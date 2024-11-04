الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى العمل على تسريع أهداف التنمية المستدامة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الإثنين إلى العمل على تسريع أهداف التنمية المستدامة ومعالجة عدم المساواة وضمان توفير مساكن آمنة وبأسعار معقولة للجميع.
جاء ذلك في كلمة مسجلة لغوتيريس أمام الجلسة الإفتتاحية للنسخة ال12 للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار (كل شيء يبدأ محليا – لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة) وذلك بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدد من القادة والوزراء بالإضافة إلى وفود أممية ودولية رفعية المستوى.
وأكد غوتريس أهمية دعم الدول النامية للتخطيط وتنفيذ مدن آمنة وصحية ومرنة ومستدامة وسهل الوصول إليها مشددا على أن "العالم يحتاج إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى".
ولفت إلى أن المدن ليست محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب ولكنها محفز أيضا للحلول المستدامة.
وتابع قائلا "أرى أن السلطات المحلية والإقليمية تعد جزء مهما في الإجابة عن العديد من القضايا وعلى جميع الأصعدة بما في ذلك الأمم المتحدة" مضيفا "يمكننا الاستفادة من رؤيتكم وأفكاركم ولهذا السبب أنشئت الفريق الاستشاري للأمم المتحدة المعني بالحكومات المحلية والإقليمية".
وأضاف "أعلم أنه على مدار الأيام الخمسة المقبلة سيعطي هذا المنتدى الفرصة للغوص في التعقيدات والفرص للتنمية الحضرية المستدامة".
ودعا الأمين العام الأمم الى "السعي إلى استنباط الابتكار والتطلعات وإيصالها إلى مجتمعاتكم والمساعدة في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة للجميع بما في ذلك النساء والفتيات" مؤكدا أن العمل المحلي هو اللبنة الأساسية لمدن مستقبلية خضراء وعادلة ومرنة.
من جهتها ثمنت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) أنا كلوديا روسباخ في كلمتها الجهود المصرية في استضافة المنتدى الحضري العالمي مشيرة إلى أن مصر لم تدخر جهدا لكي يخرج المنتدى بهذا الشكل.
وأكدت روسباخ أن هناك اهتماما عالميا في المجتمعات الحضرية بهذا الموضوع منذ نشأة هذا المنتدى الذي جذب الكثير من أصحاب المصلحة ومن قطاعات مختلفة والكثير من المؤسسات التي تهتم بمستقبل الكون.
وأعربت عن أملها في أن يكون المنتدى "عظيما وقويا" وأن يحقق التواصل والتغيير والتحول في المجتمعات الحضرية مشيرة إلى أن هذا المنتدى "هو الأكبر في تاريخه" مشيرة الى انه "شهد تطورا عظيما وأصبح مرئيا للجميع".
ومن جهته قال رئيس الجمعية العالمية للحكومات المحلية وعمدة مدينة (لاهاي) جان فان زانين في كلمته إن المنتدى الحضري العالمي يأتي في وقت يشهد فيه العالم حالة من الصراعات والحروب التي تؤثر بالسلب على المجتمعات الحضرية.
وأضاف زانين إن التحديات التي تواجه التطوير الحضاري يجب أن يتكاتف الجميع لمواجهتها وتعزيز الالتزامات المستقبلية لتنفيذها مشددا على أن هناك ضرورة ملحة لوضع المجتمعات المحلية في بيئة مستدامة تضمن حياة تليق بالسكان والمواطنين.
وأشار إلى أن هناك جهودا مشتركة مع الأمم المتحدة للسعي لتطوير المستوطنات البشرية بشكل مستدام من خلال تطبيق الأجندات الحضرية معربا عن شكره لمصر لجهودها في تنظيم المؤتمر ودورها الملحوظ في دعم المجتمعات الحضرية.
ويناقش المنتدى الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع الأمم المتحدة الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة.
ويضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة وحالات الطوارئ المناخية.
وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندات عالمية أخرى وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ قد افتتحا في وقت سابق اليوم المعرض الحضري المصاحب للنسخة ال12 من المنتدى الحضري العالمي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
وتشارك دولة الكويت في أعمال المنتدى بوفد يترأسه ممثل صاحب السمو أمير البلاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري. (النهاية)
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