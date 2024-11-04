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النمط الغذائي الثابت.. إيجابيات وسلبيات

11/4/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - يتخذ الإنسان العشرات - إن لم يكن المئات - من القرارات يوميا، لاختيار الكلمات التي يقولها إلى الملابس التي يرتديها. لذلك من الطبيعي أن يكون التخفيف من قرار واحد - مثل اختيار الوجبات وتكرارها يوميا- أمرا مغريا.
يختار البعض تناول الطعام نفسه بانتظام بدافع العادة، ويرى بعض المشاهير والمؤثرين أن تكرار الوجبات يعد حيلة صحية، لتبسيط الروتين ودعم استقرار السعرات الحرارية.
ومع أن الالتزام بنمط غذائي ثابت يساعد في تبسيط الحياة والتحكم بالوزن، فإنه ينضوي على مخاطر عدة، تؤثر سلبا على الصحة العامة.
تناول الطعام نفسه يوميا يكون خيارا مناسبا لبعض الأشخاص الذين يفضلون الاستقرار والبساطة في روتينهم الغذائي، بحسب ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
ومع ذلك، يعتمد هذا الخيار على مدى توازن تلك الأطعمة وغناها بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، إذ يتطلب الحفاظ على الصحة تنويعا في الفيتامينات والمعادن.
كما ينبغي أن يتناسب الطعام مع الاحتياجات الصحية الخاصة، والتي يؤدي تجاهلها إلى مشكلات صحية على المدى الطويل.
لكن قبل الخوض في السلبيات، نستعرض فوائد تناول الطعام نفسه يوميا، فيما يأتي:
- نظام غذائي أبسط: يوفر تناول الطعام نفسه يوميا الوقت والجهد المبذولين في التخطيط للوجبات، فبدلا من التفكير المستمر في ما ستأكله، يمكن إعداد وجبات محددة ومكررة بسهولة، مما يجعل التحضير اليومي للوجبات أسرع وأكثر كفاءة.
- تحكم أفضل بالسعرات الحرارية: عندما يعرف الشخص تفاصيل السعرات الحرارية والقيم الغذائية لكل وجبة يتناولها بشكل يومي، يصبح من السهل متابعة استهلاك السعرات والتحكم في الوزن. ويساعد هذا الروتين في تحقيق أهداف غذائية معينة مثل، إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، حيث تتم إزالة عنصر المفاجأة من النظام الغذائي.
- بناء عادات غذائية جيدة: تكرار الوجبات نفسها يساعد في بناء عادات غذائية ثابتة، فأولئك الذين يتبعون أنظمة غذائية معينة، لتحقيق أهداف صحية أو رياضية يجدون الراحة في تناول وجبات مألوفة ومنظمة. هذا النمط يعزز الالتزام، ويقلل من خطر الانحراف عن النظام الصحي.
ربما يكون تناول الطعام نفسه يوميا أمرا مريحا للبعض، لكنه لا يمثل الحل الأمثل للجميع. فإضافة إلى المزايا التي يوفرها، هناك العديد من الجوانب السلبية التي يجب أخذها بعين الاعتبار مثل:
- نقص التنوع الغذائي: لا يمكن أن يوفر أي طعام واحد جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. مما يعني أن الاعتماد على الطعام نفسه يوميا، سيؤدي إلى نقص عناصر غذائية حيوية مثل المعادن والفيتامينات، ويتسبب في زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل فقر الدم، هشاشة العظام، ومشكلات أخرى تعتمد على النظام الغذائي.
- الإضرار بالأمعاء: تلعب بكتيريا الأمعاء دورا أساسيا في دعم جهاز المناعة وتعزيز عملية الهضم. ويسهم النظام الغذائي المتنوع في زيادة تنوع البكتيريا النافعة، مما يقوي المناعة، ويحسن امتصاص المغذيات.
- التعرض المفرط لبعض المواد الضارة: إذا كان الطعام المكرر يحتوي على مكونات ضارة مثل الملح المفرط أو المعادن الثقيلة (الزئبق الموجود في بعض الأسماك)، يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية مع الوقت.
- إنقاص الوزن بسهولة أكثر: أظهرت دراسات علمية وجود علاقة عكسية بين التنوع الغذائي الصحي والسمنة، حيث تبين أن زيادة تنوع الأطعمة الصحية، يساعد البالغين الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن على فقدان الوزن وتقليل الدهون. ويمكن أن يكون إدخال أطعمة صحية جديدة، طريقة فعالة لجعل الأنظمة الغذائية المقيدة أكثر جاذبية وتنوعا.
تقول المختصة النفسية الدكتورة جيل سالتز: "إن تناول الطعام نفسه يوميا، يكون علامة على مشكلة في الصحة العقلية، حيث يمكن أن يكون هذا السلوك أحد أعراض اضطراب الأكل، الذي يتطور إلى اضطراب فعلي". وتشير سالتز إلى أن تكرار الوجبة نفسها، يولد شعورا بالتوتر بسبب الحاجة إلى الالتزام بنمط معين، مما يحد من المشاركة في المناسبات الاجتماعية، ويثير شعورا بالذنب عند كسر الروتين".
ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة، اضطرابا إذا كان الشخص يفضل البساطة في نظامه الغذائي. بل ينصح بالانتباه إلى العلامات غير الصحية، مثل الشعور بالقلق من تناول أطعمة خارج النظام المعتاد، حيث إن الأمر يرتبط بطبيعة العلاقة مع الطعام.
هذا، إضافة إلى أن تكرار تناول الوجبات نفسها يمكن أن يؤدي إلى الملل، مما يقلل من الاستمتاع بالأكل، ويؤثر على الالتزام بنظام غذائي صحي. كما يشعر البعض بفقدان الدافع لتحضير الوجبات الصحية، مما يدفعهم للجوء إلى الخيارات السريعة وغير المغذية.

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