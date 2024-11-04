الرئيس الأمريكي يهنئ نظيرته المولدوفية بانتخابها لولاية ثانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 4 - 11 (كونا) -– هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين نظيرته المولدوفية مايا ساندو القريبة من الغرب على فوزها بولاية رئاسية ثانية وذلك بعد فرز 93 بالمئة من أصوات الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض إن الشعب المولدوفي اختار من خلال التصويت لساندو دعم "رؤيتها لمولدوفا الآمنة والمزدهرة والديمقراطية".
كما نوه بأن إعادة انتخاب ساندو "تأتي بعد أسبوعين فقط من إقرار الشعب المولدوفي لاستفتاء دستوري لدعم العضوية في الاتحاد الأوروبي" بالإشارة إلى أن المولدوفيين يدعمون الاندماج مع أوروبا والعالم الغربي.
وكانت مولدوفا قد أجرت في 20 أكتوبر الماضي انتخابات رئاسية واستفتاء وطنيا بشأن ما إذا كانت ستعدل دستورها لدعم عضوية الاتحاد الأوروبي.
وصوت 3ر50 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء لتأييد الانضمام للاتحاد الاوروبي مقابل 7ر49 بالمئة عارضوا الخطوة.
كما حصدت ساندو التي تنتمي إلى حزب العمل والتضامن على 5ر36 بالمئة من الأصوات في انتخابات اكتوبر الماضي غير أنها لم تفز بأغلبية مطلقة بالرغم من حصولها على العدد الاكبر من الاصوات بين منافسيها وابرزهم مرشح الحزب الاشتراكي المدعي العام السابق ألكسندر ستويانوجلو الذي حاز على 29 بالمئة من الاصوات وهو ما حتم إقرار اجراء دورة ثانية أمس الاحد. (النهاية)
ر س ر / ر س
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