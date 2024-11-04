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فليك يحذر نجوم برشلونة رغم حسم الديربي

11/4/2024 2:36:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أعرب المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك، عن سعادته بالفوز أول من أمس على إسبانيول (3-1)، والذي حسمه فريقه في الشوط الأول، رغم اعترافه بأن فريقه افتقد في الشوط الثاني للثقة.
وصرح المدرب الألماني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "افتقدنا بعض الثقة في الشوط الثاني، عندما ارتكبنا الكثير من الأخطاء"، لكنه لم يهتم كثيرا بتراجع أداء فريقه، مؤكدا أن هذه أمور "تحدث أحيانا".
وأشاد المدرب بأداء داني أولمو، الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية وسجل هدفين. وقال: "نحن سعداء للغاية بعودته بعد الإصابة التي تعرض لها وتمكنه من المشاركة كأساسي".
كما أبرز الأداء الجيد لمارك كاسادو الذي قال عنه: "إنه يقدم أداء جيدا"، وكذلك إنييجو مارتينيز، الذي وصفه بأنه "قائد" الفريق.
وأعطى فليك دقائق في خط الوسط لفرينكي دي يونج، الذي أشاد بقدراته في اللعب في أكثر من مركز، قائلا: "يمكنه اللعب مع كاسادو ومع بيدري. يمكنه اللعب في مركز 8، وكذلك في مركز 6".
وأضاف أن "الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة للاعبين الذين دخلوا في الشوط الثاني" بسبب "مشاكل التركيز التي عانى منها الفريق".
وبهذا الفوز، عزز برشلونة مكانته في صدارة الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق "9" نقاط عن غريمه التاريخي، ريال مدريد، الوصيف، الذي تأجلت مباراته السبت أمام فالنسيا ضمن الجولة نفسها جراء فيضانات "دانا".
من جهته، علق باو كوبارسي مدافع برشلونة، على فوز فريقه بقوله: "قدمنا الشوط الأول بصورة جيدة للغاية، وبدأنا بشكل جيد وتمكنا من التقدم سريعا في النتيجة. نحن واثقون جدا، ونبذل قصارى جهدنا".
وأكمل: "في كثير من الأحيان عندما يراجع حكم الفيديو المساعد أهداف المنافس، نعلم أنها تسلل، لكن بعضها قريب جدا".
إلى ذلك، واصل الإسباني بيدري جونزاليس، نجم وسط برشلونة، تقديم أداء جيد بعد العودة من الإصابة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عقب المباراة: "كنا نتحدث عن المباراة قبل أن تبدأ، كانت مباراة مهمة للغاية. يحب المشجعون دائما مباريات الديربي".
وعن تألق برشلونة هجوميا ودفاعيا، قال: "فوق كل شيء، الكثافة التي نضعها في المباريات، تلاحظ الفرق ذلك في الشوط الثاني، يقوم خط الدفاع بعمل مذهل، اللاعبون الذين لدينا في المقدمة يسجلون أيضا بأنفسهم. إنهم في لحظة رائعة حيث تسير الأمور في صالحهم".
وسلط بيدري الضوء على كل العمل الذي قام به للعودة إلى أفضل مستوياته، فقال: "حسنا، قبل كل شيء، هناك الكثير من العمل غير المرئي، هناك دائما الكثير من الانتقادات وهذا يؤلمك".
وأتم: "أعتقد أنني تحسنت قليلا في كل شيء لمحاولة الحصول على هذه الاستمرارية، وأنا سعيد بالاستمتاع باللعب بالكرة". -(وكالات)

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