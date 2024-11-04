حالة صحية تصيب ملايين النساء.. يعجز الأطباء عن تشخيصها

تعاني ملايين النساء من حالة مؤلمة تشبه النوبة القلبية تبدأ بألم شديد في الصدر قد يستمر لعدة دقائق أو ساعات بعد ممارسة تمرين شاق أو رفع أشياء ثقيلة أو إجهاد العضلات، وفي بعض الأحيان يحدث الألم دون سبب واضح.

تحدث هذه الحالة عند التهاب الغضروف الذي يربط الأضلاع بالقفص الصدري، وعلى الرغم من أنها حالة لا تدعو للقلق، إلا أن الألم يكون مبرحاً.



وكشفت الشابة إيرين من مدينة نيويورك أنها عانت ذات مرة من التهاب غضروف الضلع مع ألم شديد لمدة 14 ساعة، قائلة كان الألم شديدًا لدرجة أنني لم أتمكن من النوم أو الأكل أو فعل أي شيء. كان عليّ الانحناء إلى الأمام للحصول على بعض الهواء، وفقا لديلي ميل.



لا يوجد عدد محدد معروف للأشخاص الذين يعانون من التهاب غضروف الضلع لأنه في كثير من الأحيان لا يتم الإبلاغ عنه، أو تشخيصه بشكل خاطئ أو لا يتم تشخيصه على الإطلاق.



ومع ذلك، في كتابه الصادر عام 2019 بعنوان "التهاب غضروف الضلع: حالة منسية" كتب بيتر آسكيس، أخصائي العلاج الطبيعي ومؤسس معهد آلام الضلع الأمريكي، أن مليون إلى مليوني شخص يزورون غرفة الطوارئ بسبب آلام الصدر كل عام قد يعانون من التهاب غضروف الضلع.



ومن بين 62 مليون شخص يزورون طبيبهم كل عام بسبب آلام في الصدر، قد يعاني ما يصل إلى 18.5 مليوناً منهم من التهاب غضروف الضلع.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن حوالي 80 في المائة من هؤلاء المرضى هم من الإناث ومعظمهم لا يحصلون على التشخيص أو العلاج المناسب.



يحدث التهاب غضروف الضلع بسبب التهاب الأنسجة الواقية في الجسم والتي تربط الأضلاع بعظم الصدر، وعندما يلتهب بسبب النشاط المفرط، فإن حركات القفص الصدري يمكن أن تؤدي إلى ألم شديد قد ينتشر إلى العمود الفقري.



ويزداد الألم عند أخذ نفس عميق مع تمدد جدار الصدر وتقلصه، وقد يشعر الشخص أيضًا بالألم عند الضغط على المنطقة التي تلتقي فيها الأضلاع مع القفص.



ويعتبر تشخيص التهاب غضروف الضلع صعبًا لأنه تشخيص استبعادي. لا يمكن لأي فحوصات معملية أو تصويرية اكتشاف الغضروف الملتهب، ويعاني بعض الأشخاص من الألم لفترة قصيرة فقط، ولكن قد يعاني آخرون منه لعدة أشهر، وعادة ما تختفي الحالة من تلقاء نفسها خلال أربعة أسابيع، ولكن قد تتكرر.



هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة شخص ما بالتهاب غضروف الضلع، منها السعال الشديد، والعدوى الفيروسية، ورفع الأشياء الثقيلة، وإصابة في الصدر.



تعتبر خيارات العلاج لالتهاب غضروف الضلع محدودة، وينصح الأشخاص بتناول مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين، أو وضع وسادة تدفئة على الصدر والراحة لعدة أيام. وكالات

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