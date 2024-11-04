مجلس الوزراء: منتدى بوابة الخليج منصة حيوية للتعريف بالفرص الاستثمارية في البحرين والمنطقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس أهمية منتدى بوابة الخليج 2024 الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى دور المنتدى كمنصة حيوية للتعريف بالفرص الاستثمارية في البحرين والمنطقة وتعزيز مكانة مملكة البحرين كبيئة حاضنة للاستثمار، مشيراً إلى الجهود التنظيمية الناجحة من الجهات المعنية ومنها مجلس التنمية الاقتصادية وما شهده المنتدى من مشاركة دولية واسعة واستعراضٍ لمختلف الرؤى والأفكار والفرص المتاحة للاستثمار في مملكة البحرين والمنطقة والتعامل الأمثل مع التطورات الاقتصادية.
ثم هنأ المجلس كافة الأطباء البحرينيين ومنتسبي القطاع الصحي بمناسبة يوم الطبيب البحريني، مشيداً بإسهامات أبناء الوطن من الأطباء في دعم آفاق التطوير في الخدمات الصحية والعلاجية.
بعدها أعرب المجلس عن تعازيه لمملكة إسبانيا ملكاً وحكومةً وشعباً في ضحايا العواصف والفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت جنوب إسبانيا وشرقها، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن حزمة من مشاريع القوانين ذات الأولوية في إطار مواكبة متطلبات التنمية لصالح المواطن.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشاريع الأنظمة (القوانين) في مجالات الحجر البيطري والزراعي والبذور والتقاوي والشتلات والغذاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرتي تفاهم بين وزارة شؤون الشباب وكل من الوكالة الاتحادية لشؤون الشباب بروسيا الاتحادية، ووزارة التعليم والرياضة والشباب بجمهورية قبرص.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ومؤسسة Mission Possible Partnership ( MPP ) للانضمام إلى برنامج مسرع الانتقال الصناعي.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في قمة مجموعة البريكس.
2. نتائج المشاركة في المنتدى الإقليمي التاسع للاتحاد من أجل المتوسط.
3. نتائج المشاركة في احتفال جمعية البحرين في لندن بمناسبة مرور 59 عاماً على تأسيسها.
4. نتائج المشاركة في المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية.
5. أهم مخرجات أسبوع الشجرة والتفاعل الإيجابي من قبل الجهات والمواطنين في سياق دعم مبادرات خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني التي أعلنها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق أسبوع الشجرة بحيث يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.
6. نتائج المشاركة في المنتدى العالمي للابتكار 2024 للاتحاد الدولي للاتصالات.
7. نتائج المشاركة في احتفال اتحاد المستشفيات العربية باليوبيل الفضي، والذي حصدت البحرين خلاله جائزتين، وهما حصول وزيرة الصحة على جائزة المرأة المتميزة في القطاع الصحي العربي، وحصول المستشفيات الحكومية بمملكة البحرين على جائزة مبادرات سلامة المرضى الذهبية.
8. نتائج المشاركة في الاجتماع 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
9. نتائج ختام دورة الألعاب المدرسية الدولية التي استضافتها مملكة البحرين مؤخراً.
10. نتائج المشاركة في الاجتماع 53 للجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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