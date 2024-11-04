فيلادلفيا تطلق مؤتمرها الدولي الـ25

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا، تطلق كلية الآداب والعلوم التربوية مؤتمرها الدولي الخامس والعشرين، تحت عنوان (العلوم الإنسانية والتربوية في ضوء التحول الإلكتروني)، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/11/2024 على مدرّج العلوم الإدارية، بمشاركة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتكنولوجية الأردنية والعربية.
وتشتمل جلسة الافتتاح التي ستديرها الدكتورة ليديا راشد على: كلمة لرئيس الجامعة وراعي المؤتمر الدكتور عبدالله الجرّاح، وكلمة للباحثين المشاركين في المؤتمر تلقيها الدكتورة فدوى عودة من جامعة القدس بفلسطين، وكلمة للفائز بمنحة MIT ومؤسسة عبد الحميد شومان الدكتور محمد الجيوسي رئيس قسم اللغة الانجليزية في جامعة فيلادلفيا، وكلمة لضيف الشرف المهندس نضال البيطار الرئيس التنفيذي لـ (إنتاج)، وكلمة لرئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق.
ومن أبرز عناوين أوراق المؤتمر الذي تتواصل جلساته طول يومي الثلاثاء والأربعاء؛ مهمة الفلسفة في ضوء التحول الإلكتروني، والمرأة العربية وتحديّات الذكاء الاصطناعي، ودور التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، والمُخَاطب في التعليم الإلكتروني، وتدريس الأدب العربي في ضوء التحول الإلكتروني، ودور الذكاء الاصطناعي في تعليم مهارات اللغة الانجليزية.
ويجسد انعقاد مؤتمر فيلادلفيا الدولي الخامس والعشرين تحت هذا العنوان، تأكيداً لإصرار جامعة فيلادلفيا على الإسهام الفاعل في مواكبة التحديات والفرص التي يمثلها التحول الإلكتروني، على صعيد العملية التعليمية والقيمية والتنموية، وخاصة في حقول العلوم الإنسانية والتربوية
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