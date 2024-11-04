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بعد رفع الديزل.. تخفيض أسعار طن الطحين الموحد 2.42 دينار

11/4/2024 2:36:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان-خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي بمقدار 2.242 دينار، وفق قرار صادر عن الوزارة.
وبموجب القرار، أصبح سعر بيع طن الطحين الموحد للشهر الحالي 170.31 دينار مقابل 172.74 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي مسجلة بذلك تراجع بنسبة 1.4 %.
ويشمل قرار تخفيض أسعار الدقيق الكميات المنتجة من قبل مطاحن القطاع الخاص والجويدة، فيما يأتي ذلك على ضوء تغيير أسعار مدخلات الإنتاج وتعويض المخابز عن زيادة كلف الإنتاج.
وجاء القرار بناء على الدراسة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز، إذ تأخذ بعين الاعتبار تحركات أسعار الديزل (السولار)، الذي يمثل حوالي 40 % من تكلفة الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار الديزل، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على أسعار الخبز ثابتة.
وكانت الحكومة رفعت مطلع الشهر الحالي أسعار الديزل بنسبة 3 %، ليصل سعر اللتر 67.5 قرش بدلا من 65.5 قرش في تسعيرة الشهر الماضي أي ما يعادل قرشين عن كل لتر.
ويبلغ معدل استهلاك الأردن الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2182 مخبزا منتشرا في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1531 مخبزا، ونصف آلي 93 مخبزا، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 % وبيعه للمخابز، ونسبة استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الوزارة فإن مخزون المملكة من القمح يبلغ 900 ألف طن، وهذه الكميات تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
كما يوجد كميات من الشعير تبلغ حوالي 640 ألف طن، تغطي استهلاكا يصل إلى 8 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ حاليا 80 ألف طن.

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