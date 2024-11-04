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ذهبيتان لأكاديمية القوة في بطولة قطر الدولية للتايكواندو

11/4/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد - حصل لاعبا أكاديمية القوة، براء العبادي ومعاذ حماد على ميداليتين ذهبيتين في بطولة قطر الدولية الرابعة المفتوحة للتايكواندو، والتي اختتمت مؤخرا في صالة لوسيل الرياضية بالعاصمة الدوحة، وسط مشاركة واسعة.
وتخطى اللاعبان في طريقهما نحو معانقة الذهب، نخبة من لاعبي دول؛ سلطنة عمان والإمارات وكازاخستان وأوزبكستان والبحرين وفلسطين والعراق.
وبارك المدربان فراس أبو عامود ومحمد الطرمان الإنجاز المتحقق للاعبين العبادي وحماد، مشيدان في الوقت ذاته بالأداء الذي قدمه اللاعبون: أحمد أبو عماره وهشام عليان ويامن أبو عامود وأمير الكسواني وجاد بدر، بعد منافستهم على المركز الثالث "الميدالية البرونزية"، في بطولة ساهمت بإكساب اللاعبين خبرات متنوعة.

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