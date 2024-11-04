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أمير الشرقية يرأس الأجتماع الثامن لهيئة تطوير المنطقة

11/4/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم الأحد، الاجتماع الثامن لمجلس الهيئة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وأقر المجلس خلال الاجتماع عدد من القرارات ذات العلاقة بتطوير وتنمية المنطقة بالتعاون بين الجهات التنموية، حيث تم إقرار المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، كما اعتمد المجلس نموذج النقل المروري الاقليمي للمنطقة وحوكمة تشغيله كأداة ملزمة لاتخاذ القرار، واطلع المجلس على منصة سرد كمنصة بيانات جيومكانية حضرية والتي تسهم في توجيه التنمية بالشراكة مع الجهات التنموية، كما اشاد المجلس بما تم تحقيقه في مؤشر المدن الذكية لمحافظة الخبر.
وقال المهندس عمر بن صالح العبداللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة " ناقش المجلس في إجتماعه الثامن عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الاعمال منها المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن الذي يهدف إلى توجيه وتنظيم عمليات البناء والتطوير في المحافظة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة العمرانية والمواقع التراثية، كما تم عرض النموذج الجديد للنقل المروري الإقليمي الذي يهدف إلى تحسين حركة المرور في المنطقة الشرقية وتعزيز البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني والنمو السكاني في المنطقة".
وأضاف العبداللطيف "كما ناقش المجلس أهمية توفير بيئة متكاملة للمعلومات الجيومكانية الحضرية المتمثلة في منصة (سرد) لدعم عملية صنع القرار وتعزيز التخطيط الحضري والمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة الشرقية حيث تتيح المنصة الوصول السهل للمعلومات الحضرية، وتوفر البيانات لصناع القرار، إضافة إلى استعراض الإنجاز الذي حققته مدينة الخبر بتصنيفها ضمن أفضل 100 مدينة ذكية حول العالم، ومناقشة كيفية الاستفادة من هذه المكانة لتعزيز دور المدن الذكية في دعم الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للسكان والزوار".
وختم العبداللطيف "تعمل الهيئة في ظل توجيهات ودعم سمو رئيس المجلس وسمو نائبه - حفظهما الله -، على رسم مستقبل أفضل للمنطقة من خلال التخطيط الاستراتيجي المتكامل، بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك يأتي في إطار الرؤية الشاملة التي وضعها المجلس لرفع معدلات الاستثمار وتحسين جودة حياة السكان، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030".

MENAFN04112024000089011017ID1108849729

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