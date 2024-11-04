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منصات التواصل الاجتماعي.. ساحة جديدة للجرائم المالية

11/4/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزة العكاليك






مهّد تزايد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير لنمو الجريمة المالية الإلكترونية. فقد تحولت هذه المنصات، التي كانت تُعد في السابق أدوات للاتصال والتواصل المجتمعي، إلى ساحات معركة في الحرب ضد الجريمة المالية. ووجد مجرمو غسيل الأموال والذي هو ممارسة كانت ترتبط في السابق بالأشخاص ذوي التاريخ الجرمي والمعاملات المالية المعقدة موطنا جديدا في العالم الرقمي، مستغلين قوة وسائل التواصل الاجتماعي لإخفاء أثرهم الجرمي.
أحد الأساليب الرئيسة التي يستخدمها هؤلاء المجرمون الرقميون هو إنشاء حسابات وهمية للترويج للمخططات الاحتيالية التي تعد بثروات سريعة. وتستهدف هذه المخططات غالبا الأفراد الشباب القابلين للتأثر، وتغريهم بالعمل كـ "جامعي أموال"، حيث يقومون بتحويل الأموال غير المشروعة نيابة عن المجرمين. فتقنيات الإخفاء التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي يجعل من الصعب للغاية تتبع هذه المعاملات وتحديد الجناة.
كما أصبحت صناعة الألعاب، بعملاتها الافتراضية وأسواقها عبر الإنترنت، هدفا لغسيل الأموال. وتوفر هذه المنصات طريقة ملائمة لتحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول مشروعة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع أصولها. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم لشراء السلع والخدمات بشكل مجهول، بينما يمكن استخدام الأسواق عبر الإنترنت(التسويق عبر موقع البيع على وسائل التواصل الاجتماعي) لبيع السلع المسروقة أو غسيل الأموال من خلال معاملات معقدة.
كما تتيح تطبيقات المراسلة، مثل واتساب وتليغرام وسجنال، مع قدرات التشفير من طرف إلى طرف، للمجرمين قناة آمنة للتواصل وتحويل الأموال دون ترك أي أثر رقمي. وهذا يجعل من الصعب على أجهزة إنفاذ القانون مراقبة الأنشطة غير المشروعة والتنصت عليها؛ فكلما تطورت تقنيات التشفير زاد ذلك صعوبة على السلطات الرسمة ملاحقة المجرمين وسهل عليهم أي غاسلي الأموال تنفيذ مآربهم.
ولمواجهة هذا التهديد المتزايد، يلزم اتباع نهج متعدد الأوجه. فيجب على سلطات تنفيذ القانون أن تسبق التهديد من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتدريب موظفيها على اكتشاف التحقيق في الجرائم الإلكترونية. كما أن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية.
كما تلعب المؤسسات المالية دورا مهما في منع غسيل الأموال. فيجب عليها امتلاك أنظمة قوية للتحقق من الهوية، وتعزيز قدرات المراقبة، والتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لتبادل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها تثقيف مستخدميها بشأن مخاطر عمليات الاحتيال القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية حماية أنفسهم؛ وهنا لابد من الإشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية الأردنية في هذا السياق.
ويمكن أن تساعد حملات التوعية العامة أيضا في تثقيف الأفراد حول مخاطر عمليات الاحتيال القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تجنب الوقوع ضحية لهذه الجرائم. فمن خلال التعرف على علامات التحذير وتجنب العروض المشبوهة، مما يمّكن الناس من تقليل تعرضهم لهذه الأنشطة غير المشروعة.
كما يجب على الأفراد لحماية أنفسهم توخي الحذر بشأن قبول طلبات الصداقة من الغرباء، وتجنب النقر على الروابط المشبوهة، والحذر من العروض التي تبدو مغرية جدا لدرجة يصعب تصديقها. ويجب على الشركات تنفيذ تدابير قوية لمكافحة غسيل الأموال، مثل العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات. ويجب عليهم أيضا تثقيف موظفيهم حول مخاطر الجريمة الإلكترونية وكيفية تحديد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها.
ولا بد من الاشارة إلى إن السلطات الأردنية تعمل بنشاط لتعزيز قدراتها في مكافحة غسيل الأموال الإلكتروني. وتتمثل إحدى الإستراتيجيات الرئيسة المطلوبة من البنك المركزي في تنفيذ لوائح أكثر صرامة من خلال البنوك والمؤسسات المالية. حيث تفرض هذه اللوائح إجراءات تعزيز هوية العملاء، وتفاصيل حفظ السجلات، وتعيين موظفي الامتثال المتخصصين، والإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة.
ولضمان المكافحة الفعاله لجرائم غسيل الأموال، لا بد من التركيز القوي على التعاون بين السلطة التشريعية والبنوك. كما تعمل الهيئات التنظيمية بنشاط على توفير إرشادات واضحة لتسهيل الامتثال وتفعيل كيانات الرقابة تحت إشراف البنك المركزي. فمن خلال تعزيز دور الإشراف للبنك المركزي وتحسين التنسيق مع البنوك الأجنبية، يمكن لسلطات تنفيذ القانون تعزيز قدرتها على اكتشاف ومنع غسيل الأموال الإلكتروني.
أحد التحديات المهمة التي تواجهها السلطات الأردنية هو ظهور غسيل الأموال السيبراني، الذي يستغل الطبيعة اللامركزية للإنترنت لتحويل الأموال بشكل مجهول. هذا يجعل من الصعب تتبع تدفق الأموال ويعوق جهود تنفيذ القانون. ولمعالجة هذا التحدي، تستكشف السلطات التقنيات المبتكرة والتعاون الدولي لتعزيز قدراتها التحقيقية. ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوات قوية في اكتشاف ومنع غسيل الأموال، لكن استخدامها الفعال يتطلب استثمارات كبيرة وخبرات كبيرة.
كما أنه من المسؤولية الاجتماعية للمنصات الالتزام التنظيمي ودمج أنظمة التحقق من الهوية الصارمة جنبا إلى جنب مع خدمات الفحص الآلي لمكافحة غسيل الأموال بحيث يمكن اكتشاف مجرمي غسيل الأموال ومكافحة نشاطهم في النظام الرقمي.
في النهاية، يعتمد مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي والجريمة المالية على الجهود الجماعية للحكومات والشركات والأفراد. فمن خلال العمل معا، يمكن خلق بيئة رقمية أكثر أمانا وأمنا.

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