الوحدات ينشد التأهل المبكر بدوري أبطال آسيا عبر بوابة استقلال دوشنبه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان-
ينشد فريق الوحدات لكرة القدم
التأهل المبكر لدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2، عندما يستقبل نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمسابقة.
ويتطلع الوحدات لتسجيل فوز جديد له في البطولة يمكنه من التأهل للدور الثاني، في حال تحقيق فريق الشارقة الإماراتي فوز بالتوقيت نفسه على نظيره سباهان أصفهان الإيراني لحساب المجموعة ذاتها، حيث إن فوز الوحدات والشارقة يمكنهما من التأهل بشكل رسمي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.
ويحتل الشارقة صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن الوحدات صاحب المركز الثاني بالعدد النقطي نفسه، فيما يتواجد سباهان أصفهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، مقابل حلول استقلال دوشنبه بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.
ويدخل الوحدات اللقاء وعينه على مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأولى له في الموسم الحالي على يد الحسين إربد بدوري المحترفين، الأمر الذي يضعه الجهاز الفني واللاعبين بالحسبان من أجل الاقتراب أكثر من التأهل للدور الثاني والتفكير في المنافسة على اللقب لاحقا.
وسجل "الأخضر" نتيجة الفوز على استقلال دوشنبه في مباراة الذهاب بالجولة الماضية بهدف نظيف، فيما فاز في الجولة الأولى على سباهان أصفهان بهدفين لهدف، بينما تعادل في الجولة الثانية خارج ملعبه مع الشارقة بهدفين لمثلهما.
وأكد المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن فترة التحضير للمواجهة لم تكن كافية، بسبب ضغط المباريات على الصعيدين المحلي والخارجي، مؤكدا بأن حالة اللاعبين البدنية عالية.
وأشار علي إلى أن علاقته مع جميع اللاعبين طيبة، ولا تربطه بهم إلا علاقة إخوة وصداقة، موضحا بأن استمراره مع الفريق من عدمه لن تتوقف على خسارة أولى محلية جاءت بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والعروض الفنية القوية.
وأضاف: "نعتبر الفريق الأفضل محليا من الناحية الهجومية بعدد الوصول لمرمى الفرق المنافسة، وفي الوقت نفسه الفريق الذي يهاجم كثيرا عليه أن يستقبل هجمات عديدة، ونعترف بوجود مشاكل دفاعية ونحاول علاجها.
وفي الحديث عن المهاجم الكاميروني آلان أكونو فإنه مميز وسيكون له شأن كبير مع الفريق بالمرحلة المقبلة، فيما سيغيب عن كشف المباراة المدافع المالي إيشاكا ديارا بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية لغيابه عن الفريق مؤخرا للسفر إلى بلاده، وهو مميز أيضا بمركزه".
ومن جهته، قال قائد الفريق فراس شلباية، إن الوحدات فريق بطولات ودائما يبحث عن الفوز في أي مباراة، مؤكدا بأن معنوية اللاعبين عالية للتعويض بعد الخسارة مؤخرا على يد الحسين إربد بدوري المحترفين. وتابع شلباية: "لدينا إمكانيات كبيرة سواء كلاعبين أو جهاز فني للمضي بعيدا في دوري أبطال آسيا، ونتمنى مؤازرة جماهير الوحدات لنا في اللقاء المهم اليوم لأنها تشكل حافزا مستمرا لنا حال حضورها بأعداد كبيرة للمدرجات".
ويعول رأفت علي في خياراته الفنية على كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، شوقي القزعة، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
ويحضر فريق استقلال دوشنبه للعاصمة عمان بعد ضمانه الحصول مؤخرا على لقب الدوري الطاجيكي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، تحت قيادة مدربه الروسي إيجور،
ويبرز بصفوف استقلال دوشنبه كل من نيكولا ستوزيش، صادقجون قربانوف، أميربيك جورابوييف، تبريز إسلاموف، أوليكسي لارين، إحسان بانشانبي، ماثيو ميلار، موريلو سوزا، أليشير جليلوف، شيرفوني ماباتشويف وديميتار ميتكوف.
وأشار إيجور خلال حديثه أمس بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه يطمح للظهور بصورة جيدة، وتسجيل أول نتيجة إيجابية بعد 3 خسائر في البطولة ودون تسجيل أي هدف حتى الآن، موضحا بأن الفريق يفتقدر لخدمات قائد منتخب طاجيكستان أكثم نازاروف لعدم الحضور مع وفد الفريق.
وذكر حارس المرمى نيكولا ستوزيش أن فريقه قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، متمنيا الخروج بنتيجة إيجابية والفوز رغم خروج الفريق من حسابات المنافسة على بطاقتي التأهل، إلا أن هذا الأمر لن يدع فريقه للتهاون في المباريات حسب وصفه.
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