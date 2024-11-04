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فيصل يغيب عن تدريب الوحدات قبل مواجهة استقلال الطاجكي

11/4/2024 2:35:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- غاب مهاجم فريق الوحدات بهاء فيصل، عن تدريب الوحدات مساء الاثنين على ستاد عمان الدولي، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2.

ويعود سبب غياب اللاعب عن التدريب الرئيسي للفريق قبل مواجهة استقلال دوشنبه، بسبب غيابه عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية، نتيجة عقوبة إدارية عليه لغيابه عن مباراة الحسين بدوري المحترفين، قبل أن يقدم اللاعب اعتذاره لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني وإنهاء الخلاف بين الطرفين، على أن يعود للتدريبات الفترة المقبلة.

وسينضم فيصل للغائبين عن هذه المواجهة إلى جانب المدافع المالي إيشاكا ديارا.

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