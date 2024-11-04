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حادثة بهاء فيصل تعيد إلى الأذهان موقف بطله رأفت قبل 10 أعوام

11/4/2024 2:36:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- اعتذر نجم الوحدات بهاء فيصل، عن السلوك الذي صدر عنه بعدم مرافقة الفريق إلى إربد، ردا على قرار مجلس إدارة الوحدات بإيقافه بتنسيب من المدير الفني رأفت علي حتى إشعار آخر عن التدريبات.
وأعاد الحادث إلى الأذهان، قرار المدرب عبدالله أبو زمع، بإيقاف رأفت علي قرابة 40 يوما، في آذار (مارس) 2014، وهو الموسم الذي عاد فيه النجم التاريخي للفريق، ليساهم في التتويج بلقب الدوري، عندما سجل في مرمى ذات راس وقتها في المباراة التي انتهت لصالح "الأخضر" 2-0، ليحسم صراع اللقب قبل جولة من انتهائه، ثم ساعد رأفت الوحدات على الفوز بكأس الأردن في المباراة التي سجل فيها هدفا وانتهت بنتيحة 2-0، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب.
وفي الحادثتين تشابه كبير، حيث قام رأفت بخلع قميصه ورماه في وسط غرفة تبديل الملابس عند استبداله في مباراة أمام المنشية، وهو ما فسره أبو زمع بأنه اعتراض على قراره، رغم أن رأفت حاول حينها تفسير موقفه، لكن المدرب اتخذ قرار الإيقاف وسط ضجة جماهيرية كبيرة، تبعا لنجومية وحاجة الفريق له، قبل أن يدعو مجلس إدارة النادي ومنظومة الفريق لمأدبة عشاء من أجل حل المشكلة.
من ناحيته، بدأ فيصل يستعيد حسه التهديفي المؤثر لصالح الوحدات، حين صدر تنسيب رأفت بإيقافه عن التدريبات قبل أيام إلى إشعار آخر، بسبب رفضه مرافقة الفريق إلى معسكره المغلق، الذي أقيم في إربد قبيل لقاء الحسين إربد الذي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1، وهي الخطوة التي جاءت كرد فعل من "البوب" بعد إبلاغه بعدم مشاركته أساسيا في هذه المباراة، ليعود اللاعب من التدريب إلى بيته، بدلا من ركوب حافلة الفريق إلى إربد.
ويطل التناقض ببين الحادثتين، حيث تواصل رأفت مع أبو زمع قبل 10 أعوام، عندما تم التنسيب بالعقوبة، وناقشه في حيثيات القرار ووضح موقفه، إلا أن رأفت المدرب جلس مع المنظومة الفنية والإدارية ومجلس الإدارة، ونسب بإيقاف اللاعب دون الاستماع لوجهة نظره، وهو ما يراه مراقبون، عقبة في مسعى فيصل للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، قبل قبل إعلانها رسميا من قبل المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي جمال سلامي.
وأحسنت إدارة نادي الوحدات صنعا، عندما احتوت الموقف رغم تأخرها بعض الوقت، وجمعت منظومة فريق الكرة على عشاء تحفيزي، لتعزيز للأجواء الأسرية في المرحلة التنافسية الصعبة، واستعادة الروح بعد خسارة الفريق أمام الحسين إربد، وقبيل مباراته الآسيوية المهمة أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم، والتي تعد بوابة تأكيد العبور للدور التالي.
وتم حل الإشكال بين علي وفيصل، واعتذر الأخير ليلتحق بتدريبات الفريق، دون وضوح الرؤية حول إمكانية مشاركته خلال المباراة المقبلة.
وكان خلاف سابق نشب بين مجلس إدارة النادي والجهاز الفني من جانب، وبهاء فيصل من جانب آخر، بعدما نسب طبيب اللاعب د. باسل عواد، الذي أوصى بعدم تدرب أو خوض فيصل للمباريات على ملاعب ذات أرضية صناعية، ما كان يفرض حضور بهاء إلى التمارين الجماعية دون المشاركة فيها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الإدارة والجهاز الفني، وتم اتخاذ قرار بإيقافه عن التدريبات وإيقاف راتبه في نيسان (إبريل) الماضي، وتوجهت الإدارة إلى تخفيض عقد فيصل، وكلفت أمين السر وقتها عوض الأسمر بالجلوس معه، إلا أن بهاء فيصل أكد تمسكه بعقده الذي يمتد لموسمين وينتهي هذا الموسم، يتقاضى على إثره في الموسم الأول 40 ألف دينار، مقابل 75 ألف دينار في الموسم الثاني، ما دفع مجلس إدارة الوحدات للاستئناس بقرار دائرتها القانونية واتحاد الكرة لحسم الجدل حول العقد، لتعود المياه إلى مجاريها، ويلتزم اللاعب بتدريبات الفريق ويشارك تدريجيا في مبارياته الرسمية المحلية والقارية.
ولعل توقيت القرار والفوضى التي تسبب بها، أضر فيصل بشكل كبير، ولن يساعده على استثمار أفضل الفرص للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني، في ظل توهج الحس التهديفي للاعب الذي سجل للآن 7 أهداف محليا وآسيويا، وهو رقم تهديفي مميز مقارنة مع عدد دقائق اللعب في جميع تلك المباريات.
وأكد المحلل الرياضي هيثم أحمد، أن تصرف الإدارة السريع لحل المشكلة شكل تحولا إيجابيا نحو رص الصفوف واستعادة روح الفريق، مشيرا إلى أن الجميع سواء الإدارة أو المدير الفني أو اللاعب تنبهوا بأن التوقيت صعب بالنسبة للفريق، ولبوا المطالبات الجماهيرية بحل المشكلة سريعا.
وأضاف: "تدارك بهاء فيصل الخطأ، حيث إن الجندي لا يمكن أن يترك المعركة تحت أي ظرف كان، والاعتراف بالخطأ فضيلة، ورسالتي إلى بهاء فيصل، هي التركيز على عمله في الملعب، والاجتهاد لتقديم ما يطلب منه أساسيا أو بديلا تبعا لظروف المباراة وحاجة المدرب، خصوصا وأن اللاعب يمضي سريعا نحو استعادة بريقه التهديفي، والذي يخدم من خلاله فريقه الوحدات، ويقربه من العودة إلى صفوف النشامى".
في السياق ذاته، أوضح الصحفي المتابع لشؤون الوحدات ثائر الشيباني، أن اعتذار فيصل نابع من دماثة خلقه، اعترافا منه بعدم توفيقه في ردة فعله على قرار المدير الفني رأفت علي، مبينا أن الموقف جاء في توقيت سيئ للفريق واللاعب، حيث إن الفريق بحاجة إلى خدمات وإمكانيات "البوب" التهديفية محليا وآسيويا، وكذلك يحتاج فيصل لاستثمار تألقه التهديفي للعودة لصفوف المنتخب الوطني.
وتابع: "على الجميع في منظومة الفريق النظر إلى الأمام، وعلى المدير الفني وفيصل، توخي مصلحة الفريق العامة قبل أي موقف، وحل الأمور قبل أن تتفاقم المشكلة وتخرج للعلن، ويتناقلها الجميع بطريقة مغلوطة، وعلى الجماهير أن تقف خلف الفريق، وتأكيد الأجواء الأسرية والمعنوية الداعمة في المرحلة الحرجة للوحدات محليا وآسيويا".

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