Wednesday, 06 November 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السلط والأهلي يتطلعان للتواجد في نهائي كأس اليد على حساب كفرنجة وكفرسوم

11/4/2024 2:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - يتطلع فريقا السلط والأهلي إلى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2024، عندما يواجهان فريقي كفرنحة وكفرسوم اليوم في مباراتي الدور قبل النهائي.
وتبدو الفرصة مواتية أمام الفريقين لتحقيق تطلعاتهما والتواجد في المشهد النهائي الذي اعتاد عليه الفريقين كثيرا كونهما يعتبران الأفضل والأقوى على الساحة المحلية حاليا.
السلط (حامل اللقب)، الذي يواجه نظيره فريق كفرنجة عند الساعة السابعة والنصف مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، يجد في هذه المباراة فرصة كبيرة لتأكيد تفوفه على فريق كفرنجة، خصوصا أن السلط فاز على كفرنجة قبل أيام في بطولة الدوري، والفريق قادر على ترجمة أفصليته من خلال مجموعة لاعبيه الذين يتمتعون بخبرات واسعة، فيما يرنو فريق كفرنجة إلى إحداث مفاجأة وإبعاد منافسه السلط عن المشهد النهائي.
وفي المباراة الأخرى، التي تبدأ عند الساعة السابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، فإن الأهلي يملك الأوراق التي تعزز فرصته بتحقيق الفوز والانتقال إلى المباراة النهائية، فيما يتطلع كفرسوم إلى إبطال قوة منافسه والخروج بنتيجة إيجابية تعوض ما فاته من خسائر في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي وضعته في المركز السابع والأخير.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، وفريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24. وشهدت البطولة اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته التي كانت مقررة أمام فريق الأهلي في الدور الثاني، حيث اعتبر الأهلي فاىزا بالتغيب.
وحسب برنامج البطولة تقام المباراة النهاىية يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه قيام الاتحاد بتأجيل المباراة، وذلك بسبب تضارب موعدها مع إقامة ثلاث مباريات في دوري أندية السيدات، التي تقام في صالتي الأميرة سمية بعمان، ومدينة الحسن بإربد.
وتقام بطولة كأس الأردن والتي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي أدخل اللعبة إلى الأردن مطلع الستينيات، وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.

MENAFN04112024000072011014ID1108849691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث