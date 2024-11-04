السلط والأهلي يتطلعان للتواجد في نهائي كأس اليد على حساب كفرنجة وكفرسوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - يتطلع فريقا السلط والأهلي إلى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأردن لكرة اليد لموسم 2024، عندما يواجهان فريقي كفرنحة وكفرسوم اليوم في مباراتي الدور قبل النهائي.
وتبدو الفرصة مواتية أمام الفريقين لتحقيق تطلعاتهما والتواجد في المشهد النهائي الذي اعتاد عليه الفريقين كثيرا كونهما يعتبران الأفضل والأقوى على الساحة المحلية حاليا.
السلط (حامل اللقب)، الذي يواجه نظيره فريق كفرنجة عند الساعة السابعة والنصف مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، يجد في هذه المباراة فرصة كبيرة لتأكيد تفوفه على فريق كفرنجة، خصوصا أن السلط فاز على كفرنجة قبل أيام في بطولة الدوري، والفريق قادر على ترجمة أفصليته من خلال مجموعة لاعبيه الذين يتمتعون بخبرات واسعة، فيما يرنو فريق كفرنجة إلى إحداث مفاجأة وإبعاد منافسه السلط عن المشهد النهائي.
وفي المباراة الأخرى، التي تبدأ عند الساعة السابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، فإن الأهلي يملك الأوراق التي تعزز فرصته بتحقيق الفوز والانتقال إلى المباراة النهائية، فيما يتطلع كفرسوم إلى إبطال قوة منافسه والخروج بنتيجة إيجابية تعوض ما فاته من خسائر في بطولة دوري أندية الدرجة الأولى، التي وضعته في المركز السابع والأخير.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، وفريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24. وشهدت البطولة اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته التي كانت مقررة أمام فريق الأهلي في الدور الثاني، حيث اعتبر الأهلي فاىزا بالتغيب.
وحسب برنامج البطولة تقام المباراة النهاىية يوم 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه قيام الاتحاد بتأجيل المباراة، وذلك بسبب تضارب موعدها مع إقامة ثلاث مباريات في دوري أندية السيدات، التي تقام في صالتي الأميرة سمية بعمان، ومدينة الحسن بإربد.
وتقام بطولة كأس الأردن والتي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي أدخل اللعبة إلى الأردن مطلع الستينيات، وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة.
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