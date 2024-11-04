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الرئيس المصري: المعاناة اليومية في غزة ولبنان تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء

11/4/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار.
وشدد الرئيس السيسي في كلمته اليوم الإثنين خلال الجلسة الإفتتاحية للنسخة ال12 للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة على أن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع فى البناء والتنمية.
وأكد أن مصر تحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.
وقال السيسي إن هذه النسخة من المنتدى تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء "إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض".
وأعلن الرئيس المصري في كلمته عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد أن المنتدى الحضري العالمي "منصة مثالية" لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية.
وشدد على أن هذا الأمر يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
ومن جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في كلمته إن المنتدى صمم منذ تأسيسه لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية" لافتا إلى أنه يعد أيضا منصة فريدة بالنسبة لبلدان النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار العليمي إلى أن "الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية في بلاده لدمار هائل بقطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية حيث تشير التقديرات لتضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49 بالمئة خاصة في أصولها من قطاعات الطاقة و38 بالمئة من قطاعات المياه والصرف الصحي فضلا عن أضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات فضلا عن تضرر قطاع المساكن بشدة وإعادة نحو 16 مدينة يمنية عقودا إلى الوراء".
وثمن العليمي جهود السعودية والإمارات ومصر وباقي دول تحالف دعم الشرعية في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية معربا عن ثقته في أن المنتدى إضافة مهمة كأهم حدث حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة في العالم.
بدروه تقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في كلمته إن الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت وجوده ومقومات دولته وحضارته وبنيته الأساسية.
وأكد البرهان أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها معربا عن تطلعه لدعم عملية إعادة تأهيل القطاع الحضري الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الاستهداف الممنهج لمختلف قطاعات الدولة.
كما أعرب عن ثقته في أن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة وتوصيات تسهم في مخاطبة الاختلالات التي يعاني منها النظام الدولي والتي اخرت كثيرا عملية التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة.
وبدوره طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام المنتدى المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه وتصرفاته "وكأنه فوق القانون الدولي".
وقال عباس إن فلسطين تشارك في المنتدى الحضري العالمي في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف أن "هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60 بالمئة من أرض الضفة الغربية المحتلة وكامل مدينة القدس الشرقية" مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 80 بالمئة من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة إضافة إلى استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني.
وتشارك دولة الكويت في أعمال المنتدى الذي تستمر فعالياته حتى 8 نوفمبر الجاري بوفد يترأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري. (النهاية)

أ س م / ع ف ف / ف ا س




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