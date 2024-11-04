ارتفاع شكاوى المستهلكين الواردة لوزارة الصناعة 28 % في 10 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين الواردة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال عشرة أشهر من العام الحالي، بنسبة 28 بالمئة، عن نفس الفترة من العام 2023، لتبلغ 869 شكوى، مقارنة مع 679 شكوى.
وبحسب بيانات الوزارة التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ عدد الشكاوى الواردة على الشراء الإلكتروني منذ أول العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي 169 شكوى، وبنسبة 19 بالمئة من إجمالي الشكاوى، مقارنة مع 139 شكوى، وبنسبة 20 بالمئة من إجمالي الشكاوى الواردة في نفس الفترة من 2023.
وبلغ عدد الشكاوى المغلقة 679 شكوى من إجمالي الشكاوى، وبنسبة 89 بالمئة، مقارنة مع نسبة مقاربة في نفس الفترة من 2023، إذ بلغت 90 بالمئة، وبعدد 613 من إجمالي الشكاوى.
وبلغ عدد الإخطارات التي وجهتها الوزارة في عشرة أشهر، والخاصة بقضايا المستهلك، 66 إخطاراً مقارنة مع 44 في نفس الفترة من 2023، فيما بلغ عدد المخالفات 33 مخالفة، مقارنة مع 19 في الفترة ذاتها من العام الماضي.-(بترا)
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