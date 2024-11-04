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زراعة عسير تدشن 6800 شتلة بموسم التشجير

11/4/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، موسم التشجير الوطني بمنطقة عسير 2024 في محافظات: الفرشة ومحايل وبيشة، وزرع خلاله 6800 شتلة في عدد من المحافظات، تتضمن أنواعا عدة، منها السدر والطلح والأراك، وأنواعا أخرى من الشتلات المحلية.
وشهد التدشين مشاركة وحضور جهات عدة ذات علاقة، مثل هيئة تطوير عسير والصندوق الزراعي والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، وناشطين بيئيين ومزارعين، وعدد من الجمعيات الزراعية والبيئية.
وتعتبر هذه الحملة جزءا من خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة الطموحة لتشجيع الزراعة والمزارعين، وإضفاء روح التوعية بأهمية ذلك في المجتمع، مع المتابعة والحرص على الاستدامة.
وتبذل الوزارة جهودا كبيرة في كل الجوانب الداعمة الزراعة، وتشجيع المبادرات، وتنشيط تسويق المنتجات الزراعية، ودعم البرامج التي تسهم في إنجاح خططها الفاعلة.

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