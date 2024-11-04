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أمين عام (ناتو) يدعو ألمانيا لرفع نفقاتها في الحلف الأطلسي

11/4/2024 2:38:41 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 4 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته ألمانيا اليوم الاثنين إلى رفع نفقاتها في الحلف رغم إعلان حكومة برلين أخيرا استثمار المزيد من الأموال في الحلف الدفاعي.
وقال روته في مؤتمر صحفي عقب لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين إن ألمانيا تستثمر لأول مرة منذ ثلاثة عقود بنسبة 2 بالمئة من ناتجها القومي المحلي في الحلف الأمر الذي يعتبر أمرا مهما لألمانيا وللحلف.
وأضاف إن جميع الدول الأعضاء مطالبة برفع نفقاتها معربا عن أمله في أن تقوم ألمانيا بخطوات في هذا الاتجاه.
وأكد مدى صعوبة إقناع الحكومات بصرف الأموال في الشؤون الدفاعية "لكن استثمار المزيد من الأموال في هذا الخصوص أمر مهم جدا للأمن الجماعي في أوروبا".
من جانبه أكد المستشار الألماني أن حكومته ستواصل في الأعوام المقبلة الطريق الذي بدأته في هذا الخصوص مشيرا إلى إن نفقات بلاده في الحلف تضاعفت في الأعوام السبعة الماضية.
وشدد شولتس على ضرورة تعزيز قوات الحلف في أوروبا من خلال استثمار الأوروبيين في الأعوام المقبلة الكثير من الأموال من أجل أن تكون أوروبا مستعدة لمواجهة أية "أخطار أمنية".
وكان الأمين العام لـ(ناتو) وصل في وقت سابق اليوم إلى برلين في أول زيارة له للعاصمة الألمانية بعد تسلمه منصبه خلفا لينس ستولتنبرغ الذي تولى منصب مدير (مؤتمر ميونيخ للأمن).
وأعلنت الحكومة الألمانية أخيرا أن نفقاتها في هذا العام في (ناتو) بلغت 6ر90 مليار يورو (100 مليار دولار) ما يعادل 1ر2 بالمئة من ناتجها القومي المحلي.
وكانت الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي قد اتفقت في قمة الحلف عام 2014 في (ويلز) باستثمار 2 بالمئة من الناتج القومي المحلي في النفقات الدفاعية. (النهاية)

ع ن ج / ر س



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