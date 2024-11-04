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انـتـخـابـات الـرئـاسـة الأمريكـيـة اليومتعزيزات أمنية غير مسبوقة خوفا من الفوضى

11/4/2024 7:08:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تجري‭ ‬اليوم‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬يتنافس‭ ‬فيها‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وكامالا‭ ‬هاريس‭. ‬وقبل‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬بعض‭ ‬الفوضى،‭ ‬فرضت‭ ‬بعض‭ ‬التعزيزات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬واشنطن‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬أمام‭ ‬المكاتب‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الولايات،‭ ‬تحسبا‭ ‬لأعمال‭ ‬عنف‭ ‬محتملة،‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬لما‭ ‬حصل‭ ‬عام‭ ‬2020؛‭ ‬فقد‭ ‬عمدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المكاتب‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬موظفيها‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التصعيد،‭ ‬وتخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقع‭.‬

كما‭ ‬وضعت‭ ‬بين‭ ‬أيديهم‭ ‬سبلا‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تهديدات‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬وطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬مئات‭ ‬المكاتب‭ ‬الانتخابية‭ ‬بأبواب‭ ‬زجاجية‭ ‬وفولاذية‭ ‬مضادة‭ ‬للرصاص،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وأتت‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬فيما‭ ‬تشعر‭ ‬السلطات‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬صعود‭ ‬حركات‭ ‬يمينية‭ ‬رافضة‭ ‬للانتخابات،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬طفت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬مجموعات‭ ‬يمينية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دعوات‭ ‬على‭ ‬تليغرام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬اليوم،‭ ‬والاستعداد‭ ‬للاعتراض‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الديمقراطية‭.‬

كما‭ ‬نشرت‭ ‬بعض‭ ‬الحسابات‭ ‬صورا‭ ‬لرجال‭ ‬مسلحين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭.‬

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