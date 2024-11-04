١٢ مليار دولار إعلانات وصفقات في منتدى ((بوابة الخليج))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ - ‬محمد‭ ‬عبدالله





اختتمت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬بنجاح،‭ ‬مع‭ ‬إعلانات‭ ‬وصفقات‭ ‬تفوق‭ ‬قيمتها‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وشهد‭ ‬المنتدى،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حضورًا‭ ‬لافتًا‭ ‬ضم‭ ‬250‭ ‬مشاركًا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬وقادة‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بهدف‭ ‬استكشاف‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬الاستثماري‭ ‬والتجاري‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومنطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭ ‬كاملين،‭ ‬عن‭ ‬32‭ ‬اعلانا‭ ‬وصفقة‭ ‬تعكس‭ ‬ريادة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬والتمويل،‭ ‬والتصنيع،‭ ‬والسياحة،‭ ‬والقطاعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬العالية‭ ‬الأخرى‭.‬

ففي‭ ‬قطاع‭ ‬التمويل،‭ ‬أطلق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬كابيتال‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬3 A ‭ ‬تم‭ ‬تأسيسها‭ ‬حديثاً‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطة‭ ‬دبي‭ ‬للخدمات‭ ‬المالية‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬سيكو‭ ‬منتجات‭ ‬استثمارية‭ ‬متنوعة،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬جي‭ ‬بي‭ ‬مورغان‮»‬‭ ‬خططا‭ ‬لتوظيف‭ ‬تقنيين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أطلق‭ ‬بنك‭ ‬سنغافورة‭ ‬الخليج‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬موجهة‭ ‬الى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬العالمي‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للبحرين،‭ ‬وقّعت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أري‭ ‬للابتكار‮»‬‭ ‬ثلاث‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭)‬،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الحلول‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البرمجيات‭ ‬المؤسسية،‭ ‬والتحليلات،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وكشفت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بيون‮»‬‭ ‬عن‭ ‬رؤيتها‭ ‬لبناء‭ ‬مدينة‭ ‬رقمية،‭ ‬كما‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقية‭ ‬تطوير‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع،‭ ‬أكدت‭ ‬شركتا‭ ‬‮«‬البا‮»‬‭ ‬و«دايكي‭ ‬ألمنيوم‮»‬‭ ‬التزامهما‭ ‬بإنشاء‭ ‬منشأة‭ ‬مستدامة‭ ‬لمعالجة‭ ‬مخلفات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬ريسينغ‭ ‬فورس‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬وحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬استكمال‭ ‬توسعة‭ ‬مصنع‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬ريسنغ‭ ‬هيلمتس‮»‬‭ ‬وأطلقتا‭ ‬عمليات‭ ‬بناء‭ ‬منشأة‭ ‬تصنيع‭ ‬جديدة‭. ‬وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬انيرجيز‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬بابكو‭ ‬لتوسيع‭ ‬قدراتها‭ ‬التكريرية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬معايير‭ ‬الاستدامة‭.‬

وقد‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إدامة‮»‬،‭ ‬الذراع‭ ‬العقارية‭ ‬لشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة،‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬رئيسية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬افتتاح‭ ‬منتجعها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬الذي‭ ‬ستشغله‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مانتيس‮»‬‭. ‬وكشفت‭ ‬‮«‬إنفراكورب‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المستثمرة‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬عن‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬كمبينسكي‮»‬‭ ‬لتطوير‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬فيلا‮»‬‭ ‬كأول‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬هاربر‭ ‬هايتس‮»‬‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬في‭ ‬المنامة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الإعلانات‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضًا‭ ‬تفاصيل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬حول‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬وطني‭ ‬للتنمية‭ ‬الصناعية‭ ‬وصندوق‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬خططها‭ ‬لتطوير‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬وحدة‭ ‬وشقة‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬بينما‭ ‬وقعت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ممتلكات‮»‬‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬ضمن‭ ‬محفظتها‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المهمة،‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‮»‬‭ ‬مناقشات‭ ‬حول‭ ‬القطاعات‭ ‬المرتفعة‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السياحة‭ ‬والتصنيع‭ ‬والمصارف‭ ‬والرياضة‭. ‬وكان‭ ‬موضوع‭ ‬التكامل‭ ‬الخليجي‭ ‬المحور‭ ‬الأساسي‭ ‬للنقاشات‭ ‬كمحفز‭ ‬رئيسي‭ ‬لتسريع‭ ‬النمو‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬

وأكدت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬بوابة‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬توقيع‭ ‬عدة‭ ‬اتفاقيات‭ ‬بين‭ ‬جهات‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهذا‭ ‬يعكس‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تنمية‭ ‬ونمو‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭. ‬وأضافت‭ ‬‭ ‬أن‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬جذبت‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والدولية‭.‬