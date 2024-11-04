معدل التعاون يعزز المشاريع الإنتاجية الصغيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- فيما وافقت الحكومة على الأسباب الموجبة لمشروع معدل قانون التعاون لسنة 2024 الذي يتضمن تأسيس صندوق التنمية التعاوني، أكد خبراء اقتصاديون أن مشروع تعديل هذا القانون، يعد نقطة انطلاق لإرساء قطاع اقتصادي جديد بأفكار وسياسات جديدة وهو قطاع الاقتصاد التعاوني.
وأكد هؤلاء الخبراء أن تعديل قانون التعاون خطوة إصلاحية إيجابية تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعها إلى تحقيق التنمية الشاملة.
وبين الخبراء في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن من شأن تعديل قانون التعاون وتعديلاته أن يساهم في تعزيز المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، والنهوض في القطاع التعاوني محليا، وتحسين المستوى المعيشي خاصة في المجتمعات الهشة، عدا عن خفض نسبة البطالة وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
وبغية تعزيز قطاع التعاونيات في المملكة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنخرطة به، طالب الخبراء بضرورة النهوض بالبيئة التشريعية المتعلقة بقطاع التعاونيات، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع والمؤسسات التعاونية، علاوة على تخفيض المتطلبات البيروقراطية أمام قطاع التعاونيات.
ويضاف إلى ذلك ضرورة تقديم حوافز حقيقية لتعاونيات والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السماح للقائمين على المشاريع الانتاجية العمل في أنشطة اقتصادية واسعة وعدم حصرهم في قطاعات محددة، إلى جانب تفعيل الصندوق المقترح وتوفير أدوات تمويلية ذات مرونة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسته الأخيرة التي عقدها السبت الماضي عن موافقته في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.
وتشمل التعديلات المقترحة تأسيس صندوق التنمية التعاوني كرافعة أساسية للعمل التعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التعاونيات، وتوفير الضمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الإستراتيجية الوطنية مع توفير القروض والمنح للتعاونيات وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع
كما تتضمن التعديلات المقترحة إنشاء معهد التنمية التعاوني؛ لغايات نشر الفكر التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والقاطنين في مناطق الأطراف في القطاع التعاوني، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.
ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم أعمال التعاونيات ومراقبتها؛ للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية النوعية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها؛ بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتفتح التعديلات المقترحة المجال أمام الجمعيات التعاونية للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصادية؛ من أجل تعزيز دورها في التنمية الشاملة، وتعزيز مشاركة وتمثيل القطاع التعاوني في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، مع التركيز على زيادة تمثيل المرأة في هذا المجلس.
يشار إلى أن قطاع التعاونيات من القطاعات الواعدة التي تحقق تكاملية بين الموارد المتناثرة وتجميعها تعاونيا من أجل استدامة الزخم الاقتصادي لها، وجعلها منتجة ومثمرة للمساهمين فيها، وتحرص الحكومة من خلال هذه القرارات على دعم هذا القطاع بشكل مؤسسي ومستدام.
وقال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش، إن مقترح مشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024، تعد خطوة إصلاحية إيجابية ومهمة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي واهدافها الكبرى المتعلقة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكد عايش لـ"الغد" أن القانون المعدل ومقترحاته تعد نقطة لإرساء قطاع اقتصادي جديد بأفكار وسياسات جديدة وهو قطاع الاقتصاد التعاوني، وإدماجه في العملية الاقتصادية، مبينا أن لهذا النوع من الاقتصاد دورا مهما في تعزيز التكافل الاقتصادي والاجتماعي.
وحول الأثر الاقتصادي المتوقع لتعديل قانون التعاون ومقترحاته، أوضح عايش من شأنه أن يساهم في تطوير المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وفتح المجال أمامها للانخراط مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى تقليل معدلات البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل إلى جانب المساهمة في التمكين للاقتصادي للمجتمع بما في ذلك للمرأة.
وبهدف تعزيز قطاع التعاونيات في المملكة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنخرطة به، طالب عايش بضرورة تفعيل الصندوق المقترح وتوفير أدوات تمويلية ذات مرونة، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية لهذا القطاع، إلى جانب تدريب وتطوير العاملين في هذا المجال.
بدوره أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، أن تعديل قانون التعاون لسنة 2024 أمر في غاية الأهمية اقتصاديا واجتماعيا وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وبين عوض أن قطاع التعاونيات تعرض خلال السنوات الماضية لضغوط كبيرة حدة من تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، وقلصت من حضوره الذي كان لافتا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأعتبر عوض أن التعديلات المقترحة لقانون التعاون، سيكون لها مساهمة في زيادة فعالية قطاع التعاونيات في الاقتصاد الوطني وتقليل المعيقات والعقبات لعمله.
وبهدف النهوض في قطاع التعاونيات محليا ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، دعا عوض إلى ضرورة تقديم حوافز حقيقية لتعاونيات والمشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السماح للقائمين على المشاريع الإنتاجية العمل في أنشطة اقتصادية واسعة وعدم حصرهم في قطاعات محددة، إضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم على المشاريع والمؤسسات التعاونية، علاوة على تخفيض المتطلبات البيروقراطية أمام قطاع التعاونيات.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن تقديم الحكومة مشروعا لتعديل قانون التعاون لسنة 2024 يؤكد أن هناك لديها رغبة في العودة إلى محاولة بث الروح ثانية في العمل التعاوني، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وبين زوانة لـ"الغد" أن لقطاع التعاونيات قيمة اقتصادية كبيرة أثبت حضوره في كثير من الدول وفي قطاعات اقتصادية متعددة زراعية وصناعية، والمأمول اليوم أن تعهد الحكومة بمنظومتها الجديدة لإدارات مؤمنة به وقادرة على تنشيطه وربط قطاعاته المحفزة لتطوره بالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، إذ ستكون إدارته جزءا من الإدارة العامة الأردنية التي آمل أن تكون فيها بداية الإصلاح الإداري الفعلي.
ولفت زوانة إلى أن التعاونيات والعمل التعاوني في الأردن قديم، إلا أن الاهتمام به في السنوات الأخيرة تراجع، إذ تم آنذاك تكوين مؤسسات تخدمه وتشرف عليه مثل المنظمة التعاونية والبنك التعاوني، ومن الجيد أن يتم الإعادة لتفعيله محليا، موضحا أن مقترح إنشاء الصندوق في تعديل القانون يعد أمرا في غاية الأهمية ويؤكد وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة في تفعيل هذا القطاع.
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