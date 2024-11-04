لقدم ناعمة في الشتاء.. نصائح للوقاية من التشقق

أوصى الدكتور توماس شنايدر بالعناية بالأقدام جيداً خلال فصل الشتاء، حيث تكون بشرة الأقدام جافة، ما يجعلها عُرضة للشقوق الصغيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهابات.



وأوضح طبيب العظام الألماني أنه ينبغي ترطيب الأقدام باستخدام كريم عناية غني بمواد الترطيب مثل اليوريا، مع مراعاة تجفيف الأقدام جيداً، بعد الاستحمام، لا سيما بين الأصابع، وذلك للحيولة دون الإصابة بفطريات الأقدام.



الحمامات المتناوبة

كما أوصى شنايدر بتطبيق الحمامات المتناوبة، والتي تجمع بين الحمامات الدافئة والباردة، مشيراً إلى أنها تعمل على تدريب الأقدام على تحمل البرودة.

وأوضح الطبيب الألماني أن الحمامات المتناوبة المثالية تتألف من جلستين تبدأ كل منها بالماء الدافىء وتنتهي بالماء البارد.



التدليك

ومن المهم أيضاً تدليك باطن القدم بانتظام، حيث يعمل ذلك على تنشيط الدورة الدموية، ويساعد على الشعور بالاسترخاء.



كما يمكن تحسين حركية الأقدام، من خلال ممارسة بعض التمارين البسيطة مثل دحرجة الأقدام على كرة مطاطية أو الوقوف على أطراف الأصابع عند تنظيف الأسنان.



حذاء ذو مقاس مناسب

وللحفاظ على صحة الأقدام، أوصى الدكتور شنايدر بارتداء أحذية ذات مقاس مناسب، محذراً من أن ارتداء أحذية ضيقة يرفع خطر الإصابة بالقدم المفلطحة وآلام الأعصاب.



ومن المفيد أيضاً المشي بأقدام حافية من حين إلى آخر، حيث يعمل المشي بأقدام حافية على أرضيات مختلفة "ممهدة، غير ممهدة، رملية، ذات حصى"على تدريب عضلات وأربطة وأوتار القدم. وكالات

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