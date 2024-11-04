ريال مدريد يتحين فرصة نسيان أحزانه.. والحنين يشد ألونسو قبل موقعة ليفربول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يتطلع حامل اللقب ريال مدريد، إلى وضع أحزانه جانبا، عندما يستضيف ميلان مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعرض ريال مدريد
لهزة عنيفة الأسبوع الماضي، عندما خسر مباراة
"الكلاسيكو" على أرضه أمام برشلونة برباعية نظيفة، ثم اتضح له أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية، ما دفع النادي لمقاطعة حفل توزيع جوائز "فرانس فوتبول" في العاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين الماضي، علما أن نجم مانشستر سيتي رودري، أحرز الجائزة.
وحصل ريال مدريد على الوقت الكافي للاستعداد لمواجهة ميلان، خصوصا بعدما قررت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراته مساء السبت أمام فالنسيا، بسبب كارثة الفيضانات التي ضربت مدينة الفريق المضيف، وأودت بحياة أكثر من 200 شخض.
وعلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، يتواجه ريال مع ميلان لأول مرة في دوري الأبطال منذ الموسم 2010-2011، حين فاز ذهابا في مدريد 2-0 وتعادلا إيابا 2-2 في ميلان ضمن دور المجموعات، باحثا عن انتصاره الثالث في رابع مباراة له.
ويدخل النادي الملكي اللقاء بأفضلية بدنية، باحثا عن مصالحة جمهوره الذي شاهده يسقط سقوطا مدويا أمام برشلونة، في مشهد مغاير لما قدمه أمام بوروسيا دورتموند الألماني ضمن الجولة الثالثة من دوري الأبطال، عندما حول تخلفه أمامه في مدريد بثنائية نظيفة إلى فوز 5-2 بفضل ثلاثية لنجمه البرازيلي فينيسيوس. وستكون المباراة ضد ميلان مميزة بالنسبة لمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي توج مع الفريق اللومباردي بلقب دوري الأبطال كلاعب العامين 1989 و1990، وكمدرب العامين 2003 و2007.
وحذر ابن الـ65 عاما من تكرار سيناريو مباراة دورتموند ضد ميلان الساعي إلى فوزه الثاني بعد أول في الجولة الماضية على كلوب بروج البلجيكي 3-1 مقابل هزيمتين أمام ليفربول 1-3 وليفركوزن 0-1، قائلا :"الأمر الأهم أن نبدأ جيدا، أن نبدأ بتركيز واندفاع وألا ننتظر كي نكون متخلفين 0-2".
من ناحية ثانية، ستتجه الأنظار نحو مباراة ليفربول وضيفه باير ليفركوزن، والتي ستشهد صراعا شرسا بين الفريقين، خصوصا وأن الفائز بها سيتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت، على الأقل لمدة 24 ساعة.
ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا، فيما يحل ليفركوزن في المركز السادس برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وموناكو وستاد بريست.
وتقام النسخة الحالية بنظام جديد، حيث تم استبدال دور المجموعات، بنظام الدوري، حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات، وتصعد أول ثماني فرق إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، على أن تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16.
وستحظى مواجهة ليفربول وليفركوزن بمشاعر كبيرة ولا سيما، أن تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، كان لاعبا سابقا بليفربول، كما أنه كان مرشحا لتدريبه الصيف الماضي خلفا ليورجن كلوب، ولكن المدير الفني فضل الاستمرار مع ليفركوزن.
وقال ألونسو، عن العودة لملعب "أنفيلد": "دوري أبطال أوروبا في أنفيلد لا يوجد شيء أفضل من ذلك، ليفربول أحد أفضل الفرق في العالم. سيكون تحديا كبيرا".
ورغم أن الفائز بهذه المواجهة سيتصدر جدول الترتيب لمدة 24 ساعة على أقل تقدير، لكن أهمية المباراة تكمن في أن الفائز بها سيقترب بنسبة كبيرة من التأهل لدور الـ16 بشكل مباشر.
لذلك، سيدفع أرني سلوت، مدرب ليفربول، وألونسو بقوتهما الضاربتين في هذه المباراة من أجل حصد نقاطها كاملة للاقتراب خطوة من التأهل للدور التالي.
وخاض ألونسو 210 مباريات بألوان ليفربول وتوج معه بلقب دوري الأبطال العام 2005، حين حول الفريق الإنجليزي تخلفه أمام ميلان بثلاثية نظيفة وجر الفريق الإيطالي إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للإسباني وزملائه.
ولعب ألونسو دورا مؤثرا في هذه العودة، إذ كان صاحب هدف التعادل 3-3، ما جعله من أيقونات النادي وصولا إلى أن يكون من أبرز المرشحين لخلافة كلوب، لكنه فضل الاستمرار مع ليفركوزن، ما دفع "الحمر" إلى التعاقد مع سلوت.
وبعد 13 فوزا، وتعادل في مبارياته الـ15 الأولى، بات سلوت صاحب أفضل بداية لمدرب في تاريخ ليفربول الذي يتربع أيضا على صدارة الدوري الممتاز.
وبعد هزيمتين على التوالي بنتيجة واحدة 1-2 ضد توتنهام في ثمن نهائي كأس الرابطة وبورنموث في الدوري الممتاز، يسعى ممثل إنجلترا الآخر مانشستر سيتي إلى استعادة توازنه وتحقيق فوزه الثالث تواليا في المسابقة، حين يحل فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا ضيفا على سبورتنج البرتغالي الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط (7 نقاط لكل منهما).
ويعول مدرب سبورتنج، البرتغالي روبن أموريم على مهاجمه السويدي المتألق فيكتور جيوكيريش لتوجيه ضربة قوية لمنافسه المستقبلي مانشستر سيتي، وذلك في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني لفريق العاصمة البرتغالية.
وسيتولى أموريم اعتبارا من 11 تشرين الثاني (نوفمبر) مهمة تدريب مانشستر يونايتد الذي أقال مدربه الهولندي اريك تن هاج من منصبه الإثنين الماضي، وعين بدلا منه مواطنه ومساعده رود فان نيستلروي بصورة موقتة.
ومنذ الاتفاق مع مانشستر يونايتد، كانت تتبقى لأموريم ثلاث مباريات، فخاض واحدة منها الجمعة ضد إستريلا أمادورا وخرج فريقه فائزا 5-1 بفضل رباعية لجيوكيريش الذي رفع رصيده الى 16 هدفا في أول 10 مباريات في الدوري، بينما سجل أيضا هدفين في ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وعلق جيوكيريش على رحيل أموريم قائلا: "لم يكن الوضع طبيعيا (بسبب رحيل أموريم) لكننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد وفزنا 5-1، لقد كان رد فعل جيد منا، علينا أن نبقى محترفين ونقوم بالأشياء بالطريقة الصحيحة".
وأضاف: "من المحزن أنه سيغادر، لقد كان ممتازا بالنسبة لنا، لقد أمضينا عاما رائعا. علينا أن نتأقلم، لكن من الصعب الحديث عن المستقبل لأننا لا نعرف ما سيحدث".
في الموسم الماضي، كان السويدي البالغ من العمر 26 عاما العنصر الأساسي لفريقه في موسمه الأول معه حيث قاد أموريم النادي إلى احراز لقب الدوري الثاني فقط في آخر 21 عاما.
تم التعاقد مع جيوكيريش في صفقة قياسية للنادي قدرها 20 مليون يورو (22 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت اضافية لناديه الإنجليزي كوفنتري سيتي.
يتمتع جيوكيريش بالسرعة والقوة، وهو مهاجم متكامل ذو لمسة نهائية قاتلة ويمكنه تهديد دفاع مانشستر سيتي الذي يعاني من الإصابات ومني بالهزيمة أمام 1-2 بورنموث السبت في الدوري وقبلها أمام توتنهام بالنتيجة ذاتها في ثمن نهائي كأس الرابطة المحلية.
هناك شرط جزائي في عقد المهاجم السويدي الدولي قدره 100 مليون يورو (108 مليون دولار)، مما يجعله خيارا مكلفا للاندية الراغبة بالحصول على خدماته.
وتعاقد برايتون من الدرجة الممتازة في انجلترا مع جيوكيريش من برومابويكارنا السويدي العام 2018، وأعاره إلى سانت باولي الألماني في الدرجة الثانية حينها، حيث لعب بشكل أساسي على اليسار.
بعد فترات إعارة في سوانزي وكوفنتري، وقع بشكل دائم مع الأخير العام 2021 واستمر في النمو بشكل أقوى بدنيا. في الموسم 2022-2023، سجل 21 هدفا في 46 مباراة في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" ما دفع سبورتنج إلى دفع مبلغ قياسي للتعاقد معه.
كان لدى جيوكيريش ثمانية خيارات في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب وكيله حسن شيتينكايا، لكن وجود أموريم كان عاملا مهما في اختيار سبورتنج.
وأوضح مدير اعماله لصحيفة "ريكورد" البرتغالية "أحضرت جيوكيريش إلى سبورتنج فقط بسبب روبن أموريم"، مضيفا "(بسبب) استراتيجيته، وكيف يلعب، وكيف يطور اللاعبين".
ساعد أموريم المهاجم السويدي على النمو، لكن المدرب أشار إلى أنه لن يحاول إحضار المهاجم إلى "أولد ترافورد" في فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني (يناير) وقال في هذا الصدد "جيوكيريش يكلف 100 مليون دولار وهو أمر صعب للغاية".
بدأ كل من سبورتنج ومانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بانتصارين وتعادل واحد في أول ثلاث مباريات. المواجهة بينهما في لشبونة توفر لجيوكيريش الفرصة المثالية لإثبات المستوى الذي وصل إليه، ضد حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بدوري أبطال أوروبا 2023، بالإضافة إلى تقديم هدية أخيرة لمدربه المغادر.
ويأمل دورتموند تعويض الهزيمة أمام ريال حين يستضيف شتورم جراتس النمساوي، باحثا عن انتصاره الثالث على غرار يوفنتوس الإيطالي الذي يحل بدوره ضيفا على ليل الفرنسي (6 نقاط أيضا) مع طموح تعويض سقوطه في الجولة الماضية على أرضه 0-1 امام شتوتجارت الألماني.
وفي المباريات الأخرى المقررة اليوم، يلعب أيندهوفن الهولندي (نقطتان) مع جيرونا الإسباني (3)، بولونيا الإيطالي (1) مع موناكو (7)، سلتيك الأسكتلندي (4) مع لايبزج الألماني (من دون نقاط)، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (من دون نقاط) مع دينامو زغرب الكرواتي (4). -(وكالات)
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