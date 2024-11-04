السائق الكويتي محمد الظفيري يحقق المركز الثالث في بطولة (باها أبوظبي) الصحراوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
ابوظبي - 4 - 11 (كونا) -- حقق السائق الكويتي محمد الظفيري لاعب
نادي (انسباير الكويتي) المركز الثالث في فئة (تي 1) خلال الجولة الثانية من بطولة باها أبوظبي الصحراوية التي أقيمت في منطقة العين.
وأعرب الظفيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عقب ختام جولته التي شهدت منافسة قوية من خلال مشاركة نخبة من السائقين المحترفين من مختلف دول العالم عن سعادته واعتزازه بعد تحقيق هذا الانجاز رغم ما واجهه خلال السباق من التحديات والصعوبات.
واضاف قائلا ان "الطريق لم يكن سهلا إذ واجهتنا صعوبات عدة أبرزها عطل مفاجئ في السيارة خلال المرحلة الثانية من السباق وكان الأمر محبطا ولكن بفضل دعم الفريق والجهود المبذولة تمكنا من إصلاح العطل واستكمال السباق".
وأضاف "كانت التضاريس صعبة حيث واجهتنا مناطق وعرة مما زاد من تحدي القيادة لكنني كنت عازما على تقديم أفضل ما لدي وإصراري على تحقيق مركز متقدم كان دافعي للاستمرار".
وثمن الظفيري مساندة ودعم فريق (إنسباير الكويتي) والهيئة العامة للشباب والرياضة "كذلك سواء من العائلة او الأصدقاء وأن هذا الإنجاز هو نتاج عمل جماعي وأتطلع للمزيد من التحديات في المستقبل".
يذكر أن بطولة (باها) أبوظبي تتكون من أربع جولات بدأت في شهر أكتوبر الماضي على أن تكون الجولة الثالثة في شهر يناير المقبل وختام البطولة في الجولة الرابعة بأبريل 2025 وتضم أكثر من 80 متسابقا من مختلف أنحاء العالم. (النهاية)
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