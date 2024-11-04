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الرئيس الأمريكي يهنئ نظيرته المولدوفية بانتخابها لولاية ثانية

11/4/2024 2:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 11 (كونا) -– هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين نظيرته المولدوفية مايا ساندو القريبة من الغرب على فوزها بولاية رئاسية ثانية وذلك بعد فرز 93 بالمئة من أصوات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إن الشعب المولدوفي اختار من خلال التصويت لساندو دعم "رؤيتها لمولدوفا الآمنة والمزدهرة والديمقراطية".
كما نوه بأن إعادة انتخاب ساندو "تأتي بعد أسبوعين فقط من إقرار الشعب المولدوفي لاستفتاء دستوري لدعم العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالإشارة إلى أن المولدوفيين يدعمون الاندماج مع أوروبا والعالم الغربي.
وكانت مولدوفا قد أجرت في 20 أكتوبر الماضي انتخابات رئاسية واستفتاء وطنيا بشأن ما إذا كانت ستعدل دستورها لدعم عضوية الاتحاد الأوروبي.
وصوت 3ر50 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء لتأييد الانضمام للاتحاد الاوروبي مقابل 7ر49 بالمئة عارضوا الخطوة.
كما حصدت ساندو التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن على 5ر36 بالمئة من الأصوات في انتخابات اكتوبر الماضي غير أنها لم تفز بأغلبية مطلقة بالرغم من حصولها على العدد الاكبر من الاصوات بين منافسيها وابرزهم مرشح الحزب الاشتراكي المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو الذي حاز على 29 بالمئة من الاصوات وهو ما حتم إقرار اجراء دورة ثانية أمس الاحد. (النهاية)

ر س ر / ر س



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