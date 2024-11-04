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بحث آلية تطبيق نظام الفوترة مع نقابة الأطباء

11/4/2024 2:36:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بحث مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، مع نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي اليوم الاثنين، التعاون لتسهيل إجراءات انضمام أعضاء النقابة إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، ووضع آليات تمكنهم من توفيق أوضاعهم الضريبية قانونيا.


وأكد ابو علي استعداد الدائرة لتقديم الدعم اللازم لتمكين الأطباء من التسجيل بنظام الفوترة الوطني، وتسهيل إجراءات تقديم إقراراتهم الضريبية.


وأوضح أن التفاهمات التي تمت بين الدائرة وجميع القطاعات جاءت لتحديد الآليات والإجراءات المناسبة لتنفيذ أحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني والتعليمات الصادرة بموجبه، بما يتوافق مع طبيعة تلك القطاعات، مشيراً إلى أنه لم يتم استثناء أي قطاع من تلك القطاعات.

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