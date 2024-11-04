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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى العمل على تسريع أهداف التنمية المستدامة

11/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الإثنين إلى العمل على تسريع أهداف التنمية المستدامة ومعالجة عدم المساواة وضمان توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة للجميع.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لغوتيريس أمام الجلسة الإفتتاحية للنسخة ال12 للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار (كل شيء يبدأ محليا – لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة) وذلك بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة والوزراء بالإضافة إلى وفود أممية ودولية رفعية المستوى.
وأكد غوتريس أهمية دعم الدول النامية للتخطيط وتنفيذ مدن آمنة وصحية ومرنة ومستدامة وسهل الوصول إليها مشددا على أن "العالم يحتاج إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى".
ولفت إلى أن المدن ليست محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب ولكنها محفز أيضا للحلول المستدامة.
وتابع قائلا "أرى أن السلطات المحلية والإقليمية تعد جزء مهما في الإجابة عن العديد من القضايا وعلى جميع الأصعدة بما في ذلك الأمم المتحدة" مضيفا "يمكننا الاستفادة من رؤيتكم وأفكاركم ولهذا السبب أنشئت الفريق الاستشاري للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية والإقليمية".
وأضاف "أعلم أنه على مدار الأيام الخمسة المقبلة سيعطي هذا المنتدى الفرصة للغوص في التعقيدات والفرص للتنمية الحضرية المستدامة".
ودعا الأمين العام الأمم الى "السعي إلى استنباط الابتكار والتطلعات وإيصالها إلى مجتمعاتكم والمساعدة في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة للجميع بما في ذلك النساء والفتيات" مؤكدا أن العمل المحلي هو اللبنة الأساسية لمدن مستقبلية خضراء وعادلة ومرنة.
من جهتها ثمنت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) أنا كلوديا روسباخ في كلمتها الجهود المصرية في استضافة المنتدى الحضري العالمي مشيرة إلى أن مصر لم تدخر جهدا لكي يخرج المنتدى بهذا الشكل.
وأكدت روسباخ أن هناك اهتماما عالميا في المجتمعات الحضرية بهذا الموضوع منذ نشأة هذا المنتدى الذي جذب الكثير من أصحاب المصلحة ومن قطاعات مختلفة والكثير من المؤسسات التي تهتم بمستقبل الكون.
وأعربت عن أملها في أن يكون المنتدى "عظيما وقويا" وأن يحقق التواصل والتغيير والتحول في المجتمعات الحضرية مشيرة إلى أن هذا المنتدى "هو الأكبر في تاريخه" مشيرة الى انه "شهد تطورا عظيما وأصبح مرئيا للجميع".
ومن جهته قال رئيس الجمعية العالمية للحكومات المحلية وعمدة مدينة (لاهاي) جان فان زانين في كلمته إن المنتدى الحضري العالمي يأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة من الصراعات والحروب التي تؤثر بالسلب على المجتمعات الحضرية.
وأضاف زانين إن التحديات التي تواجه التطوير الحضاري يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهتها وتعزيز الالتزامات المستقبلية لتنفيذها مشددا على أن هناك ضرورة ملحة لوضع المجتمعات المحلية في بيئة مستدامة تضمن حياة تليق بالسكان والمواطنين.
وأشار إلى أن هناك جهودا مشتركة مع الأمم المتحدة للسعي لتطوير المستوطنات البشرية بشكل مستدام من خلال تطبيق الأجندات الحضرية معربا عن شكره لمصر لجهودها في تنظيم المؤتمر ودورها الملحوظ في دعم المجتمعات الحضرية.
ويناقش المنتدى الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع الأمم المتحدة الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة.
ويضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وحالات الطوارئ المناخية.
وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندات عالمية أخرى وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ قد افتتحا في وقت سابق اليوم المعرض الحضري المصاحب للنسخة ال12 من المنتدى الحضري العالمي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
وتشارك دولة الكويت في أعمال المنتدى بوفد يترأسه ممثل صاحب السمو أمير البلاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري. (النهاية)

م م / أ س م / ف ا س



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