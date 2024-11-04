الحسين إربد يتدرب بمعنويات عالية في أوزبكستان استعدادا لناساف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – باشر فريق الحسين اربد تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية بمعنويات عالية، استعدادا للقاء فريق ناساف كارشي الأوزبكي، عند الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
ويسعى الحسين إربد لإيقاف احتفالات فريق ناساف كارشي بلقب الدوري
الأوزبكي لكرة القدم، والذي حسمه قبل يومين برصيد 52 نقطة وكسر به هيمنة نادي باختاكور على البطولة بالسنوات الأخيرة بانتزاعه لقب الدوري هذا الموسم.
وفريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير.
وخضع الفريق لجرعة تدريبية على أحد الملاعب التدريبية القريبة من مقر الوفد، بمشاركة كافة اللاعبين الذين يتمتعون بقمة الجاهزية الفنية والبدنية، واشتملت على الجوانب التكتيكية والخططية، في ضوء تنوع الخيارات الفنية المتاحة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جواو موتا، من اللاعبين المحليين والأجانب، والأداء المتطور والنتائج المميزة للفريق خلال منافسات دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد.
ويخوض " الأصفر" مساء اليوم الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب اللقاء، حيث يضع موتا الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض مباراة وفق الأسلوب الذي سيلعب به موتا في ظل وضوح الأوراق الفنية للفريقين بعد المواجهة السابقة، ويملك موتا نخبة من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق فكر ورؤية الجهاز الفني من خلال تواجد: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني، ايتالو سيلفا، عبد الجليل اجاغون، أدهم القرشي، مجدي العطار، وسيم ريالات، سليم عبيد وعلي حجبي. ويعول موتا على خبرة اللاعبين وإمكانياتهم الفنية العالية، والمعنويات المرتفعة، بعد الفوز على المنافس المباشر فريق الوحدات في منافسات دوري المحترفين والابتعاد بالصدارة بفارق 5 نقاط، إضافة إلى الطريق الصحيح الذي يسلكه الحسين في البطولة الآسيوية، حيث سجل فوزين على التوالي على فريق الكويت الكويتي 2-1، وناساف بالنتيجة نفسها.
ويظهر موتا وقائد فريق الحسيين سعد الروسان اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، للحديث عن جاهزية الفريق وتطلعاته للمباراة المقبلة، على أن يسبقه فريق ناساف.
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