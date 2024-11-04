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إيذاء النفس غير الانتحاري.. من الأشخاص الأكثر عرضة له؟

11/4/2024 2:35:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ربما يكون إيذاء النفس غير الانتحاري محاولة يائسة للشباب بهدف الحد من مشاعر الغضب، الحزن، الذنب والعار، التي تتملك بعض الشباب والسيطرة عليها. إذ تتبادر إلى أذهان هؤلاء، أفكار حول كيفية إيذاء أنفسهم نتيجة الظروف الصعبة التي يختبرونها.
ما إيذاء النفس؟
يأخذ إيذاء النفس عادةً شكل القطع أو الخدش حتى ينزف الجسم، لكنه يشمل أيضا الحرق، أو الكدمات، أو حتى كسر العظام عمدا، بحسب ما قالته الدكتورة جانيس ويتلوك، مؤسسة ومديرة برنامج كورنيل للأبحاث حول إيذاء النفس والتعافي في جامعة كورنيل بولاية نيويورك.
وأشار بعض الخبراء إلى هذا السلوك على أنه إيذاء النفس غير الانتحاري، أو NSSI.
وبحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، سجل العام 2019، 363 ألف زيارة لقسم الطوارئ بسبب إيذاء النفس في الولايات المتحدة. وشهد هذا الرقم انخفاضا بنسبة 48.5 % في العام التالي، ومرد ذلك على الأرجح، وفقًا لويتلوك، إلى الميل لتجنب الرعاية الطبية بغية عدم إرهاق مقدمي الخدمات الطبية أو المخاطرة بالإصابة بالمرض أثناء جائحة "كوفيد 19".
لكن في العام 2021، سجلت 660 ألف زيارة، أي بزيادة تقارب 253 % عن العام 2020، وارتفاعا بنسبة 82 % تقريبًا عن العام 2019، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
ولفتت ويتلوك إلى أن هذه الزيادات تتوافق مع تقارير عن ارتفاع معدلات تحديات الصحة العقلية قبل الجائحة، الأمر الذي جعل الأمور أسوأ بالنسبة للعديد من الناس. كما أن القرب من الأحباء أثناء عمليات الإغلاق، ربما جعل الأهل أكثر إدراكا بإيذاء النفس، ما يساهم في زيادة زيارات قسم الطوارئ.
ماذا يدور في رؤوسهم؟
قال الدكتور جيريمي جاميسون، أستاذ ورئيس قسم علم النفس في جامعة روتشستر بولاية نيويورك: "إن معظم الخبراء يتفقون على أن إيذاء النفس هو بمثابة صرخة طلب للمساعدة. وينشأ عن محاولة الشخص معالجة التوتر وفشله"، وأوضحت ميغان التي تبلغ من العمر 35 عامًا الآن، التي اختبرت هذا الأمر في سن صغيرة، أنه إذا كان شخص ما يشعر بالانفصال عن العالم، فقد يؤذي نفسه لمحاولة إعادة الاتصال. وإذا كان شخص ما يشعر بأنه أدنى من إنسان، وهو ما يعرف علميا باسم محو الشخصية، فقد يؤذي نفسه ليشعر بأنه إنسان مجددًا. يمكن أن يكون إيذاء النفس أيضًا أحد أشكال معاقبة الذات بين من يشعرون بالذنب أو الخجل، وبالتالي يشعرون أنهم يستحقون الألم الجسدي.
وبالنسبة للدكتور فيبه فورسيث كوكس، مدير عيادة مارشا إم. لاينهان للعلاج السلوكي الجدلي في جامعة واشنطن بسياتل، يوجد أيضًا تفسير عصبي فسيولوجي لسبب إيذاء الناس لأنفسهم.
وأوضح، أن الأمر يتعلق بنظام الأفيون الداخلي في الجسم، وهو نظام كيميائي عصبي له أدوار رئيسية في تعديل الألم والمكافأة واستجابات الإجهاد وغيرها من الأمور.
عندما يدرك الجسم أنه يعاني من ضرر، يرسل نظام الأفيون الإندورفين الذي يعمل كمسكنات للألم، حتى يتمكن الجسم من الهروب من أي خطر. وقال كوكس: "إن إيذاء النفس يتسبب بالاستجابة ذاتها". ولفتت ويتلوك إلى أن "البيانات، تشير إلى وجود رابط عصبي بين إدراك الألم الجسدي وإدراك الألم العاطفي، فحين يوجد ارتفاع وانخفاض في أحدهما، قد يوجد ارتفاع وانخفاض في الآخر".
وأوضحت ويتلوك أنه عندما يؤذي الناس أنفسهم، فإنهم يخاطرون بالتسبب عن طريق الخطأ، في مشكلة أكثر خطورة، مثل الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، أو العدوى التي تؤدي إلى الموت.
وبينما أن إيذاء النفس ليس بالضرورة أن يكون محاولة انتحار، إلا أن البيانات تشير إلى أنه يمكن أن يكون أحيانًا مقدمة للانتحار.
كان معدل الانتحار بين البالغين الذين يقومون بأذية أنفسهم أكبر بـ37 مرة من معدل الانتحار بين عموم السكان، وفقًا لدراسة أجريت في العام 2017. ووجدت ويتلوك في بحثها الخاص أن 65 % من المراهقين، الذين يؤذون أنفسهم يرجح أن يقدموا على الانتحار أيضًا، في مرحلة ما.
ولفتت ويتلوك التي تشغل أيضا منصب المستشار الأول لمؤسسة JED، وهي منظمة للوقاية من الانتحار والصحة العقلية في بوسطن، إلى أن "الفعل ذاته المتمثل بالانخراط في إيذاء النفس، يقلل من تثبيط السلوك الانتحاري إذا أصبح الشخص لديه أفكار انتحارية". كما أن ممارسة "إيذاء الجسم بشكل متكرر يجعل من السهل إيذاء الجسم بنية الانتحار".
قال الخبراء: "إن إيذاء النفس، أسوة بالعديد من مشاكل الصحة العقلية، يستغرق وقتًا للعلاج، وعادة لا يتوقف الأشخاص عن أذية أنفسهم، إلا عندما يتعلمون مهارات التأقلم الأخرى ويجدون أسبابا محفزة للعيش".
وأوضح الخبراء أن العلاج السلوكي الجدلي، أو DBT، وهو أحد العلاجات الفعالة. يتم إجراؤه أحيانًا في إعدادات جماعية، وهو مصمم لمساعدة الأشخاص في التغلب على التفكير بالأبيض والأسود، وتطوير مهارات تنظيم المشاعر، والتي تعد مفتاحا لإدارة الألم العاطفي بشكل صحي، عوضا عن اللجوء إلى عادات مدمرة للذات.
قال كوكس: "إن إعادة توصيل الدماغ للتفاعل والاستجابة بشكل مختلف يستغرق وقتًا، نحو عام أو أكثر".
لكن النتائج يمكن أن تكون مثيرة للإعجاب. بحثت دراسة أجريت في العام 2018، بآثار العلاج السلوكي الجدلي وقارنته بالعلاج الداعمين الفردي والجماعي، ومعدلات محاولات الانتحار وإيذاء النفس بين 173 مراهقًا حاولوا الانتحار مرة واحدة بالحد الأدنى من قبل، وكان لديهم ثلاثة معايير أو أكثر لاضطراب الشخصية الحدية، (الاضطراب الذي تم إنشاء العلاج السلوكي الجدلي من أجله).
بعد ستة أشهر، تمكن قرابة 57 % من المشاركين في العلاج السلوكي الجدلي من التوقف عن إيذاء النفس، مقارنة
بـ40 %، ممن خضعوا للعلاج الداعم الفردي والجماعي. لم يحاول أكثر من 90 % من المشاركين في العلاج السلوكي الجدلي الانتحار بعد العلاج، مقارنة بنحو 79 % من المجموعة الأخرى.
بالنسبة لحوالي 93 % من البالغين في دراسة أجريت العام 2021 في النرويج، فقد ساعدهم العلاج السلوكي الجدلي على التوقف عن إيذاء النفس خلال العام الأول.
وفي دراسة أخرى نشرت في العام 2015، تم تقييم آثار تدخلات العلاج السلوكي الجدلي المختلفة على عينة شملت 99 امرأة يعانين من اضطراب الشخصية الحدية وواجهن ميولاً انتحارية، حيث شهدت جميع المشاركات تراجعًا في وتيرة إيذاء النفس، ووجدت تلك النساء أسبابًا للعيش بعد عام من العلاج.
رغم أن النفق الذي يمثل رحلة التوقف عن إيذاء النفس، يكون طويلاً وصعبًا، إلا أن هناك ضوءًا في نهايته.
وقالت ويتلوك: "إن بعض العائلات أعربت عن تمنيها بألا يمر أي شخص آخر بهذه التجربة، رغم أن ذلك ساعدهم على التعلم والنمو كعائلة، "لأنهم اضطروا إلى التغلب على بعض التحديات المتعلقة بالتواصل والاتصال الحقيقي (أو) أي شيء لم يتم التعامل معه، الذي يكون جزءًا من سبب ظهور إيذاء النفس في المقام الأول".
وهذا الأمر صحيح في حالة ميغان، حيث لفتت إلى أن تدوين اليوميات باستخدام قلم حبر أحمر، وفقًا لتوصية معالجها، كان أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لها أيضًا، فقد تم استبدال التحرر العاطفي من رؤية الدم على ذراعيها بالتحرر الرمزي لألمها على الصفحات.
وتدير ميغان حاليًا شركة ناجحة في لاس فيغاس، وتعمل أيضًا، كمؤثرة في مجال الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قالت: "إنها لم تعد تشعر برغبة في إيذاء نفسها، لأنها تعلمت آليات أخرى للتعامل مع الألم".

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