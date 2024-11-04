بحث آلية تطبيق نظام الفوترة مع نقابة الأطباء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، مع نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي اليوم الاثنين، التعاون لتسهيل إجراءات انضمام أعضاء النقابة إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، ووضع آليات تمكنهم من توفيق أوضاعهم الضريبية قانونيا.
وأكد ابو علي استعداد الدائرة لتقديم الدعم اللازم لتمكين الأطباء من التسجيل بنظام الفوترة الوطني، وتسهيل إجراءات تقديم إقراراتهم الضريبية.
وأوضح أن التفاهمات التي تمت بين الدائرة وجميع القطاعات جاءت لتحديد الآليات والإجراءات المناسبة لتنفيذ أحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتعليمات الصادرة بموجبه، بما يتوافق مع طبيعة تلك القطاعات، مشيراً إلى أنه لم يتم استثناء أي قطاع من تلك القطاعات.
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