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السائق الكويتي محمد الظفيري يحقق المركز الثالث في بطولة (باها أبوظبي) الصحراوية

11/4/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 4 - 11 (كونا) -- حقق السائق الكويتي محمد الظفيري لاعب نادي (انسباير الكويتي) المركز الثالث في فئة (تي 1) خلال الجولة الثانية من بطولة باها أبوظبي الصحراوية التي أقيمت في منطقة العين.
وأعرب الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عقب ختام جولته التي شهدت منافسة قوية من خلال مشاركة نخبة من السائقين المحترفين من مختلف دول العالم عن سعادته واعتزازه بعد تحقيق هذا الانجاز رغم ما واجهه خلال السباق من التحديات والصعوبات.
واضاف قائلا ان "الطريق لم يكن سهلا إذ واجهتنا صعوبات عدة أبرزها عطل مفاجئ في السيارة خلال المرحلة الثانية من السباق وكان الأمر محبطا ولكن بفضل دعم الفريق والجهود المبذولة تمكنا من إصلاح العطل واستكمال السباق".
وأضاف "كانت التضاريس صعبة حيث واجهتنا مناطق وعرة مما زاد من تحدي القيادة لكنني كنت عازما على تقديم أفضل ما لدي وإصراري على تحقيق مركز متقدم كان دافعي للاستمرار".
وثمن الظفيري مساندة ودعم فريق (إنسباير الكويتي) والهيئة العامة للشباب والرياضة "كذلك سواء من العائلة او الأصدقاء وأن هذا الإنجاز هو نتاج عمل جماعي وأتطلع للمزيد من التحديات في المستقبل".
يذكر أن بطولة (باها) أبوظبي تتكون من أربع جولات بدأت في شهر أكتوبر الماضي على أن تكون الجولة الثالثة في شهر يناير المقبل وختام البطولة في الجولة الرابعة بأبريل 2025 وتضم أكثر من 80 متسابقا من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)

س خ م / ف ا س




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