فيلادلفيا تطلق مؤتمرها الدولي الـ25

برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس فيلادلفيا، تطلق كلية الآداب والعلوم التربوية مؤتمرها الدولي الخامس والعشرين، تحت عنوان (العلوم الإنسانية والتربوية في ضوء التحول الإلكتروني)، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5/11/2024 على مدرّج العلوم الإدارية، بمشاركة عدد من والمؤسسات التعليمية والتكنولوجية الأردنية والعربية.

وتشتمل جلسة الافتتاح التي ستديرها الدكتورة ليديا راشد على: كلمة لرئيس الجامعة وراعي المؤتمر الدكتور عبدالله الجرّاح، وكلمة للباحثين المشاركين في المؤتمر تلقيها الدكتورة فدوى عودة من جامعة القدس بفلسطين، وكلمة للفائز بمنحة MIT ومؤسسة عبد الحميد شومان الدكتور محمد الجيوسي رئيس قسم اللغة الانجليزية في جامعة فيلادلفيا، وكلمة لضيف الشرف المهندس نضال البيطار الرئيس التنفيذي لـ (إنتاج)، وكلمة لرئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق.



ومن أبرز عناوين أوراق المؤتمر الذي تتواصل جلساته طول يومي الثلاثاء والأربعاء؛ مهمة الفلسفة في ضوء التحول الإلكتروني، والمرأة العربية وتحديّات الذكاء الاصطناعي، ودور التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، والمُخَاطب في التعليم الإلكتروني، وتدريس الأدب العربي في ضوء التحول الإلكتروني، ودور الذكاء الاصطناعي في تعليم مهارات اللغة الانجليزية.



ويجسد انعقاد مؤتمر فيلادلفيا الدولي الخامس والعشرين تحت هذا العنوان، تأكيداً لإصرار جامعة فيلادلفيا على الإسهام الفاعل في مواكبة التحديات والفرص التي يمثلها التحول الإلكتروني، على صعيد العملية التعليمية والقيمية والتنموية، وخاصة في حقول العلوم الإنسانية والتربوية