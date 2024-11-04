Wednesday, 06 November 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نغوي: الأهلي يملك فرصة المنافسة بالدوري.. والحسين إربد الأقرب للقب

11/4/2024 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – قال رئيس النادي الأهلي عوني نغوي: "إن الجهاز الفني بقيادة بيبرت كغدو، يحظى بدعم كامل من الإدارة لمواصلة المسيرة في قيادة فريق كرة القدم لتحقيق مركز يليق بسمعة وتاريخ الأهلي في دوري المحترفين، وأن ما حققه "الأبيض" في 9 جولات من عمر دوري المحترفين يدعو للتفاؤل والآمال في المستقبل"، مبينا أن الإدارة تعمل على توفير الأجواء والظروف المناسبة لعودة الأهلي إلى منصات التتويج والمنافسة على الألقاب.
وبين نغوي أن بيبرت كغدو من أبناء النادي المخلصين، ولديه خبرات، حيث عمل في الخارج لفترة طويلة، وحصل على جميع الشهادات التي تسمح له بقيادة الأهلي مع رفاقه وكوكبة اللاعبين، وبدعم من الإدارة التي منحته الصلاحيات الفنية الكاملة.
وقال في لقاء مع "الغد": "الفريق أدى بشكل جيد خلال 9 مباريات ماضية في منافسات الدوري، وحقق 16 نقطة مستحقة ويحتل حاليا المركز الرابع، ما تزال أهدافنا واضحة بالبقاء أقرب وأقرب لفرق الصدارة، وما نزال ننظر لكل مباراة على أنها الأهم، كنا نأمل في أن يكون الأهلي بالمركز الثاني في نهاية الجولة التاسعة، لكن للأسف خسارة مباراة الجزيرة جعلت الأهلي يتراجع للمركز الرابع، ونأمل في أن ينجح الفريق في حصد 6 نقاط من مباراتي آخر جولتين من مرحلة الذهاب الأمر الذي يجعله في ترتيب الـ3 فرق الأولى، والشعار المرفوع من أعضاء منظومة الفريق كافة، والإدارة هو البحث عن الفوز في كل المباريات، ولا يوجد حدود لطموحاتنا، ونعمل بكل جد من أجل المنافسة وتقديم المستويات الفنية الجيدة، ويختلف الطموح هذا الموسم عن الموسم الماضي".
وبين نغوي أن الإدارة تعمل على تلبية طلبات الجهاز الفني ضمن الإمكانيات المالية المتاحة، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أندية دوري المحترفين.
وقال: "الإدارة والجماهير الأهلاوية تنتظر الأفضل دائما من الفريق، والسعي نحو الفوز والنظر دائما للترتيب الأعلى، وتجاوز الخسارة والمضي قدما في تحقيق أهدافنا المشتركة، وهذا كله بحاجة إلى جهد وعمل كبير من المدرب واللاعبين وهم على قدر المسؤولية إن شاء الله".
وعرج نغوي، على أوضاع الفريق المالية قائلا: "الحمد لله لغاية الآن النادي ملتزم بسداد مستحقات اللاعبين كافة، ما نزال نعمل على تأمين دعم إضافي للفريق لكن الأمور صعبة، حصوصا أن النادي يعاني خلال فصلي الخريف والشتاء من محدودية الدخل، ولكن بالرغم من ذلك، نسعى دوما جاهدين لتأمين التزاماتنا، وهدفنا ألا يبقى لأي لاعب مستحقات مع نهاية الموسم، وبفضل من الله نجحت إدارة النادي في تحقيق هذا الهدف في الموسم الماضي، والمؤشرات إيجابية وطيبة أيضا، أن نسير الموسم الحالي على الدرب نفسه".
وأردف حول المنافسة على لقب دوري المحترفين: "ما يزال من المبكر الحديث عن اللقب والهبوط، فالفوز أو الخسارة في مباراتين أو 3 مباريات يغير جدول الترتيب بالكامل، الحسين إربد فريق متكامل وأعتقد أنه المرشح الأقوى، إلا أن كرة القدم عودتنا على المفاجآت".
أما بالنسبة للهبوط، فالمنافسة على البقاء شديدة ومثيرة خصوصا في ظل هبوط 4 فرق لدوري الدرجة الأولى، الفارق النقطي بين صاحب المركز الثاني وأقرب فريق للهبوط في الترتيب الحالي هو 8 نقاط، ولا أعتقد أنه فارق كبير، وقد تنقلب الموازين خلال جولتين أو 3 جولات.
وتطمح جماهير الأهلي إلى عودة الفريق لسابق ألقه، حيث يعتبر ثالث أكثر الفرق المحلية فوزا بلقب الدوري عبر التاريخ بواقع 8 ألقاب، آخرها في العام 1979، وتوج بلقب كأس الأردن مرة واحدة كانت في الموسم 2015-2016، ونال لقب كأس السوبر في الموسم 2017.
النادي الأهلي ومنذ تولي نغوي رئاسته، أبدى نشاطا ملحوظا في جميع الفعاليات الرياضية والاجتماعية، كما أقام قبل فترة قصيرة، احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيسه، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ويحتل الأهلي حاليا المركز الرابع بدوري المحترفين برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات و3 خسائر وتعادلا واحدا، سجل لاعبوه 16 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا.

MENAFN04112024000072011014ID1108849692

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث