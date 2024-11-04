مصطفى يحافظ على مركزه في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- حافظ لاعب
المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على المركز الثاني لوزن تحت 68 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، الصادرين عن الاتحاد الدولي للشهر الحالي، برصيد 132 نقطة.
وتراجعت راما أبو الرب في التصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، للمركز الثاني عشر بالرصيد نفسه 21.17 نقطة، كما تراجعت للمركز 15 في التصنيف العالمي لوزن فوق 73 كغم، بالرصيد نفسه.
وتراجعت جوليانا الصادق للمركز الثاني عشر في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم برصيد 28.37 نقطة، كما تراجعت في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس عشر بالرصيد نفسه. وتراجع لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في التصنيف العالمي 9 مراكز ليصبح في المركز الرابع والعشرين برصيد 19.14 نقطة، كما تراجع 13 مركزا في التصنيف الأولمبي ليصبح في المركز الثلاثين بالرصيد نفسه.
وبدأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو جمع نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، وإعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر. ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد، وسيبقى احتساب نقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدمهم ذلك في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي.
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