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مجموعة اليورو تدعو إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي

11/4/2024 2:38:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 4 - 11 (كونا) -- دعا وزراء المالية والاقتصاد في مجموعة اليورو اليوم الاثنين إلى جعل الاقتصاد الأوروبي أكثر تنافسية من خلال "تعزيز قدرته على الصمود وتحفيز النمو والابتكار والحفاظ على مستويات معيشية مرتفعة في جميع أنحاء أوروبا".
وقال الوزراء في بيان مشترك إن الساحة الجيوسياسية تشهد تغييرات كبيرة بما في ذلك تفتت تدفقات التجارة العالمية وسرعة التقدم التكنولوجي وتغير المناخ وأزمة الطاقة "مما يخلق بيئة عالمية معقدة ومتحركة".
وأضاف البيان أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت تحديات إضافية حيث تأثر الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص بالصدمات الناتجة عن ذلك والتي أدت إلى تراجع النمو وزيادة التضخم وتضييق الظروف المالية وتفاقم اختناقات العرض في ظل التعافي من جائحة كوفيد 19.
وأشار إلى التحديات المستمرة في أوروبا مثل انخفاض النمو وركود الإنتاجية وضعف أداء الابتكار إلى جانب التحديات الديموغرافية مؤكدا على ضرورة معالجة الأداء المتراجع للاقتصاد الأوروبي بشكل عاجل من خلال زيادة طاقته الإنتاجية وتعزيز تنافسيته عبر استثمارات طموحة وإصلاحات هيكلية مضبوطة بشكل جيد.
ودعا الوزراء إلى تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير لاسيما من خلال نهج قائم على اقتصاد السوق وتحسين شروط الاستثمار وإنجاز إصلاحات هيكلية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزراء على الضروري نشر حلول مستدامة حول استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية حيث أن الانتقال الأخضر المخطط جيدا وأمن الطاقة في منطقة اليورو ليسا فقط متطلبات مكملة بل يمكن أيضا أن يقدما للاقتصاد الأوروبي فرصا كبيرة لتحقيق أهدافه في التنافسية وإزالة الكربون من خلال الاستفادة من الطاقة المستدامة الرخيصة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وأشاروا إلى أن ذلك يتطلب تعزيز مرونة اقتصادية في منطقة اليورو وتنافسية في الأسواق العالمية مع الحفاظ على ممارسات التجارة العادلة.
واتفق الوزراء في هذا الإطار على تعزيز الشراكات الدولية وتنويعها مع الحفاظ على سلاسل الإمداد الآمنة والمرنة وتحديد المخاطر المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية. (النهاية)

أ ر ن / ه س ص



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