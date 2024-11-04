حالة صحية تصيب ملايين النساء.. يعجز الأطباء عن تشخيصها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعاني ملايين النساء من حالة مؤلمة تشبه النوبة القلبية تبدأ بألم شديد في الصدر قد يستمر لعدة دقائق أو ساعات بعد ممارسة تمرين شاق أو رفع أشياء ثقيلة أو إجهاد العضلات، وفي بعض الأحيان يحدث الألم دون سبب واضح.
تحدث هذه الحالة عند التهاب الغضروف الذي يربط الأضلاع بالقفص الصدري، وعلى الرغم من أنها حالة لا تدعو للقلق، إلا أن الألم يكون مبرحاً.
وكشفت الشابة إيرين من مدينة نيويورك أنها عانت ذات مرة من التهاب غضروف الضلع مع ألم شديد لمدة 14 ساعة، قائلة كان الألم شديدًا لدرجة أنني لم أتمكن من النوم أو الأكل أو فعل أي شيء. كان عليّ الانحناء إلى الأمام للحصول على بعض الهواء، وفقا لديلي ميل.
لا يوجد عدد محدد معروف للأشخاص الذين يعانون من التهاب غضروف الضلع لأنه في كثير من الأحيان لا يتم الإبلاغ عنه، أو تشخيصه بشكل خاطئ أو لا يتم تشخيصه على الإطلاق.
ومع ذلك، في كتابه الصادر عام 2019 بعنوان "التهاب غضروف الضلع: حالة منسية" كتب بيتر آسكيس، أخصائي العلاج الطبيعي ومؤسس معهد آلام الضلع الأمريكي، أن مليون إلى مليوني شخص يزورون غرفة الطوارئ بسبب آلام الصدر كل عام قد يعانون من التهاب غضروف الضلع.
ومن بين 62 مليون شخص يزورون طبيبهم كل عام بسبب آلام في الصدر، قد يعاني ما يصل إلى 18.5 مليوناً منهم من التهاب غضروف الضلع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 80 في المائة من هؤلاء المرضى هم من الإناث ومعظمهم لا يحصلون على التشخيص أو العلاج المناسب.
يحدث التهاب غضروف الضلع بسبب التهاب الأنسجة الواقية في الجسم والتي تربط الأضلاع بعظم الصدر، وعندما يلتهب بسبب النشاط المفرط، فإن حركات القفص الصدري يمكن أن تؤدي إلى ألم شديد قد ينتشر إلى العمود الفقري.
ويزداد الألم عند أخذ نفس عميق مع تمدد جدار الصدر وتقلصه، وقد يشعر الشخص أيضًا بالألم عند الضغط على المنطقة التي تلتقي فيها الأضلاع مع القفص.
ويعتبر تشخيص التهاب غضروف الضلع صعبًا لأنه تشخيص استبعادي. لا يمكن لأي فحوصات معملية أو تصويرية اكتشاف الغضروف الملتهب، ويعاني بعض الأشخاص من الألم لفترة قصيرة فقط، ولكن قد يعاني آخرون منه لعدة أشهر، وعادة ما تختفي الحالة من تلقاء نفسها خلال أربعة أسابيع، ولكن قد تتكرر.
هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة شخص ما بالتهاب غضروف الضلع، منها السعال الشديد، والعدوى الفيروسية، ورفع الأشياء الثقيلة، وإصابة في الصدر.
تعتبر خيارات العلاج لالتهاب غضروف الضلع محدودة، وينصح الأشخاص بتناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، أو وضع وسادة تدفئة على الصدر والراحة لعدة أيام. وكالات
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