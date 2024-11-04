دوري ابطال اسيا: (الاهلي) السعودي يحقق فوزا كبيرا على ضيفه (الشرطة) العراقي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 4 - 11 (كونا) -- حقق نادي (الاهلي) السعودي فوزا كبيرا على ضيفه الشرطة العراقي في المباراة التي اقيمت اليوم الاثنين بنتيجة (5 - 1) وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة.
وأفتتح (الاهلي) أهداف المباراة التي اقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عن طريق مهاجمه البرازيلي فيرمينو وذلك في الدقيقة ال14 فيما سجل هدف التعادل ل(الشرطة) اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة ال 29.
وتقدم (الاهلي) من جديد بهدف مهاجمه فيرمينو وذلك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع لشوط المباراة الاول.
وفي شوط المباراة الثاني اضاف فراس البريكان الهدف الثالث للاهلي في الدقيقة ال53 فيما سجل رياض محرز الهدفين الاخيرين الدقيقة ال61 وال65.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي السعودي رصيده الى 12 نقطة من أربع انتصارات فيما يحمل الشرطة العراقي في جعبته نقطتين محتلا بذلك المركز العاشر.
ووفق نظام البطولة فقد تم توزيع الأندية ال24 المشاركة إلى منافستين بدوريين منفصلين يضم كل دوري 12 فريقا موزعين بين منطقتي الشرق والغرب على أن يخوض كل فريق في كل دوري 8 مباريات مع ثمانية منافسين مختلفين في منطقته بواقع أربع مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض خلال الفترة ما بين ال16 سبتمبر الماضي حتى ال 19 من فبراير 2025. (النهاية)
ف ن / س ع م
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