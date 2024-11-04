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وزير الخارجية المصري يؤكد الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع المانيا

11/4/2024 2:38:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا بمختلف جوانبها لاسيما فى مجالات التنمية والطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني وتنقل العمالة المؤهلة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة في بيان اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عبدالعاطي مع وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنين والذى يزور مصر للمشاركة في النسخة ال12 من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بالقاهرة.
وأشاد عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوي متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية معربا عن تقدير مصر لألمانيا كأحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي وهو ما ينعكس في مساهمة الشركات الألمانية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر.
وأعرب عن التطلع لدعم ألمانيا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم الحزمة المالية لمصر.
كما تطرق عبد العاطي إلى التعاون الثنائي في موضوعات الهجرة مستعرضا الجهود المصرية المضنية لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.
ونوه إلى سعى مصر لزيادة الدعم المقدم من الجانب الألماني لدفع الأنشطة الاقتصادية في مصر في مشروعات مثل الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة خاصة في ضوء الإمكانيات المصرية الواعدة في هذا المجال.
وأفاد البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة مقترح تعزير التعاون الثلاثى لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية فى الدول الأفريقية حيث استعرض عبد العاطي جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والتى يمكن الاستفادة منها فى تدشين برامج مشتركة لتعزيز التعاون الثلاثى. (النهاية)

أ س م / ف ا س




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