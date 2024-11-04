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الوحدات ينشد التأهل المبكر بدوري أبطال آسيا عبر بوابة استقلال دوشنبه

11/4/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- ينشد فريق الوحدات لكرة القدم التأهل المبكر لدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2، عندما يستقبل نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة للمسابقة.
ويتطلع الوحدات لتسجيل فوز جديد له في البطولة يمكنه من التأهل للدور الثاني، في حال تحقيق فريق الشارقة الإماراتي فوز بالتوقيت نفسه على نظيره سباهان أصفهان الإيراني لحساب المجموعة ذاتها، حيث إن فوز الوحدات والشارقة يمكنهما من التأهل بشكل رسمي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.
ويحتل الشارقة صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق الأهداف عن الوحدات صاحب المركز الثاني بالعدد النقطي نفسه، فيما يتواجد سباهان أصفهان بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، مقابل حلول استقلال دوشنبه بالمركز الرابع والأخير بدون نقاط.
ويدخل الوحدات اللقاء وعينه على مصالحة جماهيره بعد الخسارة الأولى له في الموسم الحالي على يد الحسين إربد بدوري المحترفين، الأمر الذي يضعه الجهاز الفني واللاعبين بالحسبان من أجل الاقتراب أكثر من التأهل للدور الثاني والتفكير في المنافسة على اللقب لاحقا.
وسجل "الأخضر" نتيجة الفوز على استقلال دوشنبه في مباراة الذهاب بالجولة الماضية بهدف نظيف، فيما فاز في الجولة الأولى على سباهان أصفهان بهدفين لهدف، بينما تعادل في الجولة الثانية خارج ملعبه مع الشارقة بهدفين لمثلهما.
وأكد المدير الفني لفريق الوحدات رأفت علي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن فترة التحضير للمواجهة لم تكن كافية، بسبب ضغط المباريات على الصعيدين المحلي والخارجي، مؤكدا بأن حالة اللاعبين البدنية عالية.
وأشار علي إلى أن علاقته مع جميع اللاعبين طيبة، ولا تربطه بهم إلا علاقة إخوة وصداقة، موضحا بأن استمراره مع الفريق من عدمه لن تتوقف على خسارة أولى محلية جاءت بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والعروض الفنية القوية.
وأضاف: "نعتبر الفريق الأفضل محليا من الناحية الهجومية بعدد الوصول لمرمى الفرق المنافسة، وفي الوقت نفسه الفريق الذي يهاجم كثيرا عليه أن يستقبل هجمات عديدة، ونعترف بوجود مشاكل دفاعية ونحاول علاجها.
وفي الحديث عن المهاجم الكاميروني آلان أكونو فإنه مميز وسيكون له شأن كبير مع الفريق بالمرحلة المقبلة، فيما سيغيب عن كشف المباراة المدافع المالي إيشاكا ديارا بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية لغيابه عن الفريق مؤخرا للسفر إلى بلاده، وهو مميز أيضا بمركزه".
ومن جهته، قال قائد الفريق فراس شلباية، إن الوحدات فريق بطولات ودائما يبحث عن الفوز في أي مباراة، مؤكدا بأن معنوية اللاعبين عالية للتعويض بعد الخسارة مؤخرا على يد الحسين إربد بدوري المحترفين. وتابع شلباية: "لدينا إمكانيات كبيرة سواء كلاعبين أو جهاز فني للمضي بعيدا في دوري أبطال آسيا، ونتمنى مؤازرة جماهير الوحدات لنا في اللقاء المهم اليوم لأنها تشكل حافزا مستمرا لنا حال حضورها بأعداد كبيرة للمدرجات".
ويعول رأفت علي في خياراته الفنية على كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، عرفات الحاج، شوقي القزعة، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، مهند سمرين، عامر جاموس، أوسينو سيزار وبهاء فيصل.
ويحضر فريق استقلال دوشنبه للعاصمة عمان بعد ضمانه الحصول مؤخرا على لقب الدوري الطاجيكي للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، تحت قيادة مدربه الروسي إيجور،
ويبرز بصفوف استقلال دوشنبه كل من نيكولا ستوزيش، صادقجون قربانوف، أميربيك جورابوييف، تبريز إسلاموف، أوليكسي لارين، إحسان بانشانبي، ماثيو ميلار، موريلو سوزا، أليشير جليلوف، شيرفوني ماباتشويف وديميتار ميتكوف.
وأشار إيجور خلال حديثه أمس بالمؤتمر الصحفي، إلى أن فريقه يطمح للظهور بصورة جيدة، وتسجيل أول نتيجة إيجابية بعد 3 خسائر في البطولة ودون تسجيل أي هدف حتى الآن، موضحا بأن الفريق يفتقدر لخدمات قائد منتخب طاجيكستان أكثم نازاروف لعدم الحضور مع وفد الفريق.
وذكر حارس المرمى نيكولا ستوزيش أن فريقه قام بالتحضير للمباراة بشكل جيد، متمنيا الخروج بنتيجة إيجابية والفوز رغم خروج الفريق من حسابات المنافسة على بطاقتي التأهل، إلا أن هذا الأمر لن يدع فريقه للتهاون في المباريات حسب وصفه.

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