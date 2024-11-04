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57 ألف طن مياه زمزم في المسجد النبوي

11/4/2024 2:37:14 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت كمية مياه زمزم المستهلكة في المسجد النبوي بعام 2024 إلى أكثر من 57 ألف طن، تم نقلها عبر صهاريج مياه من مكة المكرمة، في حين تحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي على سلامة المياه قبل وصولها الى المستفيدين من خلال نقل آمن عبر صهاريج يتم إغلاقها بإحكام في مكة المكرمة، بعد التعبئة، وتفتح فقط في المسجد النبوي عند وصولها من قِبل مختصين.
ويتم إجراء فحص عشوائي على المياه في الحافظات من قِبل فريق مختص، يقوم بالفحص الدوري للمياه، والتأكد من خلوها من الملوثات، حيث وصلت عينات الفحص خلال هذا العام لأكثر من 23 ألف عينة، بواقع 66 عينة فحص يوميا، للتأكد من مياه الشرب المقدمة للمصلين والزوار.
وتُفرغ مياه زمزم في الخزانات الرئيسية، وتوزع في حافظات مبردة وغير مبردة في جميع المواقع داخل المسجد النبوي. كما تخضع مياه زمزم داخل المسجد لفحوص دقيقة من خلال تحليل قرابة 80 عينة بشكل يومي من كل المصادر، لتقديمها للزوار بشكل آمن, في حين يعمل طاقم فني متخصص مجهز بأحدث الأجهزة على مدى الساعة على متابعة رحلة الماء من منبعه حتى وصوله مبردا في استقبال ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.

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