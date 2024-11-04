انـتـخـابـات الـرئـاسـة الأمريكـيـة اليومتعزيزات أمنية غير مسبوقة خوفا من الفوضى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬وضعت‭ ‬بين‭ ‬أيديهم‭ ‬سبلا‭ ‬سريعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬تهديدات‭ ‬قد‭ ‬تطرأ‭ ‬وطلب‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬مئات‭ ‬المكاتب‭ ‬الانتخابية‭ ‬بأبواب‭ ‬زجاجية‭ ‬وفولاذية‭ ‬مضادة‭ ‬للرصاص،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وأتت‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬فيما‭ ‬تشعر‭ ‬السلطات‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬صعود‭ ‬حركات‭ ‬يمينية‭ ‬رافضة‭ ‬للانتخابات،‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬طفت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬

كما‭ ‬جاءت‭ ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬مجموعات‭ ‬يمينية‭ ‬مؤيدة‭ ‬للمرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬دعوات‭ ‬على‭ ‬تليغرام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مراقبة‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬اليوم،‭ ‬والاستعداد‭ ‬للاعتراض‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عملية‭ ‬تلاعب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الديمقراطية‭.‬

كما‭ ‬نشرت‭ ‬بعض‭ ‬الحسابات‭ ‬صورا‭ ‬لرجال‭ ‬مسلحين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭.‬