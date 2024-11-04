الجمعة البيضاء.. تأجيل التسوق لاقتناص فرص انخفاض الأسعار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان - أجلت لينا عبدالله منذ الشهر الماضي قرار شراء بعض الألبسة ومستحضرات التجميل إلى آخر يوم جمعة من الشهر الحالي وهي تلك التي تعرف بـ"الجمعة البيضاء".
وتقول لينا "منذ نحو سنتين اعتدت استغلال هذه الفترة لشراء مستلزمات تكفيني لفترة من الزمن بأسعار أقل من المعتاد سواء من الأسواق أو حتى عن طريق صفحات المتاجر الإلكترونية".
وتوضح أنها حددت بعض المستلزمات لتشتريها من أماكن محددة بانتظار الوقت المناسب أو انخفاض سعرها إلى السعر الأقل لتقوم بشرائها.
وأضافت "رصدت لهذا الأمر نحو 150 دينارا".
نسرين خالد هي الأخرى تقول "أنتظر هذه العروض كل عام ومنذ بدء تنفيذها في الأردن منذ عدة سنوات لشراء بعض المستلزمات من الملابس والأحذية الشتوية لابني، إذ إني أحاول كسب التخفيضات في هذه الفترة لشراء أكبر عدد من هذه المستلزمات لتغطيه طيلة فترة الشتاء".
وتضيف "على الرغم من أن التنزيلات قد لا تكون مجزية في كل المحال إلا أن بعض المحال تقدم تنزيلات تكون مجزية خصوصا على بضائع من الموسم الفائت".
والجمعة البيضاء في الوطن العربي هي ظاهرة أصبحت دارجة كتقليد للجمعة السوداء وهي الجمعة التي تلي ما يعرف بـ"عيد الشكر" في الولايات المتحدة الأميركية ويُعد تقليديًا بداية موسم التسوق الخاص بما يعرف بـ"عيد الميلاد".
وتقدم العديد من المتاجر عروضًا ترويجية كبيرة تستمر بعضها حتى يوم الاثنين المعروف باسم (اثنين الإنترنت) أو تمتد على مدار أسبوع كامل ويتغير تاريخ يوم الجمعة الأسود كل عام، لكنه دائما ما يقع في نهاية شهر نوفمبر(تشرين الثاني)، ويُعتبر أكبر يوم للتسوق في السنة.
انتظار التنزيلات لا يقف عند الملابس والأحذية، بل هو أيضا يشمل الأجهزة الكهربائية والمفروشات وجملة واسعة من السلع في السوق، وهنا يشير محمد حسين إلى أنه ينتظر إذا كان بإمكانه تجديد عفش غرفة المعيشة في بيته.
ويقول "أخطط منذ فترة لشراء غرفة جلوس جديدة إلا أنني تنبهت إلى أمر عروض الجمعة البيضاء، إذ قد أتمكن فيها من الشراء بسعر مناسب، ولذلك بدأت بمتابعة عروض محلات المفروشات على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي".
ومنذ عدة سنوات جرت العادة بأن تنفذ الأسواق تنزيلات بنسب كبيرة على مختلف أصناف السلع والمعروضات خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر)، حيث كانت العروض في البدايات تقتصر على الجمعة الأخيرة من هذا الشهر قبل أن تصبح على مدار الشهر تقريبا في غالبية المحلات.
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي يقول "القطاع يعول على هذا الأمر لمواجهة الركود الذي يسيطر على الأسواق في الآونة الأخيرة".
ويضيف "أي جهد تسويقي من قبل التجار من شأنه أن يحسن حراك السوق من قدرة المستهلكين على الشراء في وقت تعاني فيه الأسواق من ضعف في الطلب بسبب مزاج المستهلكين وضعف السيولة المتوفرة لديهم".
ويبين أن العروض في هذه الفترة عادة ماتكون حقيقية لأنه من مصلحة التجار ونتيجة لطبيعة الظرف الذي يسيطر على الأسواق، تصريف البضائع الراكدة لديهم وتحضيرا للمواسم المقبلة، ولذلك هم يسعون لاستغلال هذا الموسم الذي بدأ العمل به منذ قرابة 7 إلى 8 سنوات في أسواق المملكة.
ووفقا لإحصائيات من القطاع التجاري يبلغ عدد محال الألبسة والأحذية والأقمشة في المملكة نحو 13200 محل منتشرة في مختلف مناطق المملكة وتوظف حوالي 67 ألف عامل، فيما يضم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات قرابة 4500 محل.
ويقول الخبير الاقتصادي د.حسام عايش "منذ سنوات أصبح هذا الموسم تقليدا في الأسواق الأردنية، حيث يسعى الكثيرون لاستغلاله بالحصول على سلع يحتاجونها بأسعار أقل خصوصا تلك التي يمكن تأجيل شرائها مثل السلع المعمرة أو الكهربائيات على سبيل المثال".
مع ذلك، يرى عايش أن سلوك المستهلكين على استمرار وقع الحرب على غزة وكذلك انخفاض دخولهم، قد يؤثر في هذا الموسم في على توقعات الحركة الشرائية وعلى العائد المتوقع منها، نتيجة تبدل أولويات المستهلكين.
وتشير أرقام دائرة الإحصائيات العامة إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.65 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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