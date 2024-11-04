انتخاب هيئة عامة في اتحاد التايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - بترا - انتخب اتحاد التايكواندو هيئة عامة جديدة للاتحاد، وبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة عن فئة المراكز 153، حضر منهم 102 شاركوا في عملية التصويت والانتخاب، حيث تم اختيار 9 أعضاء من اصل 12 ترشحوا للانتخابات.
وفاز في الانتخابات، فيصل العبداللات الذي حصل على 90 صوتا، ويوسف العبداللات 84، صدام عمايرة 80، ماهر الخريشة 80، معاذ حياري 79، أحمد جرادات 79، ناصر جابر 77، جعفر الزعبي 75 وعبدالاله السعود 57 صوتا.
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