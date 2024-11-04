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الحسين إربد يتدرب بمعنويات عالية في أوزبكستان استعدادا لناساف

11/4/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – باشر فريق الحسين اربد تدريباته في مدينة كارشي الأوزبكية بمعنويات عالية، استعدادا للقاء فريق ناساف كارشي الأوزبكي، عند الخامسة من مساء يوم غد الأربعاء، في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
ويسعى الحسين إربد لإيقاف احتفالات فريق ناساف كارشي بلقب الدوري الأوزبكي لكرة القدم، والذي حسمه قبل يومين برصيد 52 نقطة وكسر به هيمنة نادي باختاكور على البطولة بالسنوات الأخيرة بانتزاعه لقب الدوري هذا الموسم.
وفريق شباب أهلي دبي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الحسين صاحب المركز الثاني، وناساف كارشي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الرابع والأخير.
وخضع الفريق لجرعة تدريبية على أحد الملاعب التدريبية القريبة من مقر الوفد، بمشاركة كافة اللاعبين الذين يتمتعون بقمة الجاهزية الفنية والبدنية، واشتملت على الجوانب التكتيكية والخططية، في ضوء تنوع الخيارات الفنية المتاحة للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جواو موتا، من اللاعبين المحليين والأجانب، والأداء المتطور والنتائج المميزة للفريق خلال منافسات دوري المحترفين وبطولة درع الاتحاد.
ويخوض " الأصفر" مساء اليوم الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب اللقاء، حيث يضع موتا الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض مباراة وفق الأسلوب الذي سيلعب به موتا في ظل وضوح الأوراق الفنية للفريقين بعد المواجهة السابقة، ويملك موتا نخبة من اللاعبين المميزين القادرين على تطبيق فكر ورؤية الجهاز الفني من خلال تواجد: يزيد أبو ليلى، عبدالله نصيب، سعد الروسان، رجائي عايد، عبدالله العطار، محمود مرضي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، إحسان حداد، عارف الحاج، رزق بني هاني، ايتالو سيلفا، عبد الجليل اجاغون، أدهم القرشي، مجدي العطار، وسيم ريالات، سليم عبيد وعلي حجبي. ويعول موتا على خبرة اللاعبين وإمكانياتهم الفنية العالية، والمعنويات المرتفعة، بعد الفوز على المنافس المباشر فريق الوحدات في منافسات دوري المحترفين والابتعاد بالصدارة بفارق 5 نقاط، إضافة إلى الطريق الصحيح الذي يسلكه الحسين في البطولة الآسيوية، حيث سجل فوزين على التوالي على فريق الكويت الكويتي 2-1، وناساف بالنتيجة نفسها.
ويظهر موتا وقائد فريق الحسيين سعد الروسان اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، للحديث عن جاهزية الفريق وتطلعاته للمباراة المقبلة، على أن يسبقه فريق ناساف.

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