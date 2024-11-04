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ناشرون: الشارقة للكتاب ينجح بتوجيه أنظار العالم للثقافة العربية

11/4/2024 2:35:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد عدد من الناشرين المشاركين في الدورة الـ14 من "مؤتمر الناشرين"، أن إمارة الشارقة أصبحت محطة عالمية لهم لاتباع أفضل الممارسات التي تضمن لهم النجاح في عالم النشر، حيث استطاعوا من خلال حضورهم في المؤتمر توسيع نطاق أعمالهم ونقل إصداراتهم للعديد من لغات العالم، إلى جانب تحقيقهم عائدات قيمة من الصفقات التي تنوعت ما بين بيع وشراء حقوق الترجمة، وشراكات التوزيع في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاءات خاصة مع نخبة من الناشرين المحليين والدوليين المشاركين في الدورة الـ14 من "مؤتمر الناشرين"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، على مدى ثلاثة أيام، من 3-5 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، حيث أوضحوا أن المؤتمر نجح في توجيه أنظار العالم إلى الثقافة العربية، واستهدافها بإصدارات يحرص أصحابها على أن تكون "بمواصفات ثقافية عربية".
تحدث الناشر التركي محمد آركتشا، مؤسس ورئيس "وكالة أنتراتيما للتأليف والترجمة، قائلاً: "كوكالة أدبية نحرص على الحضور الدائم في مؤتمر الناشرين بالشارقة، الذي يمثل لنا فرص بلا حدود، لا نجدها في كبرى الملتقيات العالمية للنشر، ففي دورة العام الماضي فقط، وقعنا عقوداً لبيع وشراء أكثر من 260 كتابا من 7 لغات، ووقعنا مع عدد من الناشرين حوالي 20 ناشراً من مختلف بلدان العالم، والعام الحالي، نطمح إلى أن نوسع نطاق عقودنا لتشمل مختلف الترجمات من وإلى مختلف لغات العالم".
وأضاف: "يتيح مؤتمر الناشرين لنا فرصة أن نلتقي الناشرين من بلدان مختلفة، الذين لا يمكن أن نلتقي بهم في المعارض الأخرى، حيث نرى أن المؤتمر ساهم في خلق حركة عكسية في عالم النشر، إذ بدأت تركيا والعالم العربي تقدمان ثقافتهما للعالم من بوابة الشارقة، وهذا يشكل توازنا جديدا في العالم الثقافي".
بدوره، يؤكد الناشر أحمد الكيلاني، مدير دار "هاوس 101" للنشر والتوزيع في الإمارات، أن مؤتمر الناشرين دافع قوي لتشجيع تأسيس الشركات الناشئة التي تتبنى التعاون مع مختلف دول العالم لإتاحة المعرفة في زمن لم تعد فيه حدود أمام الثقافات، وأوضح أن المؤتمر فتح أمام شركته فرصة كبيرة للحصول على توكيلات دولية لتبادل حقوق النشر والترجمة، حيث تم توقيع اتفاقيات عدة، لترجمة كتاب UAE 101، مع السعي إلى نقله لسبع لغات عالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر أتاح له فرصة الاتفاق مع أكثر من دار نشر دولية لتحويله إلى لغات مختلفة، منها التركية والصربية.
وبين الكيلاني أنه اطلع من خلال المؤتمر على تجارب عالمية في التأليف استقت أفكار كتبها من بيئتي الشارقة والإمارات، ونتج عن ذلك، اتفاقية عقدتها الدار مع نظيرة لها في جورجيا لترجمة سبع قصص للأطفال من اللغة الجورجية إلى اللغة العربية، واللافت أن إحدى هذه القصص تحكي عن تجربة المؤلفة عند زيارتها لجزيرة النور بالشارقة.
من جهتها، قالت أنا ليا، مديرة دار شيميتسنيبا في جورجيا: " نفتخر بأن حقوق النشر لكتبنا تباع من خلال حضورنا السنوي منذ سبع سنوات في 10 دول حول العالم، منها ألمانيا، إيطاليا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، مصر، باكستان، أذربيجان، لبنان، ألبانيا، وإيران، والذي مثل فرصة كبيرة لنا لتبادل الإصدارات العربية والجورجية، حيث كان لدينا شرف التعاون مع (مجموعة كلمات)، التي يتقاطع مشروعها الثقافي مع رسالتنا، في تقديم إصدارات متنوعة في مجال المعرفة والتعليم للأطفال، بما في ذلك كتب تحتوي على رسوم توضيحية فريدة مصنوعة يدويا من مواد مختلفة، إضافة إلى الكتب، نقدم بطاقات قراءة ومعرفة مبتكرة للأطفال.
من ناحيته، أوضح محمد الخطيب، المدير العام لدار "المستقبل الرقمي" لبنان والإمارات، أن الناشر الدولي يحقق فوائد عدة، بمشاركته في مؤتمر الناشرين بالشارقة، وأولى هذه الفوائد هي معرفته المباشرة بالناشر العربي، وتقدير حجم السوق ومعرفة ما يحتاجه من عناوين وما هو المرغوب أكثر في الثقافة العربية والسوق العربي".
وأضاف: "أهم استراتيجية يستخدمها الناشرون الدوليون في الشارقة أنهم يوجهون إنتاجاتهم بمختلف اللغات، حيث يتناسب مع الثقافة العربية، وهذا بحد ذاته يحسب لمؤتمر الناشرين وللشارقة، التي أصبحت من خلال المؤتمر محركة لسوق النشر العالمي، ومؤثرة في توجيه الكتاب والناشرين الأجانب لتكون إصداراتهم أكثر انسجاما مع الثقافة العربية... فقد شاهدنا كيف أن "مؤتمر الناشرين" شجع الدوليين منهم على إنتاج ما يمكن تسميته "إصدارات بمواصفات ثقافية عربية".

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