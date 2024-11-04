انـتـخـابـات الـرئـاسـة الأمريكـيـة اليومتعزيزات أمنية غير مسبوقة خوفا من الفوضى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تجري اليوم انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يتنافس فيها دونالد ترامب وكامالا هاريس. وقبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسط مخاوف من حدوث بعض الفوضى، فرضت بعض التعزيزات الأمنية في العاصمة واشنطن. كما تم تعزيز الأمن أمام المكاتب الانتخابية في العديد من الولايات، تحسبا لأعمال عنف محتملة، في تكرار إلى حد ما لما حصل عام 2020؛ فقد عمدت العديد من المكاتب إلى تدريب موظفيها على طرق التعامل مع التصعيد، وتخفيف التوتر في حال وقع.
كما وضعت بين أيديهم سبلا سريعة من أجل الإبلاغ عن أي تهديدات قد تطرأ وطلب المساعدة في إنفاذ القانون عند الحاجة. إلى جانب ذلك تم تعزيز مئات المكاتب الانتخابية بأبواب زجاجية وفولاذية مضادة للرصاص، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأتت تلك الإجراءات فيما تشعر السلطات بالقلق من إمكانية صعود حركات يمينية رافضة للانتخابات، كانت قد طفت عام 2020 بعد رفض الجمهوري دونالد ترامب هزيمته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
كما جاءت بعدما نشرت مجموعات يمينية مؤيدة للمرشح الجمهوري دعوات على تليغرام من أجل مراقبة عملية الاقتراع اليوم، والاستعداد للاعتراض على أي عملية تلاعب في بعض المناطق الديمقراطية.
كما نشرت بعض الحسابات صورا لرجال مسلحين، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز.
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