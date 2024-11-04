فيصل يغيب عن تدريب الوحدات قبل مواجهة استقلال الطاجكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- غاب مهاجم فريق الوحدات بهاء فيصل، عن تدريب الوحدات مساء الاثنين على ستاد عمان الدولي، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري
أبطال آسيا 2.
ويعود سبب غياب اللاعب عن التدريب الرئيسي للفريق قبل مواجهة استقلال دوشنبه، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية، نتيجة عقوبة إدارية عليه لغيابه عن مباراة
الحسين بدوري المحترفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني وإنهاء الخلاف بين الطرفين، على أن يعود للتدريبات الفترة المقبلة.
وسينضم فيصل للغائبين عن هذه المواجهة إلى جانب المدافع المالي إيشاكا ديارا.
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