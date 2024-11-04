الرئيس المصري: المعاناة اليومية في غزة ولبنان تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار.
وشدد الرئيس السيسي في كلمته اليوم الإثنين خلال الجلسة الإفتتاحية للنسخة ال12 للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة على أن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع فى البناء والتنمية.
وأكد أن مصر تحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.
وقال السيسي إن هذه النسخة من المنتدى تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء "إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض".
وأعلن الرئيس المصري في كلمته عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
وأكد أن المنتدى الحضري العالمي "منصة مثالية" لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية وتعزيز التنمية الحضرية.
وشدد على أن هذا الأمر يتطلب مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.
ومن جهته قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي في كلمته إن المنتدى صمم منذ تأسيسه لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات الوطنية" لافتا إلى أنه يعد أيضا منصة فريدة بالنسبة لبلدان النزاعات المسلحة لعرض آثار الحروب والكوارث على واقع مدنها ومستقبل أجيالها المتعاقبة.
وأشار العليمي إلى أن "الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية في بلاده لدمار هائل بقطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية حيث تشير التقديرات لتضرر خدمات المدن اليمنية بنسبة 49 بالمئة خاصة في أصولها من قطاعات الطاقة و38 بالمئة من قطاعات المياه والصرف الصحي فضلا عن أضرار بالغة الكلفة في شبكة الطرق الداخلية والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات فضلا عن تضرر قطاع المساكن بشدة وإعادة نحو 16 مدينة يمنية عقودا إلى الوراء".
وثمن العليمي جهود السعودية والإمارات ومصر وباقي دول تحالف دعم الشرعية في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية معربا عن ثقته في أن المنتدى إضافة مهمة كأهم حدث حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة في العالم.
بدروه تقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في كلمته إن الشعب السوداني يواجه حربا استهدفت وجوده ومقومات دولته وحضارته وبنيته الأساسية.
وأكد البرهان أن الشعب السوداني وقواته المسلحة عازمون على الحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها معربا عن تطلعه لدعم عملية إعادة تأهيل القطاع الحضري الذي تضرر بشكل كبير نتيجة الاستهداف الممنهج لمختلف قطاعات الدولة.
كما أعرب عن ثقته في أن هذا المنتدى سيخرج بتوصيات واضحة حول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة وتوصيات تسهم في مخاطبة الاختلالات التي يعاني منها النظام الدولي والتي اخرت كثيرا عملية التقدم الجماعي في ملف التنمية المستدامة.
وبدوره طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته أمام المنتدى المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه وتصرفاته "وكأنه فوق القانون الدولي".
وقال عباس إن فلسطين تشارك في المنتدى الحضري العالمي في ظل الدمار وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف أن "هذا يفرض علينا تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60 بالمئة من أرض الضفة الغربية المحتلة وكامل مدينة القدس الشرقية" مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 80 بالمئة من مساكن ومرافق ومستشفيات ومدارس قطاع غزة إضافة إلى استشهاد وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني.
وتشارك دولة الكويت في أعمال المنتدى الذي تستمر فعالياته حتى 8 نوفمبر الجاري بوفد يترأسه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري. (النهاية)
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