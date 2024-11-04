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مصطفى يحافظ على مركزه في التصنيفين الأولمبي والعالمي للتايكواندو

11/4/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- حافظ لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، على المركز الثاني لوزن تحت 68 كغم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، الصادرين عن الاتحاد الدولي للشهر الحالي، برصيد 132 نقطة.
وتراجعت راما أبو الرب في التصنيف الأولمبي لوزن فوق 67 كغم، للمركز الثاني عشر بالرصيد نفسه 21.17 نقطة، كما تراجعت للمركز 15 في التصنيف العالمي لوزن فوق 73 كغم، بالرصيد نفسه.
وتراجعت جوليانا الصادق للمركز الثاني عشر في التصنيف الأولمبي لوزن تحت 67 كغم برصيد 28.37 نقطة، كما تراجعت في التصنيف العالمي إلى المركز الخامس عشر بالرصيد نفسه. وتراجع لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي في التصنيف العالمي 9 مراكز ليصبح في المركز الرابع والعشرين برصيد 19.14 نقطة، كما تراجع 13 مركزا في التصنيف الأولمبي ليصبح في المركز الثلاثين بالرصيد نفسه.
وبدأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو جمع نقاط جديدة في التصنيفين الأولمبي والعالمي، بعد منافسات أولمبياد باريس 2024، وإعادة إطلاق التصنيفين من نقطة الصفر. ووفقا للقانون الجديد سيتم احتساب نقاط اللاعبين للتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، قبل عامين من انطلاق الأولمبياد، وسيبقى احتساب نقاط اللاعبين في أول سنتين قبل أولمبياد لوس أنجلوس، حيث سيخدمهم ذلك في القرعة، وفي تقدمهم في التصنيف الأولمبي.

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