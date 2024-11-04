مجموعة اليورو تدعو إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 4 - 11 (كونا) -- دعا وزراء المالية والاقتصاد في مجموعة اليورو اليوم الاثنين إلى جعل الاقتصاد الأوروبي أكثر تنافسية من خلال "تعزيز قدرته على الصمود وتحفيز النمو والابتكار والحفاظ على مستويات معيشية مرتفعة في جميع أنحاء أوروبا".
وقال الوزراء في بيان مشترك إن الساحة الجيوسياسية تشهد تغييرات كبيرة بما في ذلك تفتت تدفقات التجارة العالمية وسرعة التقدم التكنولوجي وتغير المناخ وأزمة الطاقة "مما يخلق بيئة عالمية معقدة ومتحركة".
وأضاف البيان أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت تحديات إضافية حيث تأثر الاقتصاد الأوروبي بشكل خاص بالصدمات الناتجة عن ذلك والتي أدت إلى تراجع النمو وزيادة التضخم وتضييق الظروف المالية وتفاقم اختناقات العرض في ظل التعافي من جائحة كوفيد 19.
وأشار إلى التحديات المستمرة في أوروبا مثل انخفاض النمو وركود الإنتاجية وضعف أداء الابتكار إلى جانب التحديات الديموغرافية مؤكدا على ضرورة معالجة الأداء المتراجع للاقتصاد الأوروبي بشكل عاجل من خلال زيادة طاقته الإنتاجية وتعزيز تنافسيته عبر استثمارات طموحة وإصلاحات هيكلية مضبوطة بشكل جيد.
ودعا الوزراء إلى تحفيز الاستثمار في البحث والتطوير لاسيما من خلال نهج قائم على اقتصاد السوق وتحسين شروط الاستثمار وإنجاز إصلاحات هيكلية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وشدد الوزراء على الضروري نشر حلول مستدامة حول استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية حيث أن الانتقال الأخضر المخطط جيدا وأمن الطاقة في منطقة اليورو ليسا فقط متطلبات مكملة بل يمكن أيضا أن يقدما للاقتصاد الأوروبي فرصا كبيرة لتحقيق أهدافه في التنافسية وإزالة الكربون من خلال الاستفادة من الطاقة المستدامة الرخيصة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وأشاروا إلى أن ذلك يتطلب تعزيز مرونة اقتصادية في منطقة اليورو وتنافسية في الأسواق العالمية مع الحفاظ على ممارسات التجارة العادلة.
واتفق الوزراء في هذا الإطار على تعزيز الشراكات الدولية وتنويعها مع الحفاظ على سلاسل الإمداد الآمنة والمرنة وتحديد المخاطر المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية. (النهاية)
أ ر ن / ه س ص
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