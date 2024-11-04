وزير الخارجية المصري يؤكد الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع المانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 4 - 11 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا بمختلف جوانبها لاسيما فى مجالات التنمية والطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني وتنقل العمالة المؤهلة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة في بيان اليوم الإثنين أن ذلك جاء خلال لقاء عقده عبدالعاطي مع وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنين والذى يزور مصر للمشاركة في النسخة ال12 من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بالقاهرة.
وأشاد عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوي متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية معربا عن تقدير مصر لألمانيا كأحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي وهو ما ينعكس في مساهمة الشركات الألمانية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر.
وأعرب عن التطلع لدعم ألمانيا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك تنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم الحزمة المالية لمصر.
كما تطرق عبد العاطي إلى التعاون الثنائي في موضوعات الهجرة مستعرضا الجهود المصرية المضنية لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية.
ونوه إلى سعى مصر لزيادة الدعم المقدم من الجانب الألماني لدفع الأنشطة الاقتصادية في مصر في مشروعات مثل الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة خاصة في ضوء الإمكانيات المصرية الواعدة في هذا المجال.
وأفاد البيان أنه تم خلال اللقاء مناقشة مقترح تعزير التعاون الثلاثى لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية فى الدول الأفريقية حيث استعرض عبد العاطي جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والتى يمكن الاستفادة منها فى تدشين برامج مشتركة لتعزيز التعاون الثلاثى. (النهاية)
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