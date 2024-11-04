مجلس الوزراء: منتدى بوابة الخليج منصة حيوية للتعريف بالفرص الاستثمارية في البحرين والمنطقة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬المنتدى‭ ‬كمنصة‭ ‬حيوية‭ ‬للتعريف‭ ‬بالفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬الناجحة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ومنها‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وما‭ ‬شهده‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬دولية‭ ‬واسعة‭ ‬واستعراضٍ‭ ‬لمختلف‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬والتعامل‭ ‬الأمثل‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭.‬

ثم‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬كافة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬مشيداً‭ ‬بإسهامات‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬آفاق‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية‭.‬

بعدها‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬لمملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬ملكاً‭ ‬وحكومةً‭ ‬وشعباً‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬العواصف‭ ‬والفيضانات‭ ‬والأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬جنوب‭ ‬إسبانيا‭ ‬وشرقها،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بشأن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬لصالح‭ ‬المواطن‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشاريع‭ ‬الأنظمة‭ (‬القوانين‭) ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الحجر‭ ‬البيطري‭ ‬والزراعي‭ ‬والبذور‭ ‬والتقاوي‭ ‬والشتلات‭ ‬والغذاء‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرتي‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بروسيا‭ ‬الاتحادية،‭ ‬ووزارة‭ ‬التعليم‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬بجمهورية‭ ‬قبرص‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومؤسسة‭ ‬ Mission ‭ ‬ Possible ‭ ‬ Partnership ‭ (‬ MPP ‭) ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬مسرع‭ ‬الانتقال‭ ‬الصناعي‭.‬

‭ ‬5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬مقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

‭ ‬ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

‭ ‬1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬البريكس‭.‬

‭ ‬2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الإقليمي‭ ‬التاسع‭ ‬للاتحاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المتوسط‭.‬

‭ ‬3‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭.‬

‭ ‬4‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬الإقليمي‭ ‬حول‭ ‬تسريع‭ ‬تحول‭ ‬النظم‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬5‭. ‬أهم‭ ‬مخرجات‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬دعم‭ ‬مبادرات‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإطلاق‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬6‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للابتكار‭ ‬2024‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭.‬

‭ ‬7‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬اتحاد‭ ‬المستشفيات‭ ‬العربية‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي،‭ ‬والذي‭ ‬حصدت‭ ‬البحرين‭ ‬خلاله‭ ‬جائزتين،‭ ‬وهما‭ ‬حصول‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬المرأة‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العربي،‭ ‬وحصول‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مبادرات‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬الذهبية‭.‬

‭ ‬8‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬34‭ ‬لوزراء‭ ‬العدل‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬9‭. ‬نتائج‭ ‬ختام‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخراً‭.‬

‭ ‬10‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬53‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬الصناعي‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭. ‬