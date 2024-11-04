اليونيسيف تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان للسماح بعودة الأطفال إلى مدارسهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 4 - 11 (كونا) -- جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الاثنين دعوتها لوقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في لبنان للسماح للإطفال بالعودة الى مدارسهم وحياتهم الطبيعية.
وقال ممثل
اليونيسف في لبنان ادوارد بيجبيدر في بيان ان "التأثير السلبي للنزاع على الأطفال والمعلمين والمدارس كارثي بالفعل ويجب مواجهته لمنع ضياع عام دراسي من شأنه أن يعرض رفاه الأطفال وسلامتهم وآفاقهم المستقبلية وتعافي البلاد للخطر".
وأضاف بيجيدر ان "العودة الى المدرسة
ليست ضرورية فقط لتعلم الطفل ونموه بل تساعده على الشعور بالاستقرار الاجتماعي والنفسي الذي تشتد الحاجة اليه خلال هذه الأوقات الصعبة".
وأوضح أنه لكل طفل في العالم الحق في تلقي التعليم مجددا دعوته الى الوقف الفوري لإطلاق النار من اجل السماح للأطفال بالعودة الى مدارسهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأكد أن اليونيسف تدعم قرار وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية في اعادة حوالي 387 ألف طفل في لبنان تدريجيا الى المدارس ابتداء من صباح اليوم الاثنين "بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة".
وأشار المسؤول الاممي الى ان قرار وزارة التربية بعودة المنظومة التعليمية هي جزء من خطة الاستجابة للطوارئ التي تتضمن فتح وتشغيل 326 مدرسة رسمية لافتا الى انه تم تصميم خطة الاستجابة لتوفير الدعم التعليمي الأساسي لجميع الأطفال خلال هذه الأوقات الصعبة.
وذكر أن المدارس التي ستفتح ابوابها لاستقبال الطلبة ستتلقى تمويلا ماليا من الصندوق الائتماني للتعليم (TREF) التابع لوزارة التربية والتعليم العالي واليونيسف لضمان توفيرها المواد التعليمية اللازمة مثل الكتب المدرسية وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي والفحوصات الطبية لمساعدة الأطفال على التعامل مع آثار النزاع.
وبين بيجيدر أن حوالي 60 بالمائة من مراكز ايواء النازحين موجودة في المدارس اضافة الى اضطرار العديد من المعلمين والطلاب الى الانتقال بعيدا عن مدارسهم الأساسية.
يذكر ان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي أعلن امس الاحد عودة فتح المدارس والمؤسسات التعليمية اعتبارا من اليوم الاثنين أمام المتعلمين الذين اختاروا التعليم حضوريا في المدارس لإكمال العام الدراسي الجاري على الرغم من الأوضاع الامنية غير المستقرة في لبنان. (النهاية)
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MENAFN04112024000071011013ID1108849769
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