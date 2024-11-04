فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل طفيفة بعد التعادل مع تشيلسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أبدى مدرب مانشستر يونايتد
المؤقت رود فان نيستلروي، رضاه عن أداء لاعبيه، رغم التعادل مع الضيف تشيلسي 1-1 أول من أمس، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري
الإنجليزي الممتاز.
وقدم الفريقان بشكل عام أداء لم يرتق لمستوى الطموحات، علما أنها المباراة الثانية لمانشستر يونايتد في المسابقات كافة، تحت قيادة فان نيستلروي الذي استلم المهمة مؤقتا خلفا للمدرب المقال من منصبه إريك تين هاج.
وقال فان نيستلروي في تصريجات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بشكل عام كان أداءً جيدًا للغاية. لقد قدم اللاعبون أداء جيدًا حقا وقاتلوا في كل شبر من الملعب. كان من الجيد جدا مشاهدة ذلك الجزء".
وأضاف: "بشكل عام، كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر للفوز بالمباراة. من العار أننا لم نتمكن من ذلك. بشكل عام، أشعر بخيبة أمل طفيفة لأننا لم نفز".
وتابع: "إنها رحلة عاطفية مليئة بالأحداث، لقد مر أسبوع كامل تقريبًا، حيث حدثت الكثير من الأشياء. كانت وظيفتي هي تثبيت السفينة. لقد تفاعل اللاعبون بشكل جيد للغاية، وهو شيء يمكن البناء عليه في المباراتين التاليتين".
وعن مستقبله مع النادي بعد وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، قال فان نيستلروي: "لقد أتيت إلى هنا لمساعدة النادي بأي شكل من الأشكال. بعد هاتين المباراتين، سيستمر هذا ونأمل في أن ينجح الأمر".
وأردف: "إنه لأمر خاص أن أعود إلى المدينة والنادي. أنا حقًا أستمتع بكل دقيقة من ذلك. أحاول مشاركة ثقافة النادي وثقافة المدينة والجماهير. هذا جزء مهم. أنا سعيد لأنني أستطيع مشاركة هذه اللحظات ومساعدة اللاعبين على فهم الروح. رأيت الروح على أرض الملعب يوم الأربعاء واليوم.. هذا هو الأساس للتحسن".
في الطرف الآخر، أكد مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، أنه كان يعلم أن مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر يونايتد ستكون صعبة، موضحا رضاه عن أداء الفريق بشكل عام.
وقال ماريسكا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنا نعلم أنها مباراة صعبة لأسباب عديدة. سجلنا هدفًا، وعدنا. وبعد الهدف حاولنا الفوز. نحن سعداء لأننا كنا نعلم مدى صعوبة المباراة".
وأضاف: "يريد لاعبو (يونايتد) إثبات أنهم جيدون بما يكفي. مدرب جديد لديه أفكار مختلفة، لذا كان علينا الاستعداد بطريقة مختلفة".
وعن التبديل الذي أجراه بين الشوطين عندما أشرك مارك كوكوريلا بدلاً من مالو جوستو، قال المدرب الإيطالي: "كان الأمر واضحًا تمامًا. لقد جربنا شيئًا مختلفًا تكتيكيًا. لم تكن إصابة لمالو، بل مجرد قرار تكتيكي".
بوستيكوجلو سعيد بأداء توتنهام
بدا مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، راضيا عن أداء فريقه في الفوز الكبير الذي حققه على أستون فيلا 4-1 أول من أمس.
وقدم توتنهام أداء مميزا في اللقاء، أمام فريق كان مرشحا للخروج فائزا بالنظر إلى نتائجه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أستون فيلا فريق جيد. كان الشوط الأول أشبه بمصارعة الذراعين. لقد أظهروا مستوى ثابتًا في الأداء. لدينا قدرات أخرى أظهرناها في الشوط الثاني".
وعن سبب استبدال سون هيونج مين الذي بدا غاضبا لحظة خروجه من الملعب، قال بوستيكوجلو: "لم يكن ليلعب أكثر من 55 دقيقة. في المرة الأخيرة التي عاد فيها من الإصابة، وصل إلى الدقيقة 60 وأصيب مرة أخرى. لقد خرج سالمًا".
وأشاد بوستيكوجلو بنجمه دومينيك سولانكي الذي أحرز هدفين قائلا: "لقد بذل جهدًا لا يصدق. العمل الذي قام به في منتصف الأسبوع ضد مانشستر سيتي. أهدافه لا تصدق ولكن لعبه العام ومعدل عمله، لا يمكنني أن أثني عليه بما فيه الكفاية".
رحيل إدو عن آرسنال
سيرحل البرازيلي إدو، المدير الرياضي لنادي آرسنال، عن الفريق وذلك بعد قرار مفاجئ اتخذه فاجأ به جمهور النادي. وكان إدو، الذي جلب العديد من الصفقات للفريق ومنها مارتن أوديجارد ودافيد رايا ومارتينيلي وديكلان رايس، انضم للنادي اللندني في العام 2019 كمدير فني، قبل أن يصبح المدير الرياضي للفريق في العام 2022.
ويحظى البرازيلي بعلاقة وثيقة مع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا، الموجود في النادي منذ العام 2019 أيضا، ونجح معه في بناء فريق كان خارج بطولة دوري الأبطال لسنوات طويلة، كما جعله أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، والذي كان الوصيف به في آخر نسختين.
وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن أسباب رحيله غير واضحة وذلك برغم ارتباطه بمنصب إداري في تكتل الأندية المملوك لرجل الأعمال اليوناني إيفانجلوس ماريناكيس، الذي يمتلك حاليا أندية نوتنجهام فورست وريو آفي وأولمبياكوس.
وخلال مسيرته كلاعب، شارك إدو مع "الجانرز" لأربعة مواسم، خاض 79 مباراة وفاز مع آرسنال بآخر بطولة للدوري، وهو دوري "اللاهزيمة" الموسم 2003-2004. -(وكالات)
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