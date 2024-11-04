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تباطؤ نمو اشتراكات الفايبر في النصف الأول

11/4/2024 2:36:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان– كشفت أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نمو اشتراكات "الفايبر" بنسبة 3 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد اشتركات خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق "الفايبر" في الأردن نهاية النصف الأول من العام الحالي 556.4 ألف اشتراك مقارنة مع 540 ألفا في نهاية العام الماضي.
وتشير الأرقام إلى تباطؤ نمو اشتركات "الفايبر" في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ بلغت نسبة النمو آن ذاك 9 % إذ زاد عدد الاشتراكات في تلك الفترة 41 ألف اشتراك مقارنة مع 16 ألف اشتراك في النصف الأول من العام الحالي.
وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن اشتراكات تقنية "الفايبر"، شكلت حصة الأسد من قاعدة اشتراكات الإنترنت الثابت عريض النطاق نهاية النصف الأول من العام الحالي، بحوالي 70 % والنسبة الباقية تتوزع بين التقنيات الأخرى للإنترنت الثابت عريض النطاق.
وبحسب أرقام هيئة الاتصالات، سجلت قاعدة اشتراكات الإنترنت الثابت عريض النطاق نهاية النصف الأول من العام الحالي 794 الف اشتراك تتوزع بين تقنيات مختلفة تتيح خدمات الإنترنت عريض النطاق عالي السرعة.
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات فقد بلغت نسبة انتشار اشتراكات مختلف تقنيات الإنترنت الثابت عريض النطاق ومنها " الفايبر" حوالي
33 % من عدد الأسر الأردنية في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقا لأرقام هيئة الاتصالات، بلغ استهلاك الإنترنت من خلال تقنيات الإنترنت الثابت عريض النطاق قرابة 2.55 مليار جيجابايت ومنها تقنية " الفايبر".
ومع نمو اشتراكات خدمات الإنترنت عريض النطاق، عبر تقنية الألياف الضوئية "الفايبر"، فهي تواصل انتشارها في سوق الاتصالات المحلية، وخصوصا بين أوساط طالبي ومستخدمي الإنترنت السريع عريض النطاق، مع تنافس شركات الاتصالات الرئيسية اليوم في تقديم الخدمة بعروض منافسة، وذلك لنشر الخدمة في العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة.
وتوجد في السوق المحلية خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص، ثلاث منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية التي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص.
و"تقنية الألياف الضوئية " هي وصف لنوع من الكابلات أو التقنية التي تستخدم الضوء، وهي تشير إلى الوسط والتكنولوجيا المرتبطة بنقل المعلومات والبيانات لمسافات طويلة على شكل نبضات ضوئية، عبر أنبوب زجاجي أو بلاستيكي أو ألياف ضوئية.

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