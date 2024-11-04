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اليونيسيف تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان للسماح بعودة الأطفال إلى مدارسهم

11/4/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 11 (كونا) -- جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الاثنين دعوتها لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في لبنان للسماح للإطفال بالعودة الى مدارسهم وحياتهم الطبيعية.
وقال ممثل اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبيدر في بيان ان "التأثير السلبي للنزاع على الأطفال والمعلمين والمدارس كارثي بالفعل ويجب مواجهته لمنع ضياع عام دراسي من شأنه أن يعرض رفاه الأطفال وسلامتهم وآفاقهم المستقبلية وتعافي البلاد للخطر".
وأضاف بيجيدر ان "العودة الى المدرسة ليست ضرورية فقط لتعلم الطفل ونموه بل تساعده على الشعور بالاستقرار الاجتماعي والنفسي الذي تشتد الحاجة اليه خلال هذه الأوقات الصعبة".
وأوضح أنه لكل طفل في العالم الحق في تلقي التعليم مجددا دعوته الى الوقف الفوري لإطلاق النار من اجل السماح للأطفال بالعودة الى مدارسهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأكد أن اليونيسف تدعم قرار وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في اعادة حوالي 387 ألف طفل في لبنان تدريجيا الى المدارس ابتداء من صباح اليوم الاثنين "بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة".
وأشار المسؤول الاممي الى ان قرار وزارة التربية بعودة المنظومة التعليمية هي جزء من خطة الاستجابة للطوارئ التي تتضمن فتح وتشغيل 326 مدرسة رسمية لافتا الى انه تم تصميم خطة الاستجابة لتوفير الدعم التعليمي الأساسي لجميع الأطفال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وذكر أن المدارس التي ستفتح ابوابها لاستقبال الطلبة ستتلقى تمويلا ماليا من الصندوق الائتماني للتعليم (TREF) التابع لوزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف لضمان توفيرها المواد التعليمية اللازمة مثل الكتب المدرسية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي والفحوصات الطبية لمساعدة الأطفال على التعامل مع آثار النزاع.
وبين بيجيدر أن حوالي 60 بالمائة من مراكز ايواء النازحين موجودة في المدارس اضافة الى اضطرار العديد من المعلمين والطلاب الى الانتقال بعيدا عن مدارسهم الأساسية.
يذكر ان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي أعلن امس الاحد عودة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم الاثنين أمام المتعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريا في المدارس لإكمال العام الدراسي الجاري على الرغم من الأوضاع الامنية غير المستقرة في لبنان. (النهاية)

ف ز / ه س ص



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