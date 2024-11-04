بعد رفع الديزل.. تخفيض أسعار طن الطحين الموحد 2.42 دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان-خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي بمقدار 2.242 دينار، وفق قرار صادر عن الوزارة.
وبموجب القرار، أصبح سعر بيع طن الطحين الموحد للشهر الحالي 170.31 دينار مقابل 172.74 دينار للطن في تسعيرة الشهر الماضي مسجلة بذلك تراجع بنسبة 1.4 %.
ويشمل قرار تخفيض أسعار الدقيق الكميات المنتجة من قبل مطاحن القطاع الخاص والجويدة، فيما يأتي ذلك على ضوء تغيير أسعار مدخلات الإنتاج وتعويض المخابز عن زيادة كلف الإنتاج.
وجاء القرار بناء على الدراسة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة كلف إنتاج الخبز، إذ تأخذ بعين الاعتبار تحركات أسعار الديزل (السولار)، الذي يمثل حوالي 40 % من تكلفة الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر بتعديل أسعار مادة الطحين الموحد، إذ يتم تخفيض أسعار الطحين عند ارتفاع أسعار الديزل (السولار)، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار الديزل، وفي حال ثبات أسعار الديزل تبقى أسعار الطحين ثابتة، وذلك للحفاظ على أسعار الخبز ثابتة.
وكانت الحكومة رفعت مطلع الشهر الحالي أسعار الديزل بنسبة 3 %، ليصل سعر اللتر 67.5 قرش بدلا من 65.5 قرش في تسعيرة الشهر الماضي أي ما يعادل قرشين عن كل لتر.
ويبلغ معدل استهلاك الأردن الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن، أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2182 مخبزا منتشرا في عموم المملكة، تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1531 مخبزا، ونصف آلي 93 مخبزا، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
وتقوم وزارة "الصناعة" بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسبة 78 % وبيعه للمخابز، ونسبة استخراج النخالة 22 %، فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن، تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الوزارة فإن مخزون المملكة من القمح يبلغ 900 ألف طن، وهذه الكميات تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
كما يوجد كميات من الشعير تبلغ حوالي 640 ألف طن، تغطي استهلاكا يصل إلى 8 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ حاليا 80 ألف طن.
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