالم، بهدف استكشاف فرص النمو الاستثماري والتجاري الواعدة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، التي تسعى لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
وقد تم الكشف خلال فعاليات المنتدى الذي استمر على مدار يومين كاملين، عن 32 اعلانا وصفقة تعكس ريادة البحرين في مجالات التحول الرقمي، والتمويل، والتصنيع، والسياحة، والقطاعات ذات القيمة العالية الأخرى.
ففي قطاع التمويل، أطلق بنك السلام شركة «السلام كابيتال» وهي شركة لإدارة الأصول من الفئة 3 A تم تأسيسها حديثاً مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. كما أعلن بنك سيكو منتجات استثمارية متنوعة، فيما أعلنت «جي بي مورغان» خططا لتوظيف تقنيين في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، أطلق بنك سنغافورة الخليج خدمات مصرفية للشركات موجهة الى الاقتصاد الرقمي العالمي.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي للبحرين، وقّعت شركة «أري للابتكار» ثلاث شراكات جديدة مع بنك البحرين الوطني، وشركة ألمنيوم البحرين (البا)، وصندوق العمل (تمكين)، بهدف دعم الحلول المتقدمة في مجالات البرمجيات المؤسسية، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي. وكشفت شركة «بيون» عن رؤيتها لبناء مدينة رقمية، كما وقعت اتفاقية تطوير مع شركة «إدامة».
أما في قطاع التصنيع، أكدت شركتا «البا» و«دايكي ألمنيوم» التزامهما بإنشاء منشأة مستدامة لمعالجة مخلفات الألمنيوم في مملكة البحرين. كما أعلنت «ريسينغ فورس جروب» وحلبة البحرين الدولية استكمال توسعة مصنع «بيل ريسنغ هيلمتس» وأطلقتا عمليات بناء منشأة تصنيع جديدة. وأعلنت شركة بابكو انيرجيز وصولها الى مرحلة حاسمة من مشروع تحديث مصفاة بابكو لتوسيع قدراتها التكريرية بما يتماشى مع أحدث معايير الاستدامة.
وقد أعلنت شركة «إدامة»، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة، عدة مشاريع رئيسية، بما فيها افتتاح منتجعها الجديد في حوار الذي ستشغله شركة «مانتيس». وكشفت «إنفراكورب»، الشركة المستثمرة في البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن اتفاقية مع «كمبينسكي» لتطوير فندق «سكاي فيلا» كأول فندق في مشروع «هاربر هايتس» متعدد الاستخدامات في المنامة.
وتضمنت الإعلانات الحكومية أيضًا تفاصيل من وزارة الصناعة والتجارة في البحرين حول إنشاء صندوق وطني للتنمية الصناعية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خططها لتطوير 3 آلاف وحدة وشقة سكنية في مدينة خليفة، بينما وقعت شركة «ممتلكات» عدة اتفاقيات عبر مختلف القطاعات الرئيسية ضمن محفظتها.
إلى جانب الكشف عن هذه الاستثمارات المهمة، شهد اليوم الثاني من «منتدى بوابة الخليج 2024» مناقشات حول القطاعات المرتفعة النمو في المنطقة، بما في ذلك السياحة والتصنيع والمصارف والرياضة. وكان موضوع التكامل الخليجي المحور الأساسي للنقاشات كمحفز رئيسي لتسريع النمو وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن منتدى «بوابة الخليج» حقق نجاحا كبيرا بعد أن أسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات بين جهات مختلفة، وهذا يعكس التعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين بما يعزز تنمية ونمو جميع القطاعات الاقتصادية. وأضافت أن فعاليات المنتدى جذبت عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات المحلية والخليجية والدولية.
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