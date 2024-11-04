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فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل طفيفة بعد التعادل مع تشيلسي

11/4/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أبدى مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رود فان نيستلروي، رضاه عن أداء لاعبيه، رغم التعادل مع الضيف تشيلسي 1-1 أول من أمس، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدم الفريقان بشكل عام أداء لم يرتق لمستوى الطموحات، علما أنها المباراة الثانية لمانشستر يونايتد في المسابقات كافة، تحت قيادة فان نيستلروي الذي استلم المهمة مؤقتا خلفا للمدرب المقال من منصبه إريك تين هاج.
وقال فان نيستلروي في تصريجات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بشكل عام كان أداءً جيدًا للغاية. لقد قدم اللاعبون أداء جيدًا حقا وقاتلوا في كل شبر من الملعب. كان من الجيد جدا مشاهدة ذلك الجزء".
وأضاف: "بشكل عام، كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر للفوز بالمباراة. من العار أننا لم نتمكن من ذلك. بشكل عام، أشعر بخيبة أمل طفيفة لأننا لم نفز".
وتابع: "إنها رحلة عاطفية مليئة بالأحداث، لقد مر أسبوع كامل تقريبًا، حيث حدثت الكثير من الأشياء. كانت وظيفتي هي تثبيت السفينة. لقد تفاعل اللاعبون بشكل جيد للغاية، وهو شيء يمكن البناء عليه في المباراتين التاليتين".
وعن مستقبله مع النادي بعد وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، قال فان نيستلروي: "لقد أتيت إلى هنا لمساعدة النادي بأي شكل من الأشكال. بعد هاتين المباراتين، سيستمر هذا ونأمل في أن ينجح الأمر".
وأردف: "إنه لأمر خاص أن أعود إلى المدينة والنادي. أنا حقًا أستمتع بكل دقيقة من ذلك. أحاول مشاركة ثقافة النادي وثقافة المدينة والجماهير. هذا جزء مهم. أنا سعيد لأنني أستطيع مشاركة هذه اللحظات ومساعدة اللاعبين على فهم الروح. رأيت الروح على أرض الملعب يوم الأربعاء واليوم.. هذا هو الأساس للتحسن".
في الطرف الآخر، أكد مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، أنه كان يعلم أن مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر يونايتد ستكون صعبة، موضحا رضاه عن أداء الفريق بشكل عام.
وقال ماريسكا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنا نعلم أنها مباراة صعبة لأسباب عديدة. سجلنا هدفًا، وعدنا. وبعد الهدف حاولنا الفوز. نحن سعداء لأننا كنا نعلم مدى صعوبة المباراة".
وأضاف: "يريد لاعبو (يونايتد) إثبات أنهم جيدون بما يكفي. مدرب جديد لديه أفكار مختلفة، لذا كان علينا الاستعداد بطريقة مختلفة".
وعن التبديل الذي أجراه بين الشوطين عندما أشرك مارك كوكوريلا بدلاً من مالو جوستو، قال المدرب الإيطالي: "كان الأمر واضحًا تمامًا. لقد جربنا شيئًا مختلفًا تكتيكيًا. لم تكن إصابة لمالو، بل مجرد قرار تكتيكي".
بوستيكوجلو سعيد بأداء توتنهام
بدا مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، راضيا عن أداء فريقه في الفوز الكبير الذي حققه على أستون فيلا 4-1 أول من أمس.
وقدم توتنهام أداء مميزا في اللقاء، أمام فريق كان مرشحا للخروج فائزا بالنظر إلى نتائجه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أستون فيلا فريق جيد. كان الشوط الأول أشبه بمصارعة الذراعين. لقد أظهروا مستوى ثابتًا في الأداء. لدينا قدرات أخرى أظهرناها في الشوط الثاني".
وعن سبب استبدال سون هيونج مين الذي بدا غاضبا لحظة خروجه من الملعب، قال بوستيكوجلو: "لم يكن ليلعب أكثر من 55 دقيقة. في المرة الأخيرة التي عاد فيها من الإصابة، وصل إلى الدقيقة 60 وأصيب مرة أخرى. لقد خرج سالمًا".
وأشاد بوستيكوجلو بنجمه دومينيك سولانكي الذي أحرز هدفين قائلا: "لقد بذل جهدًا لا يصدق. العمل الذي قام به في منتصف الأسبوع ضد مانشستر سيتي. أهدافه لا تصدق ولكن لعبه العام ومعدل عمله، لا يمكنني أن أثني عليه بما فيه الكفاية".
رحيل إدو عن آرسنال
سيرحل البرازيلي إدو، المدير الرياضي لنادي آرسنال، عن الفريق وذلك بعد قرار مفاجئ اتخذه فاجأ به جمهور النادي. وكان إدو، الذي جلب العديد من الصفقات للفريق ومنها مارتن أوديجارد ودافيد رايا ومارتينيلي وديكلان رايس، انضم للنادي اللندني في العام 2019 كمدير فني، قبل أن يصبح المدير الرياضي للفريق في العام 2022.
ويحظى البرازيلي بعلاقة وثيقة مع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا، الموجود في النادي منذ العام 2019 أيضا، ونجح معه في بناء فريق كان خارج بطولة دوري الأبطال لسنوات طويلة، كما جعله أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، والذي كان الوصيف به في آخر نسختين.
وبحسب الصحافة الإنجليزية، فإن أسباب رحيله غير واضحة وذلك برغم ارتباطه بمنصب إداري في تكتل الأندية المملوك لرجل الأعمال اليوناني إيفانجلوس ماريناكيس، الذي يمتلك حاليا أندية نوتنجهام فورست وريو آفي وأولمبياكوس.
وخلال مسيرته كلاعب، شارك إدو مع "الجانرز" لأربعة مواسم، خاض 79 مباراة وفاز مع آرسنال بآخر بطولة للدوري، وهو دوري "اللاهزيمة" الموسم 2003-2004. -(وكالات)

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