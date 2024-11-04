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معدل التعاون يعزز المشاريع الإنتاجية الصغيرة

11/4/2024 2:36:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- فيما وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع معدل قانون التعاون لسنة 2024 الذي يتضمن تأسيس صندوق التنمية التعاوني، أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع تعديل هذا القانون، يعد نقطة انطلاق لإرساء قطاع اقتصادي جديد بأفكار وسياسات جديدة وهو قطاع الاقتصاد التعاوني.
وأكد هؤلاء الخبراء أن تعديل قانون التعاون خطوة إصلاحية إيجابية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعها إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وبين الخبراء في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن من شأن تعديل قانون التعاون وتعديلاته أن يساهم في تعزيز المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، والنهوض في القطاع التعاوني محليا، وتحسين المستوى المعيشي خاصة في المجتمعات الهشة، عدا عن خفض نسبة البطالة وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وبغية تعزيز قطاع التعاونيات في المملكة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنخرطة به، طالب الخبراء بضرورة النهوض بالبيئة التشريعية المتعلقة بقطاع التعاونيات، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع والمؤسسات التعاونية، علاوة على تخفيض المتطلبات البيروقراطية أمام قطاع التعاونيات.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تقديم حوافز حقيقية لتعاونيات والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السماح للقائمين على المشاريع الانتاجية العمل في أنشطة اقتصادية واسعة وعدم حصرهم في قطاعات محددة، إلى جانب تفعيل الصندوق المقترح وتوفير أدوات تمويلية ذات مرونة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته الأخيرة التي عقدها السبت الماضي عن موافقته في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.
وتشمل التعديلات المقترحة تأسيس صندوق التنمية التعاوني كرافعة أساسية للعمل التعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التعاونيات، وتوفير الضمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية مع توفير القروض والمنح للتعاونيات وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع
كما تتضمن التعديلات المقترحة إنشاء معهد التنمية التعاوني؛ لغايات نشر الفكر التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والقاطنين في مناطق الأطراف في القطاع التعاوني، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.
ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم أعمال التعاونيات ومراقبتها؛ للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية النوعية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها؛ بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتفتح التعديلات المقترحة المجال أمام الجمعيات التعاونية للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصادية؛ من أجل تعزيز دورها في التنمية الشاملة، وتعزيز مشاركة وتمثيل القطاع التعاوني في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، مع التركيز على زيادة تمثيل المرأة في هذا المجلس.
يشار إلى أن قطاع التعاونيات من القطاعات الواعدة التي تحقق تكاملية بين الموارد المتناثرة وتجميعها تعاونيا من أجل استدامة الزخم الاقتصادي لها، وجعلها منتجة ومثمرة للمساهمين فيها، وتحرص الحكومة من خلال هذه القرارات على دعم هذا القطاع بشكل مؤسسي ومستدام.
وقال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش، إن مقترح مشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024، تعد خطوة إصلاحية إيجابية ومهمة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واهدافها الكبرى المتعلقة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد عايش لـ"الغد" أن القانون المعدل ومقترحاته تعد نقطة لإرساء قطاع اقتصادي جديد بأفكار وسياسات جديدة وهو قطاع الاقتصاد التعاوني، وإدماجه في العملية الاقتصادية، مبينا أن لهذا النوع من الاقتصاد دورا مهما في تعزيز التكافل الاقتصادي والاجتماعي.
وحول الأثر الاقتصادي المتوقع لتعديل قانون التعاون ومقترحاته، أوضح عايش من شأنه أن يساهم في تطوير المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمامها للانخراط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى تقليل معدلات البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل إلى جانب المساهمة في التمكين للاقتصادي للمجتمع بما في ذلك للمرأة.
وبهدف تعزيز قطاع التعاونيات في المملكة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنخرطة به، طالب عايش بضرورة تفعيل الصندوق المقترح وتوفير أدوات تمويلية ذات مرونة، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية لهذا القطاع، إلى جانب تدريب وتطوير العاملين في هذا المجال.
بدوره أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، أن تعديل قانون التعاون لسنة 2024 أمر في غاية الأهمية اقتصاديا واجتماعيا وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وبين عوض أن قطاع التعاونيات تعرض خلال السنوات الماضية لضغوط كبيرة حدة من تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، وقلصت من حضوره الذي كان لافتا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأعتبر عوض أن التعديلات المقترحة لقانون التعاون، سيكون لها مساهمة في زيادة فعالية قطاع التعاونيات في الاقتصاد الوطني وتقليل المعيقات والعقبات لعمله.
وبهدف النهوض في قطاع التعاونيات محليا ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، دعا عوض إلى ضرورة تقديم حوافز حقيقية لتعاونيات والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السماح للقائمين على المشاريع الإنتاجية العمل في أنشطة اقتصادية واسعة وعدم حصرهم في قطاعات محددة، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع والمؤسسات التعاونية، علاوة على تخفيض المتطلبات البيروقراطية أمام قطاع التعاونيات.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن تقديم الحكومة مشروعا لتعديل قانون التعاون لسنة 2024 يؤكد أن هناك لديها رغبة في العودة إلى محاولة بث الروح ثانية في العمل التعاوني، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وبين زوانة لـ"الغد" أن لقطاع التعاونيات قيمة اقتصادية كبيرة أثبت حضوره في كثير من الدول وفي قطاعات اقتصادية متعددة زراعية وصناعية، والمأمول اليوم أن تعهد الحكومة بمنظومتها الجديدة لإدارات مؤمنة به وقادرة على تنشيطه وربط قطاعاته المحفزة لتطوره بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، إذ ستكون إدارته جزءا من الإدارة العامة الأردنية التي آمل أن تكون فيها بداية الإصلاح الإداري الفعلي.
ولفت زوانة إلى أن التعاونيات والعمل التعاوني في الأردن قديم، إلا أن الاهتمام به في السنوات الأخيرة تراجع، إذ تم آنذاك تكوين مؤسسات تخدمه وتشرف عليه مثل المنظمة التعاونية والبنك التعاوني، ومن الجيد أن يتم الإعادة لتفعيله محليا، موضحا أن مقترح إنشاء الصندوق في تعديل القانون يعد أمرا في غاية الأهمية ويؤكد وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة في تفعيل هذا القطاع.

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