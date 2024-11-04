نغوي: الأهلي يملك فرصة المنافسة بالدوري.. والحسين إربد الأقرب للقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – قال رئيس النادي الأهلي عوني نغوي: "إن الجهاز الفني بقيادة بيبرت كغدو، يحظى بدعم كامل من الإدارة لمواصلة المسيرة في قيادة فريق كرة القدم
لتحقيق مركز يليق بسمعة وتاريخ الأهلي في دوري المحترفين، وأن ما حققه "الأبيض" في 9 جولات من عمر دوري المحترفين يدعو للتفاؤل والآمال في المستقبل"، مبينا أن الإدارة تعمل على توفير الأجواء والظروف المناسبة لعودة الأهلي إلى منصات التتويج والمنافسة على الألقاب.
وبين نغوي أن بيبرت كغدو من أبناء النادي المخلصين، ولديه خبرات، حيث عمل في الخارج لفترة طويلة، وحصل على جميع الشهادات التي تسمح له بقيادة الأهلي مع رفاقه وكوكبة اللاعبين، وبدعم من الإدارة التي منحته الصلاحيات الفنية الكاملة.
وقال في لقاء مع "الغد": "الفريق أدى بشكل جيد خلال 9 مباريات ماضية في منافسات الدوري، وحقق 16 نقطة مستحقة ويحتل حاليا المركز الرابع، ما تزال أهدافنا واضحة بالبقاء أقرب وأقرب لفرق الصدارة، وما نزال ننظر لكل مباراة على أنها الأهم، كنا نأمل في أن يكون الأهلي بالمركز الثاني في نهاية الجولة التاسعة، لكن للأسف خسارة مباراة الجزيرة جعلت الأهلي يتراجع للمركز الرابع، ونأمل في أن ينجح الفريق في حصد 6 نقاط من مباراتي آخر جولتين من مرحلة الذهاب الأمر الذي يجعله في ترتيب الـ3 فرق الأولى، والشعار المرفوع من أعضاء منظومة الفريق كافة، والإدارة هو البحث عن الفوز في كل المباريات، ولا يوجد حدود لطموحاتنا، ونعمل بكل جد من أجل المنافسة وتقديم المستويات الفنية الجيدة، ويختلف الطموح هذا الموسم عن الموسم الماضي".
وبين نغوي أن الإدارة تعمل على تلبية طلبات الجهاز الفني ضمن الإمكانيات المالية المتاحة، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أندية دوري المحترفين.
وقال: "الإدارة والجماهير الأهلاوية تنتظر الأفضل دائما من الفريق، والسعي نحو الفوز والنظر دائما للترتيب الأعلى، وتجاوز الخسارة والمضي قدما في تحقيق أهدافنا المشتركة، وهذا كله بحاجة إلى جهد وعمل كبير من المدرب واللاعبين وهم على قدر المسؤولية إن شاء الله".
وعرج نغوي، على أوضاع الفريق المالية قائلا: "الحمد لله لغاية الآن النادي ملتزم بسداد مستحقات اللاعبين كافة، ما نزال نعمل على تأمين دعم إضافي للفريق لكن الأمور صعبة، حصوصا أن النادي يعاني خلال فصلي الخريف والشتاء من محدودية الدخل، ولكن بالرغم من ذلك، نسعى دوما جاهدين لتأمين التزاماتنا، وهدفنا ألا يبقى لأي لاعب مستحقات مع نهاية الموسم، وبفضل من الله نجحت إدارة النادي في تحقيق هذا الهدف في الموسم الماضي، والمؤشرات إيجابية وطيبة أيضا، أن نسير الموسم الحالي على الدرب نفسه".
وأردف حول المنافسة على لقب دوري المحترفين: "ما يزال من المبكر الحديث عن اللقب والهبوط، فالفوز أو الخسارة في مباراتين أو 3 مباريات يغير جدول الترتيب بالكامل، الحسين إربد فريق متكامل وأعتقد أنه المرشح الأقوى، إلا أن كرة القدم عودتنا على المفاجآت".
أما بالنسبة للهبوط، فالمنافسة على البقاء شديدة ومثيرة خصوصا في ظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، الفارق النقطي بين صاحب المركز الثاني وأقرب فريق للهبوط في الترتيب الحالي هو 8 نقاط، ولا أعتقد أنه فارق كبير، وقد تنقلب الموازين خلال جولتين أو 3 جولات.
وتطمح جماهير الأهلي إلى عودة الفريق لسابق ألقه، حيث يعتبر ثالث أكثر الفرق المحلية فوزا بلقب الدوري عبر التاريخ بواقع 8 ألقاب، آخرها في العام 1979، وتوج بلقب كأس الأردن مرة واحدة كانت في الموسم 2015-2016، ونال لقب كأس السوبر في الموسم 2017.
النادي الأهلي ومنذ تولي نغوي رئاسته، أبدى نشاطا ملحوظا في جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية، كما أقام قبل فترة قصيرة، احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيسه، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويحتل الأهلي حاليا المركز الرابع بدوري المحترفين برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات و3 خسائر وتعادلا واحدا، سجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.
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