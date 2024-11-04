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الجمعة البيضاء.. تأجيل التسوق لاقتناص فرص انخفاض الأسعار

11/4/2024 2:36:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان - أجلت لينا عبدالله منذ الشهر الماضي قرار شراء بعض الألبسة ومستحضرات التجميل إلى آخر يوم جمعة من الشهر الحالي وهي تلك التي تعرف بـ"الجمعة البيضاء".
وتقول لينا "منذ نحو سنتين اعتدت استغلال هذه الفترة لشراء مستلزمات تكفيني لفترة من الزمن بأسعار أقل من المعتاد سواء من الأسواق أو حتى عن طريق صفحات المتاجر الإلكترونية".
وتوضح أنها حددت بعض المستلزمات لتشتريها من أماكن محددة بانتظار الوقت المناسب أو انخفاض سعرها إلى السعر الأقل لتقوم بشرائها.
وأضافت "رصدت لهذا الأمر نحو 150 دينارا".
نسرين خالد هي الأخرى تقول "أنتظر هذه العروض كل عام ومنذ بدء تنفيذها في الأردن منذ عدة سنوات لشراء بعض المستلزمات من الملابس والأحذية الشتوية لابني، إذ إني أحاول كسب التخفيضات في هذه الفترة لشراء أكبر عدد من هذه المستلزمات لتغطيه طيلة فترة الشتاء".
وتضيف "على الرغم من أن التنزيلات قد لا تكون مجزية في كل المحال إلا أن بعض المحال تقدم تنزيلات تكون مجزية خصوصا على بضائع من الموسم الفائت".
والجمعة البيضاء في الوطن العربي هي ظاهرة أصبحت دارجة كتقليد للجمعة السوداء وهي الجمعة التي تلي ما يعرف بـ"عيد الشكر" في الولايات المتحدة الأميركية ويُعد تقليديًا بداية موسم التسوق الخاص بما يعرف بـ"عيد الميلاد".
وتقدم العديد من المتاجر عروضًا ترويجية كبيرة تستمر بعضها حتى يوم الاثنين المعروف باسم (اثنين الإنترنت) أو تمتد على مدار أسبوع كامل ويتغير تاريخ يوم الجمعة الأسود كل عام، لكنه دائما ما يقع في نهاية شهر نوفمبر(تشرين الثاني)، ويُعتبر أكبر يوم للتسوق في السنة.
انتظار التنزيلات لا يقف عند الملابس والأحذية، بل هو أيضا يشمل الأجهزة الكهربائية والمفروشات وجملة واسعة من السلع في السوق، وهنا يشير محمد حسين إلى أنه ينتظر إذا كان بإمكانه تجديد عفش غرفة المعيشة في بيته.
ويقول "أخطط منذ فترة لشراء غرفة جلوس جديدة إلا أنني تنبهت إلى أمر عروض الجمعة البيضاء، إذ قد أتمكن فيها من الشراء بسعر مناسب، ولذلك بدأت بمتابعة عروض محلات المفروشات على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي".
ومنذ عدة سنوات جرت العادة بأن تنفذ الأسواق تنزيلات بنسب كبيرة على مختلف أصناف السلع والمعروضات خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر)، حيث كانت العروض في البدايات تقتصر على الجمعة الأخيرة من هذا الشهر قبل أن تصبح على مدار الشهر تقريبا في غالبية المحلات.
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي يقول "القطاع يعول على هذا الأمر لمواجهة الركود الذي يسيطر على الأسواق في الآونة الأخيرة".
ويضيف "أي جهد تسويقي من قبل التجار من شأنه أن يحسن حراك السوق من قدرة المستهلكين على الشراء في وقت تعاني فيه الأسواق من ضعف في الطلب بسبب مزاج المستهلكين وضعف السيولة المتوفرة لديهم".
ويبين أن العروض في هذه الفترة عادة ماتكون حقيقية لأنه من مصلحة التجار ونتيجة لطبيعة الظرف الذي يسيطر على الأسواق، تصريف البضائع الراكدة لديهم وتحضيرا للمواسم المقبلة، ولذلك هم يسعون لاستغلال هذا الموسم الذي بدأ العمل به منذ قرابة 7 إلى 8 سنوات في أسواق المملكة.
ووفقا لإحصائيات من القطاع التجاري يبلغ عدد محال الألبسة والأحذية والأقمشة في المملكة نحو 13200 محل منتشرة في مختلف مناطق المملكة وتوظف حوالي 67 ألف عامل، فيما يضم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات قرابة 4500 محل.
ويقول الخبير الاقتصادي د.حسام عايش "منذ سنوات أصبح هذا الموسم تقليدا في الأسواق الأردنية، حيث يسعى الكثيرون لاستغلاله بالحصول على سلع يحتاجونها بأسعار أقل خصوصا تلك التي يمكن تأجيل شرائها مثل السلع المعمرة أو الكهربائيات على سبيل المثال".
مع ذلك، يرى عايش أن سلوك المستهلكين على استمرار وقع الحرب على غزة وكذلك انخفاض دخولهم، قد يؤثر في هذا الموسم في على توقعات الحركة الشرائية وعلى العائد المتوقع منها، نتيجة تبدل أولويات المستهلكين.
وتشير أرقام دائرة الإحصائيات العامة إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.65 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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