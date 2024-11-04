منتخب السلة يبدأ تدريباته في القاهرة.. الكويتي راعيا ذهبيا لاتحاد عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان-
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
14 لاعبا في معسكر القاهرة
وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس، وذلك للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وتضم قائمة "صقور الأردن" المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان ومدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم "فريدي"، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان وأمين أبو حواس.
وخاض منتخب السلة تدريبا بدنيا خفيفيا في صالة الشباب والرياضة بوقت متأخر من أمس، وذلك لتخليص اللاعبين من عوامل الإرهاق، قبل أن يلتقي غدا فريق هليوبوليس، ثم يلتقي بعد غد مع الجزيرة، ويلعب السبت المقبل مع فريق الأهلي على أن يختتم معسكره الاثنين المقبل بمواجهة الزمالك.
ووفقا لمصادر خاصة لـ "الغد"، فإن المباريات قد تلعب خلف أبواب مغلقة، بانتظار الاعتماد الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة من الأطراف ذات العلاقة.
فحص منشطات للدجاني وقرمش
قامت المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات (JADO)، بأخذ عينات عشوائية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فادي قرمش وأدهم الدجاني، وذلك على هامش التدريب الذي أقامه "صقور الأردن" أول من أمس في صالة الأمير حمزة، في إجراء احترازي واعتيادي تجريه المنظمة بصورة مفاجئة.
ويأتي هذا الفحص من قبل المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، في إطار مسؤوليتها المحلية والوطنية في اعتماد وتنفيذ قواعد مكافحة المنشطات وتوجيه عمليات جمع العينات وإدارة نتائج عمليات الفحص وإجراء التحقيقات للعينات الإيجابية.
"الكويتي" راعيا لـ"اتحاد عمان"
أعلن نادي اتحاد عمان، إبرامه اتفاقية رعاية ذهبية مع البنك الأردني الكويتي لمدة ثلاث سنوات، بحضور رئيس النادي المحامي نديم كيالي والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي.
وأعرب كيالي عن شكره للبنك الأردني الكويتي على دعمه السخي، مشيرا في تصريحاته على هامش إبرام اتفاقية الشراكة: "نفخر بانضمام البنك الأردني الكويتي راعيا ذهبيا لنادي اتحاد عمان، تنبع هذه الشراكة من قيمنا المشتركة وإيماننا اللامحدود بقدرات الشباب الأردني".
وأضاف: "الدعم السخي يساعدنا على أن نكون حاضنة ومنصة للشباب الأردني لكي يصبحوا مواطنين فاعلين في المجتمع ورياضيين مثاليين وسفراء للأردن في المنطقة وخارجها، كما أن الدعم السخي من قبل البنك يمثل حافزا أساسيا لرسالتنا"، معربا عن تطلعاته للاحتفال معا بإنجازات فرق النادي.
بدوره، أبدى البطيخي فخره بالشراكة مع نادي اتحاد عمان، التي تأتي تأكيدا من البنك على أهمية هذه الرياضة ودورها في تعزيز اللياقة البدنية وروح الفريق لدى الشباب، مؤكدا "أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير رياضة كرة السلة في الأردن، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية والبيئية، وهو ما يعكس التزام البنك برعاية رياضة مستدامة وشاملة لمختلف فئات المجتمع".
ساحوري مدربا للأردنية
تولى المدرب الوطني الشاب زيد ساحوري، مهمة تدريب فرق الشباب والشابات لكرة السلة في الجامعة الأردنية.
ويأتي اختيار ساحوري -المدير الفني لفريق النادي الأرثوذكسي للرجال- نظير كفاءته التدريبية العالية، وإيمانا من الجامعة بقدرته على قيادة فرقها لاعتلاء منصات التتويج في البطولات الجامعية الرسمية المرتقبة.
الخطيب جديد الجبيهة
أنجز فريق نادي الجبيهة إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الخطيب، وذلك لتمثيله في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة للموسم الجديد 2024، والمقرر انطلاقتها في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وانضم الخطيب إلى قائمة اللاعبين: هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار البسطامي، يوسف العواملة، باسل أبو عبود، عمر أبو شريخ، عبد الله العكش، عبدالله بني عطا، طارق امسيح والمحترف الأميركي أندري بيارسي، بقيادة المدير الفني محمد حمدان.
أبو شاور ونادر ينضمان للأشرفية
عزز فريق نادي الأشرفية لكرة السلة صفوفه باللاعبين؛ نادر أحمد وخالد أبو شاور، وذلك لتمثيله في بطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم 2024.
وأنجز فريق الأشرفية تعاقده حتى الآن مع اللاعبين؛ عبدالله الزعبي وشاكر العكش ورضوان بساتنة وجلال بسطامي وبسام سلطان، بقيادة المدير الفني نهاد ماضي.
الجليل يضم الصلاح وينتظر مطلق
تعاقد نادي الجليل مع لاعب الارتكاز غازي الصلاح بشكل رسمي، فيما ينتظر أن يوقع موسى مطلق على كشوفات الفريق بوقت لاحق اليوم، وذلك لتمثيل الفريق القادم من الشمال في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
وفي المقابل، كشف إداري فريق الجليل علي البربري عن توجههم لتنظيم "تراي آوت" نهاية الأسبوع المقبل، بقيادة المدير الفني عبد السلام صالح، وذلك لتعزيز صفوفه.
7 لاعبين في تدريبات الأهلي
بدأ فريق النادي الأهلي تدريباته البدنية، تحضيرا لخوض الموسم الجديد من بطولة دوري الرجال، بقيادة المدير الفني زيد الخص ومساعده محمود عابدين.
وينتظم اللاعبون؛ يزن الطويل وأحمد عطية ومحمد غنيم وسعيد الخوالدة وباسل الخوالدة ومحمود دياب وسند ماضي في تدريبات "الليث الأبيض"، التي يغيب عنها اللاعبان أشرف الهندي وخالد أبو عبود، لتواجدهما مع المنتخب الوطني.
وفيما يتعلق بملف اللاعب الأجنبي، كشف الخص، في معرض رده على استفسارات "الغد"، عن استمرار عملية البحث عن لاعب يخدم منظومة لعب الفريق، مشددا على أن ملف المحترف سيحسم مطلع الشهر المقبل.
لقاءات واعدة بـ"سلة الناشئات" اليوم
تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الأولى من إياب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات.
ويحل فريق اتحاد عمان ضيفا على الأرثوذكسي في صالته عند الساعة 5 مساء، فيما تشهد صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مواجهتي الأهلي ونجوم الأردن عند الساعة الخامسة مساء، ونجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة 6:30 مساء.
انتصارات للفحيص والأهلي والأرثوذكسي
شهدت مباريات الجولة الثالثة من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، فوز الفحيص على الإنجليزية (100-29) والأهلي على اتحاد عمان (74-21) والأرثوذكسي على نجوم الأرثوذكسي (71-40).
وفي المقابل، حسم فريق اتحاد عمان مباراته مع فريق الأهلي (78-69)، في الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة.
MENAFN04112024000072011014ID1108849689