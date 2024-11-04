منتخب تحدي اللياقة يحصد 18 ميدالية ويحتفظ بكأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- احتفظ المنتخب الوطني للياقة البدنية بكأس بطل أبطال العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد أن احتل المركز الأول للمستوى الذهبي، متقدما على المنتخب الروماني الذي حل ثانيا، ومنتخب جنوب أفريقيا الذي حل ثالثا.
وتقلد أبطال المنتخب وبطلاته 18 ميدالية ملونة (5 ذهبيات، 6 فضيات و7 برونزيات) في بطولة العالم التي استضافتها إسبانيا، بمشاركة منتخباتها، رومانيا، استونيا، جنوب أفريقيا، سلوفاكيا، مالطا واليونان، إلى جانب المنتخب الوطني الذي سجل إنجازا نوعيا للرياضة الأردنية.
وقال رئيس الوفد عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد الحروب عبر هاتف "الغد" من إسبانيا: "نثمن إنجازات الأبطال والبطلات الذين بذلوا أقصى جهودهم لرفع علم الوطن وصدح السلام الملكي فوق منصات التتويج العالمي، ونجحوا بالاحتفاظ بكأس بطل أبطال العالم للمرة الثانية، والميدالية الذهبية في مسابقات الفردي للمستوى الذهبي من خلال الأبطال والبطلات: أدهم الصقور، علي الحموي، راما أبوصالح وريما الحاج".
وأكمل: "الحضور الأردني كان لافتا أيضا في منافسات زوجي الرجال، زوجي السيدات وزوجي مختلط على المستويين الذهبي والفضي، ونجح أدهم الصقور ومهند القيسي بنيل الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي للمستوى الذهبي، فيما توج بالفضية محمد الكردي وعلي الحموي، وتوج كل من: زهير القيسي وعبدالرحمن عاقلة بالبرونزية، وفي منافسات الزوجي للسيدات، توجت ريما الحاج وراما أبو صالح بالبرونزية، فيما حل الثنائي سارة حتر وسارة أبو السعود بالمركز الرابع، وفي منافسات الزوجي المختلط للمستوى الذهبي، توج أدهم الصقور وراما أبو صالح بالبرونزية، فيما حل علي الحموي وسارة حتر بالمركز الرابع، ومهند القيسي وسارة أبو السعود بالمركز السادس".
وأردف قائلا: "جاء التميز الأردني في منافسات الزوجي والمختلط في المستوى الفضي، حيث توج زوجي الرجال محمد الكردي وعلي الحموي بالذهبية، وأدهم الصقور وعبدالرحمن عاقلة بالفضية، وحل زهير القيسي ومهند القيسي بالمركز الرابع، وفي زوجي السيدات، حلت سارة حتر وسارة ابو السعود بالمركز الخامس، وفي زوجي المختلط، توجت ريما الحاج ومحمد الكردي بالبرونزية، فيما حل أدهم الصقور وراما أبو صالح بالمركز الخامس".
وأضاف: "ورغم استحداث المستوى الفضي للفرق لأول مرة، إلا أن أبطالنا كانوا على موعد مع الإنجاز، حين حل الفريق الأردني الذي ضم كلا من: ريما الحاج، سارة حتر، محمد الكردي، عبدالرحمن عاقلة، بالمركز الثالث وتقلدوا الميدالية البرونزية، وكذلك في المستوى البرونزي الفردي الذي استحدث أيضا لأول مرة، وتوج فيه البطل محمد الكردي بالميدالية الذهبية، وتوج أيضا البطل مهند القيسي بالميدالية الفضية، وحصل علي الحموي على المركز الخامس وزهير القيسي على المركز السادس".
وأكمل: "وفي منافسات المستوى البرونزي لفردي السيدات، توجت البطلة راما أبو صالح بالميدالية الفضية، وتوجت البطلة سارة أبو السعود بالميدالية البرونزية، فيما حصلت البطلة سارة حتر على المركز الرابع، ليخرجوا بإنجازات نوعية وميداليات بحصيلة مميزة وصلت إلى 3 ذهبيات، 3 فضيات و3 برونزيات في مختلف مستويات البطولة العالمية".
وعبر نجم المنتخب الوطني أدهم الصقور عن سعادة الفريق الأردني بالإنجاز النوعي والاحتفاظ بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني دافع عن الحضور العربي باعتباره الوحيد عربيا في المنافسة العالمية، مبينا أن جميع الأبطال والبطلات كانوا على قلب رجل واحد ووجهوا بوصلة التحدي نحو منصات التتويج، مشددا على أن الأردن يفرض نفسه رقما صعبا في منافسات تحديات اللياقة البدنية عربيا وقاريا وعالميا.
من جانبها، قالت راما أبوصالح: "إن ما تحقق في إسبانيا نتاج عمل جماعي، منوهة إلى قوة المنافسة وشراستها في مختلف المستويات الذهبي، الفضي والبرونزي على مستويات الفردي والزوجي والمختلط والفرقي"، متمنية أن تنجح المساعي الدولية في اعتماد تحديات اللياقة البدنية أولمبيا.
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