انتخاب هيئة عامة في اتحاد التايكواندو

عمان - بترا - انتخب اتحاد التايكواندو هيئة عامة جديدة للاتحاد، وبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة عن فئة المراكز 153، حضر منهم 102 شاركوا في عملية التصويت والانتخاب، حيث تم اختيار 9 أعضاء من اصل 12 ترشحوا للانتخابات.

وفاز في الانتخابات، فيصل العبداللات الذي حصل على 90 صوتا، ويوسف العبداللات 84، صدام عمايرة 80، ماهر الخريشة 80، معاذ حياري 79، أحمد جرادات 79، ناصر جابر 77، جعفر الزعبي 75 وعبدالاله السعود 57 صوتا.

