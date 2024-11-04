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ريال مدريد يتحين فرصة نسيان أحزانه.. والحنين يشد ألونسو قبل موقعة ليفربول

11/4/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يتطلع حامل اللقب ريال مدريد، إلى وضع أحزانه جانبا، عندما يستضيف ميلان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعرض ريال مدريد لهزة عنيفة الأسبوع الماضي، عندما خسر مباراة "الكلاسيكو" على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة، ثم اتضح له أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية، ما دفع النادي لمقاطعة حفل توزيع جوائز "فرانس فوتبول" في العاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين الماضي، علما أن نجم مانشستر سيتي رودري، أحرز الجائزة.
وحصل ريال مدريد على الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة ميلان، خصوصا بعدما قررت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراته مساء السبت أمام فالنسيا، بسبب كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة الفريق المضيف، وأودت بحياة أكثر من 200 شخض.
وعلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، يتواجه ريال مع ميلان لأول مرة في دوري الأبطال منذ الموسم 2010-2011، حين فاز ذهابا في مدريد 2-0 وتعادلا إيابا 2-2 في ميلان ضمن دور المجموعات، باحثا عن انتصاره الثالث في رابع مباراة له.
ويدخل النادي الملكي اللقاء بأفضلية بدنية، باحثا عن مصالحة جمهوره الذي شاهده يسقط سقوطا مدويا أمام برشلونة، في مشهد مغاير لما قدمه أمام بوروسيا دورتموند الألماني ضمن الجولة الثالثة من دوري الأبطال، عندما حول تخلفه أمامه في مدريد بثنائية نظيفة إلى فوز 5-2 بفضل ثلاثية لنجمه البرازيلي فينيسيوس. وستكون المباراة ضد ميلان مميزة بالنسبة لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي توج مع الفريق اللومباردي بلقب دوري الأبطال كلاعب العامين 1989 و1990، وكمدرب العامين 2003 و2007.
وحذر ابن الـ65 عاما من تكرار سيناريو مباراة دورتموند ضد ميلان الساعي إلى فوزه الثاني بعد أول في الجولة الماضية على كلوب بروج البلجيكي 3-1 مقابل هزيمتين أمام ليفربول 1-3 وليفركوزن 0-1، قائلا :"الأمر الأهم أن نبدأ جيدا، أن نبدأ بتركيز واندفاع وألا ننتظر كي نكون متخلفين 0-2".
من ناحية ثانية، ستتجه الأنظار نحو مباراة ليفربول وضيفه باير ليفركوزن، والتي ستشهد صراعا شرسا بين الفريقين، خصوصا وأن الفائز بها سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت، على الأقل لمدة 24 ساعة.
ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، فيما يحل ليفركوزن في المركز السادس برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.
وتقام النسخة الحالية بنظام جديد، حيث تم استبدال دور المجموعات، بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، وتصعد أول ثماني فرق إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16.
وستحظى مواجهة ليفربول وليفركوزن بمشاعر كبيرة ولا سيما، أن تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، كان لاعبا سابقا بليفربول، كما أنه كان مرشحا لتدريبه الصيف الماضي خلفا ليورجن كلوب، ولكن المدير الفني فضل الاستمرار مع ليفركوزن.
وقال ألونسو، عن العودة لملعب "أنفيلد": "دوري أبطال أوروبا في أنفيلد لا يوجد شيء أفضل من ذلك، ليفربول أحد أفضل الفرق في العالم. سيكون تحديا كبيرا".
ورغم أن الفائز بهذه المواجهة سيتصدر جدول الترتيب لمدة 24 ساعة على أقل تقدير، لكن أهمية المباراة تكمن في أن الفائز بها سيقترب بنسبة كبيرة من التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر.
لذلك، سيدفع أرني سلوت، مدرب ليفربول، وألونسو بقوتهما الضاربتين في هذه المباراة من أجل حصد نقاطها كاملة للاقتراب خطوة من التأهل للدور التالي.
وخاض ألونسو 210 مباريات بألوان ليفربول وتوج معه بلقب دوري الأبطال العام 2005، حين حول الفريق الإنجليزي تخلفه أمام ميلان بثلاثية نظيفة وجر الفريق الإيطالي إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإسباني وزملائه.
ولعب ألونسو دورا مؤثرا في هذه العودة، إذ كان صاحب هدف التعادل 3-3، ما جعله من أيقونات النادي وصولا إلى أن يكون من أبرز المرشحين لخلافة كلوب، لكنه فضل الاستمرار مع ليفركوزن، ما دفع "الحمر" إلى التعاقد مع سلوت.
وبعد 13 فوزا، وتعادل في مبارياته الـ15 الأولى، بات سلوت صاحب أفضل بداية لمدرب في تاريخ ليفربول الذي يتربع أيضا على صدارة الدوري الممتاز.
وبعد هزيمتين على التوالي بنتيجة واحدة 1-2 ضد توتنهام في ثمن نهائي كأس الرابطة وبورنموث في الدوري الممتاز، يسعى ممثل إنجلترا الآخر مانشستر سيتي إلى استعادة توازنه وتحقيق فوزه الثالث تواليا في المسابقة، حين يحل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا ضيفا على سبورتنج البرتغالي الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط (7 نقاط لكل منهما).
ويعول مدرب سبورتنج، البرتغالي روبن أموريم على مهاجمه السويدي المتألق فيكتور جيوكيريش لتوجيه ضربة قوية لمنافسه المستقبلي مانشستر سيتي، وذلك في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة البرتغالية.
وسيتولى أموريم اعتبارا من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) مهمة تدريب مانشستر يونايتد الذي أقال مدربه الهولندي اريك تن هاج من منصبه الإثنين الماضي، وعين بدلا منه مواطنه ومساعده رود فان نيستلروي بصورة موقتة.
ومنذ الاتفاق مع مانشستر يونايتد، كانت تتبقى لأموريم ثلاث مباريات، فخاض واحدة منها الجمعة ضد إستريلا أمادورا وخرج فريقه فائزا 5-1 بفضل رباعية لجيوكيريش الذي رفع رصيده الى 16 هدفا في أول 10 مباريات في الدوري، بينما سجل أيضا هدفين في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وعلق جيوكيريش على رحيل أموريم قائلا: "لم يكن الوضع طبيعيا (بسبب رحيل أموريم) لكننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد وفزنا 5-1، لقد كان رد فعل جيد منا، علينا أن نبقى محترفين ونقوم بالأشياء بالطريقة الصحيحة".
وأضاف: "من المحزن أنه سيغادر، لقد كان ممتازا بالنسبة لنا، لقد أمضينا عاما رائعا. علينا أن نتأقلم، لكن من الصعب الحديث عن المستقبل لأننا لا نعرف ما سيحدث".
في الموسم الماضي، كان السويدي البالغ من العمر 26 عاما العنصر الأساسي لفريقه في موسمه الأول معه حيث قاد أموريم النادي إلى احراز لقب الدوري الثاني فقط في آخر 21 عاما.
تم التعاقد مع جيوكيريش في صفقة قياسية للنادي قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت اضافية لناديه الإنجليزي كوفنتري سيتي.
يتمتع جيوكيريش بالسرعة والقوة، وهو مهاجم متكامل ذو لمسة نهائية قاتلة ويمكنه تهديد دفاع مانشستر سيتي الذي يعاني من الإصابات ومني بالهزيمة أمام 1-2 بورنموث السبت في الدوري وقبلها أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي كأس الرابطة المحلية.
هناك شرط جزائي في عقد المهاجم السويدي الدولي قدره 100 مليون يورو (108 مليون دولار)، مما يجعله خيارا مكلفا للاندية الراغبة بالحصول على خدماته.
وتعاقد برايتون من الدرجة الممتازة في انجلترا مع جيوكيريش من برومابويكارنا السويدي العام 2018، وأعاره إلى سانت باولي الألماني في الدرجة الثانية حينها، حيث لعب بشكل أساسي على اليسار.
بعد فترات إعارة في سوانزي وكوفنتري، وقع بشكل دائم مع الأخير العام 2021 واستمر في النمو بشكل أقوى بدنيا. في الموسم 2022-2023، سجل 21 هدفا في 46 مباراة في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" ما دفع سبورتنج إلى دفع مبلغ قياسي للتعاقد معه.
كان لدى جيوكيريش ثمانية خيارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب وكيله حسن شيتينكايا، لكن وجود أموريم كان عاملا مهما في اختيار سبورتنج.
وأوضح مدير اعماله لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "أحضرت جيوكيريش إلى سبورتنج فقط بسبب روبن أموريم"، مضيفا "(بسبب) استراتيجيته، وكيف يلعب، وكيف يطور اللاعبين".
ساعد أموريم المهاجم السويدي على النمو، لكن المدرب أشار إلى أنه لن يحاول إحضار المهاجم إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) وقال في هذا الصدد "جيوكيريش يكلف 100 مليون دولار وهو أمر صعب للغاية".
بدأ كل من سبورتنج ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بانتصارين وتعادل واحد في أول ثلاث مباريات. المواجهة بينهما في لشبونة توفر لجيوكيريش الفرصة المثالية لإثبات المستوى الذي وصل إليه، ضد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بدوري أبطال أوروبا 2023، بالإضافة إلى تقديم هدية أخيرة لمدربه المغادر.
ويأمل دورتموند تعويض الهزيمة أمام ريال حين يستضيف شتورم جراتس النمساوي، باحثا عن انتصاره الثالث على غرار يوفنتوس الإيطالي الذي يحل بدوره ضيفا على ليل الفرنسي (6 نقاط أيضا) مع طموح تعويض سقوطه في الجولة الماضية على أرضه 0-1 امام شتوتجارت الألماني.
وفي المباريات الأخرى المقررة اليوم، يلعب أيندهوفن الهولندي (نقطتان) مع جيرونا الإسباني (3)، بولونيا الإيطالي (1) مع موناكو (7)، سلتيك الأسكتلندي (4) مع لايبزج الألماني (من دون نقاط)، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (من دون نقاط) مع دينامو زغرب الكرواتي (4). -(وكالات)


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