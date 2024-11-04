ذهبيتان لأكاديمية القوة في بطولة قطر الدولية للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد - حصل لاعبا أكاديمية القوة، براء العبادي ومعاذ حماد على ميداليتين ذهبيتين في بطولة قطر الدولية الرابعة المفتوحة للتايكواندو، والتي اختتمت مؤخرا في صالة لوسيل الرياضية بالعاصمة الدوحة، وسط مشاركة واسعة.
وتخطى اللاعبان في طريقهما نحو معانقة الذهب، نخبة من لاعبي دول؛ سلطنة عمان والإمارات وكازاخستان وأوزبكستان والبحرين وفلسطين والعراق.
وبارك المدربان فراس أبو عامود ومحمد الطرمان الإنجاز المتحقق للاعبين العبادي وحماد، مشيدان في الوقت ذاته بالأداء الذي قدمه اللاعبون: أحمد أبو عماره وهشام عليان ويامن أبو عامود وأمير الكسواني وجاد بدر، بعد منافستهم على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، في بطولة ساهمت بإكساب اللاعبين خبرات متنوعة.
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