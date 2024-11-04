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منتخب تحدي اللياقة يحصد 18 ميدالية ويحتفظ بكأس العالم

11/4/2024 2:35:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- احتفظ المنتخب الوطني للياقة البدنية بكأس بطل أبطال العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن احتل المركز الأول للمستوى الذهبي، متقدما على المنتخب الروماني الذي حل ثانيا، ومنتخب جنوب أفريقيا الذي حل ثالثا.
وتقلد أبطال المنتخب وبطلاته 18 ميدالية ملونة (5 ذهبيات، 6 فضيات و7 برونزيات) في بطولة العالم التي استضافتها إسبانيا، بمشاركة منتخباتها، رومانيا، استونيا، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، مالطا واليونان، إلى جانب المنتخب الوطني الذي سجل إنجازا نوعيا للرياضة الأردنية.
وقال رئيس الوفد عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب عبر هاتف "الغد" من إسبانيا: "نثمن إنجازات الأبطال والبطلات الذين بذلوا أقصى جهودهم لرفع علم الوطن وصدح السلام الملكي فوق منصات التتويج العالمي، ونجحوا بالاحتفاظ بكأس بطل أبطال العالم للمرة الثانية، والميدالية الذهبية في مسابقات الفردي للمستوى الذهبي من خلال الأبطال والبطلات: أدهم الصقور، علي الحموي، راما أبوصالح وريما الحاج".
وأكمل: "الحضور الأردني كان لافتا أيضا في منافسات زوجي الرجال، زوجي السيدات وزوجي مختلط على المستويين الذهبي والفضي، ونجح أدهم الصقور ومهند القيسي بنيل الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي للمستوى الذهبي، فيما توج بالفضية محمد الكردي وعلي الحموي، وتوج كل من: زهير القيسي وعبدالرحمن عاقلة بالبرونزية، وفي منافسات الزوجي للسيدات، توجت ريما الحاج وراما أبو صالح بالبرونزية، فيما حل الثنائي سارة حتر وسارة أبو السعود بالمركز الرابع، وفي منافسات الزوجي المختلط للمستوى الذهبي، توج أدهم الصقور وراما أبو صالح بالبرونزية، فيما حل علي الحموي وسارة حتر بالمركز الرابع، ومهند القيسي وسارة أبو السعود بالمركز السادس".
وأردف قائلا: "جاء التميز الأردني في منافسات الزوجي والمختلط في المستوى الفضي، حيث توج زوجي الرجال محمد الكردي وعلي الحموي بالذهبية، وأدهم الصقور وعبدالرحمن عاقلة بالفضية، وحل زهير القيسي ومهند القيسي بالمركز الرابع، وفي زوجي السيدات، حلت سارة حتر وسارة ابو السعود بالمركز الخامس، وفي زوجي المختلط، توجت ريما الحاج ومحمد الكردي بالبرونزية، فيما حل أدهم الصقور وراما أبو صالح بالمركز الخامس".
وأضاف: "ورغم استحداث المستوى الفضي للفرق لأول مرة، إلا أن أبطالنا كانوا على موعد مع الإنجاز، حين حل الفريق الأردني الذي ضم كلا من: ريما الحاج، سارة حتر، محمد الكردي، عبدالرحمن عاقلة، بالمركز الثالث وتقلدوا الميدالية البرونزية، وكذلك في المستوى البرونزي الفردي الذي استحدث أيضا لأول مرة، وتوج فيه البطل محمد الكردي بالميدالية الذهبية، وتوج أيضا البطل مهند القيسي بالميدالية الفضية، وحصل علي الحموي على المركز الخامس وزهير القيسي على المركز السادس".
وأكمل: "وفي منافسات المستوى البرونزي لفردي السيدات، توجت البطلة راما أبو صالح بالميدالية الفضية، وتوجت البطلة سارة أبو السعود بالميدالية البرونزية، فيما حصلت البطلة سارة حتر على المركز الرابع، ليخرجوا بإنجازات نوعية وميداليات بحصيلة مميزة وصلت إلى 3 ذهبيات، 3 فضيات و3 برونزيات في مختلف مستويات البطولة العالمية".
وعبر نجم المنتخب الوطني أدهم الصقور عن سعادة الفريق الأردني بالإنجاز النوعي والاحتفاظ بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني دافع عن الحضور العربي باعتباره الوحيد عربيا في المنافسة العالمية، مبينا أن جميع الأبطال والبطلات كانوا على قلب رجل واحد ووجهوا بوصلة التحدي نحو منصات التتويج، مشددا على أن الأردن يفرض نفسه رقما صعبا في منافسات تحديات اللياقة البدنية عربيا وقاريا وعالميا.
من جانبها، قالت راما أبوصالح: "إن ما تحقق في إسبانيا نتاج عمل جماعي، منوهة إلى قوة المنافسة وشراستها في مختلف المستويات الذهبي، الفضي والبرونزي على مستويات الفردي والزوجي والمختلط والفرقي"، متمنية أن تنجح المساعي الدولية في اعتماد تحديات اللياقة البدنية أولمبيا.

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