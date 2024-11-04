فليك يحذر نجوم برشلونة رغم حسم الديربي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أعرب المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك، عن سعادته بالفوز أول من أمس على إسبانيول (3-1)، والذي حسمه فريقه في الشوط الأول، رغم اعترافه بأن فريقه افتقد في الشوط الثاني للثقة.
وصرح المدرب الألماني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "افتقدنا بعض الثقة في الشوط الثاني، عندما ارتكبنا الكثير من الأخطاء"، لكنه لم يهتم كثيرا بتراجع أداء فريقه، مؤكدا أن هذه أمور "تحدث أحيانا".
وأشاد المدرب بأداء داني أولمو، الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية وسجل هدفين. وقال: "نحن سعداء للغاية بعودته بعد الإصابة التي تعرض لها وتمكنه من المشاركة كأساسي".
كما أبرز الأداء الجيد لمارك كاسادو الذي قال عنه: "إنه يقدم أداء جيدا"، وكذلك إنييجو مارتينيز، الذي وصفه بأنه "قائد" الفريق.
وأعطى فليك دقائق في خط الوسط لفرينكي دي يونج، الذي أشاد بقدراته في اللعب في أكثر من مركز، قائلا: "يمكنه اللعب مع كاسادو ومع بيدري. يمكنه اللعب في مركز 8، وكذلك في مركز 6".
وأضاف أن "الأمر لم يكن سهلاً بالنسبة للاعبين الذين دخلوا في الشوط الثاني" بسبب "مشاكل التركيز التي عانى منها الفريق".
وبهذا الفوز، عزز برشلونة مكانته في صدارة الليجا برصيد 33 نقطة، بفارق "9" نقاط عن غريمه التاريخي، ريال مدريد، الوصيف، الذي تأجلت مباراته السبت أمام فالنسيا ضمن الجولة نفسها جراء فيضانات "دانا".
من جهته، علق باو كوبارسي مدافع برشلونة، على فوز فريقه بقوله: "قدمنا الشوط الأول بصورة جيدة للغاية، وبدأنا بشكل جيد وتمكنا من التقدم سريعا في النتيجة. نحن واثقون جدا، ونبذل قصارى جهدنا".
وأكمل: "في كثير من الأحيان عندما يراجع حكم الفيديو المساعد أهداف المنافس، نعلم أنها تسلل، لكن بعضها قريب جدا".
إلى ذلك، واصل الإسباني بيدري جونزاليس، نجم وسط برشلونة، تقديم أداء جيد بعد العودة من الإصابة، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عقب المباراة: "كنا نتحدث عن المباراة قبل أن تبدأ، كانت مباراة مهمة للغاية. يحب المشجعون دائما مباريات الديربي".
وعن تألق برشلونة هجوميا ودفاعيا، قال: "فوق كل شيء، الكثافة التي نضعها في المباريات، تلاحظ الفرق ذلك في الشوط الثاني، يقوم خط الدفاع بعمل مذهل، اللاعبون الذين لدينا في المقدمة يسجلون أيضا بأنفسهم. إنهم في لحظة رائعة حيث تسير الأمور في صالحهم".
وسلط بيدري الضوء على كل العمل الذي قام به للعودة إلى أفضل مستوياته، فقال: "حسنا، قبل كل شيء، هناك الكثير من العمل غير المرئي، هناك دائما الكثير من الانتقادات وهذا يؤلمك".
وأتم: "أعتقد أنني تحسنت قليلا في كل شيء لمحاولة الحصول على هذه الاستمرارية، وأنا سعيد بالاستمتاع باللعب بالكرة". -(وكالات)
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