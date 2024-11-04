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ارتفاع شكاوى المستهلكين الواردة لوزارة الصناعة 28 % في 10 أشهر

11/4/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال عشرة أشهر من العام الحالي، بنسبة 28 بالمئة، عن نفس الفترة من العام 2023، لتبلغ 869 شكوى، مقارنة مع 679 شكوى.


وبحسب بيانات الوزارة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ عدد الشكاوى الواردة على الشراء الإلكتروني منذ أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي 169 شكوى، وبنسبة 19 بالمئة من إجمالي الشكاوى، مقارنة مع 139 شكوى، وبنسبة 20 بالمئة من إجمالي الشكاوى الواردة في نفس الفترة من 2023.

وبلغ عدد الشكاوى المغلقة 679 شكوى من إجمالي الشكاوى، وبنسبة 89 بالمئة، مقارنة مع نسبة مقاربة في نفس الفترة من 2023، إذ بلغت 90 بالمئة، وبعدد 613 من إجمالي الشكاوى.


وبلغ عدد الإخطارات التي وجهتها الوزارة في عشرة أشهر، والخاصة بقضايا المستهلك، 66 إخطاراً مقارنة مع 44 في نفس الفترة من 2023، فيما بلغ عدد المخالفات 33 مخالفة، مقارنة مع 19 في الفترة ذاتها من العام الماضي.-(بترا)

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