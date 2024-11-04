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منتخب السلة يبدأ تدريباته في القاهرة.. الكويتي راعيا ذهبيا لاتحاد عمان

11/4/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان- تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
14 لاعبا في معسكر القاهرة
 وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس، وذلك للدخول في معسكر تدريبي يمتد حتى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وتضم قائمة "صقور الأردن" المدير الفني وسام الصوص ومساعده محمد حمدان ومدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير والمعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم "فريدي"، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان وأمين أبو حواس.
وخاض منتخب السلة تدريبا بدنيا خفيفيا في صالة الشباب والرياضة بوقت متأخر من أمس، وذلك لتخليص اللاعبين من عوامل الإرهاق، قبل أن يلتقي غدا فريق هليوبوليس، ثم يلتقي بعد غد مع الجزيرة، ويلعب السبت المقبل مع فريق الأهلي على أن يختتم معسكره الاثنين المقبل بمواجهة الزمالك.
ووفقا لمصادر خاصة لـ "الغد"، فإن المباريات قد تلعب خلف أبواب مغلقة، بانتظار الاعتماد الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة من الأطراف ذات العلاقة.
فحص منشطات للدجاني وقرمش
 قامت المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات (JADO)، بأخذ عينات عشوائية للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فادي قرمش وأدهم الدجاني، وذلك على هامش التدريب الذي أقامه "صقور الأردن" أول من أمس في صالة الأمير حمزة، في إجراء احترازي واعتيادي تجريه المنظمة بصورة مفاجئة.
ويأتي هذا الفحص من قبل المنظمة الأردنية لمكافحة المنشطات، في إطار مسؤوليتها المحلية والوطنية في اعتماد وتنفيذ قواعد مكافحة المنشطات وتوجيه عمليات جمع العينات وإدارة نتائج عمليات الفحص وإجراء التحقيقات للعينات الإيجابية.
"الكويتي" راعيا لـ"اتحاد عمان"
 أعلن نادي اتحاد عمان، إبرامه اتفاقية رعاية ذهبية مع البنك الأردني الكويتي لمدة ثلاث سنوات، بحضور رئيس النادي المحامي نديم كيالي والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي.
وأعرب كيالي عن شكره للبنك الأردني الكويتي على دعمه السخي، مشيرا في تصريحاته على هامش إبرام اتفاقية الشراكة: "نفخر بانضمام البنك الأردني الكويتي راعيا ذهبيا لنادي اتحاد عمان، تنبع هذه الشراكة من قيمنا المشتركة وإيماننا اللامحدود بقدرات الشباب الأردني".
وأضاف: "الدعم السخي يساعدنا على أن نكون حاضنة ومنصة للشباب الأردني لكي يصبحوا مواطنين فاعلين في المجتمع ورياضيين مثاليين وسفراء للأردن في المنطقة وخارجها، كما أن الدعم السخي من قبل البنك يمثل حافزا أساسيا لرسالتنا"، معربا عن تطلعاته للاحتفال معا بإنجازات فرق النادي.
بدوره، أبدى البطيخي فخره بالشراكة مع نادي اتحاد عمان، التي تأتي تأكيدا من البنك على أهمية هذه الرياضة ودورها في تعزيز اللياقة البدنية وروح الفريق لدى الشباب، مؤكدا "أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير رياضة كرة السلة في الأردن، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية والبيئية، وهو ما يعكس التزام البنك برعاية رياضة مستدامة وشاملة لمختلف فئات المجتمع".
ساحوري مدربا للأردنية
 تولى المدرب الوطني الشاب زيد ساحوري، مهمة تدريب فرق الشباب والشابات لكرة السلة في الجامعة الأردنية.
ويأتي اختيار ساحوري -المدير الفني لفريق النادي الأرثوذكسي للرجال- نظير كفاءته التدريبية العالية، وإيمانا من الجامعة بقدرته على قيادة فرقها لاعتلاء منصات التتويج في البطولات الجامعية الرسمية المرتقبة.
الخطيب جديد الجبيهة
 أنجز فريق نادي الجبيهة إجراءات التعاقد مع اللاعب أحمد الخطيب، وذلك لتمثيله في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة للموسم الجديد 2024، والمقرر انطلاقتها في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وانضم الخطيب إلى قائمة اللاعبين: هاني الفرج، أحمد حسونة، عمار البسطامي، يوسف العواملة، باسل أبو عبود، عمر أبو شريخ، عبد الله العكش، عبدالله بني عطا، طارق امسيح والمحترف الأميركي أندري بيارسي، بقيادة المدير الفني محمد حمدان.
أبو شاور ونادر ينضمان للأشرفية
 عزز فريق نادي الأشرفية لكرة السلة صفوفه باللاعبين؛ نادر أحمد وخالد أبو شاور، وذلك لتمثيله في بطولة دوري CFI الممتاز للرجال للموسم 2024.
وأنجز فريق الأشرفية تعاقده حتى الآن مع اللاعبين؛ عبدالله الزعبي وشاكر العكش ورضوان بساتنة وجلال بسطامي وبسام سلطان، بقيادة المدير الفني نهاد ماضي.
الجليل يضم الصلاح وينتظر مطلق
 تعاقد نادي الجليل مع لاعب الارتكاز غازي الصلاح بشكل رسمي، فيما ينتظر أن يوقع موسى مطلق على كشوفات الفريق بوقت لاحق اليوم، وذلك لتمثيل الفريق القادم من الشمال في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
وفي المقابل، كشف إداري فريق الجليل علي البربري عن توجههم لتنظيم "تراي آوت" نهاية الأسبوع المقبل، بقيادة المدير الفني عبد السلام صالح، وذلك لتعزيز صفوفه.
7 لاعبين في تدريبات الأهلي
 بدأ فريق النادي الأهلي تدريباته البدنية، تحضيرا لخوض الموسم الجديد من بطولة دوري الرجال، بقيادة المدير الفني زيد الخص ومساعده محمود عابدين.
وينتظم اللاعبون؛ يزن الطويل وأحمد عطية ومحمد غنيم وسعيد الخوالدة وباسل الخوالدة ومحمود دياب وسند ماضي في تدريبات "الليث الأبيض"، التي يغيب عنها اللاعبان أشرف الهندي وخالد أبو عبود، لتواجدهما مع المنتخب الوطني.
وفيما يتعلق بملف اللاعب الأجنبي، كشف الخص، في معرض رده على استفسارات "الغد"، عن استمرار عملية البحث عن لاعب يخدم منظومة لعب الفريق، مشددا على أن ملف المحترف سيحسم مطلع الشهر المقبل.
لقاءات واعدة بـ"سلة الناشئات" اليوم
 تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الأولى من إياب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، بإقامة ثلاث مباريات.
ويحل فريق اتحاد عمان ضيفا على الأرثوذكسي في صالته عند الساعة 5 مساء، فيما تشهد صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب مواجهتي الأهلي ونجوم الأردن عند الساعة الخامسة مساء، ونجوم الأرثوذكسي مع الفحيص عند الساعة 6:30 مساء.
انتصارات للفحيص والأهلي والأرثوذكسي
 شهدت مباريات الجولة الثالثة من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، فوز الفحيص على الإنجليزية (100-29) والأهلي على اتحاد عمان (74-21) والأرثوذكسي على نجوم الأرثوذكسي (71-40).
وفي المقابل، حسم فريق اتحاد عمان مباراته مع فريق الأهلي (78-69)، في الجولة الخامسة والأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة.

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