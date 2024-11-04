جنة حافظ.. موهبة فنية متعددة بين الرسم وتصميم الأزياء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
عمان- تنتمي الفنانة
التشكيلية جنة حافظ إلى المدرسة
الواقعية في رسم لوحاتها، حيث تقدم رؤية فنية خاصة بلغة تشكيلية مستوحاة من الواقع، وتعبر عن الجمال وتواكب الحياة والبيئة بكل تفاصيلها وروحها وعناصرها.
تسعى حافظ إلى تجسيد الموروث الأردني الأصيل، مانحة المتلقي لمحات فنية تنبض بالوجدان وتنسج سياقا بصريا مفعما بالجاذبية والحيوية، ليتفاعل مع البعد الإنساني الذي يتجلى بوضوح في حضور واقعي مؤثر في معظم أعمالها.
تحمل أعمال حافظ رؤية فنية واعية وثقافة غنية، تتسم بجمالية بصرية تسعى من خلالها إلى مخاطبة المتلقي بلغة تشكيلية حوارية يتجلى فيها النضج، التلقائية، العفوية والوضوح.
تستند إلى الوعي بجمال الطبيعة وتاريخ الأردن بما يحتويه من إرث تراثي غني. وتبرز في أعمالها الانفعالات الإبداعية التي تضفي على اللوحة عمقا من الإيحاءات، معبرة عن الهواجس النفسية التي تفرض إيقاعها بين الحين والآخر.
تتميز أعمال الفنانة التشكيلية جنة حافظ بتأثيرها المباشر؛ حيث تقول: "لوحتي هي فرحي وحزني، وألواني سلاحي الذي ينساب على سطح اللوحة ليجسد فكرتي ويرسم صورة تحكي عنها".
وترى حافظ أن لوحاتها هي أفضل تعريف لها، مستلهمة من جمال الطبيعة الذي ساهم في تشكيل شخصيتها كفنانة. وتعتبر أن الرسم موهبة، لكنها تعمقت في أساليبه عبر دراستها في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة.
وتؤكد حافظ: "أنا إنسانة واقعية، وأحب الواقع رغم أن الخيال يأخذني إلى عوالم أخرى. المدرسة الواقعية تجذبني وأعيشها في معظم أعمالي؛ فهي تمنح الفن جمالا ونكهة خاصة، خصوصا لمن يتقن الألوان وما يتعلق بها". تعتبر حافظ، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي من جامعة المستنصرية في العراق، ودبلوم في تصميم الأزياء ومدربة معتمدة في فن المكرميات، أن الطبيعة هي مصدر إلهامها وطريقها في الفن والرسم. وتقول: "لا أتصور كيف ستكون الحياة بغياب هذه الكائنات". المرأة تأخذ مكانة بارزة في لوحاتها، حيث تدهشها كل عناصر الطبيعة وتتفاعل أفكارها مع تناغم الألوان. ترى حافظ أن الطبيعة هي موطنها الأول، وتجذبها باستمرار لتبدع في تقديم صورة تشكيلية مليئة بالإحساس.
تبين حافظ لـ "الغد" أنها تسعى دائماً للابتعاد عن الرتابة في أعمالها، وتهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عبر تقديم رسومات واقعية تبرز جمال المرأة، الخيول، العادات والتقاليد بأسلوب يلقى استحسان المتلقي. تولي اهتماما كبيرا للفن وتسعى لنقل رسالته من خلال تجسيد سمات فنية وأسلوبية تسمح لها بمواكبة مدارس الفنون المعروفة، لكنها بقيت وفية لمدرستها الأساسية، الواقعية، حيث أبدعت بتجسيد أشكال مستوحاة من الطبيعة، لما تحمله من جمالية في التكوين البصري.
وتضيف قائلة: "الرسم هو عالمي الخاص؛ فأنا أبحر بخيال يتناغم مع الواقع والطبيعة التي أبدعها الله. أرى الأشياء كصور وألوان، وأجد في عيون بعض الأشخاص مرآة تعكس إبداعات غنية بالحب والصدق. أرى في كل شيء صورة تنقلها أحاسيسي بصدق وجمال". وتؤكد أنها حين ترسم تشعر بسعادة غامرة لا يمكن وصفها؛ فهي تجد نفسها داخل لوحتها، تفيض بمشاعرها وأحاسيسها، تعيش معها ولا تفارقها، خاصة عندما تستخدم الألوان المتنوعة والأشكال التي تزيد من بهجتها.
شاركت في العديد من المعارض الجماعية على المستويين المحلي والخارجي، وأكسبها انخراطها في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، مهارات متعددة في الرسم، وطرقا وتقنيات متنوعة، إذ إن الموهبة وحدها لا تكفي، كما أن الدراسة النظرية ليست كافية. لذلك، كان من الضروري أن تعزز موهبتها بالدراسة لتفهم المبادئ الفنية وتستوعب مختلف فروع الفن، حيث يلعب الاطلاع والبحث دورا كبيرا في بناء وتكوين شخصيتها الفنية.
وترى حافظ، التي شاركت في تأليف قصص للأطفال المكفوفين بالتعاون مع جمعية ألوان للفنون، أهمية أن يفتح الفن آفاقا جديدة، وأن يكون وسيلة للتعبير عن الذات من خلال امتزاج عاطفة الفنان بالشكل للوصول إلى غايته المنشودة. فالفن، في نظرها، يعبر عن رموز عاطفية عبر تراكيب شكلية، وفق عمليات مدروسة ومدركة من قبل الفنان، مما يتيح الوصول إلى نتيجة ترضي الفنان وتمنح العمل الفني كيانا مستقلا.
من المهم أن يسخر الفنان أعماله لخدمة الطبيعة والبيئة والتراث، فهي مصادر إلهام تمنحه صفاء الذهن والنضج الإبداعي. وتؤكد أن للطبيعة ومظاهرها الخلابة أثرا كبيرا في تطوير قدراتها. ومن خلال تأمل هذه المشاهد والتفكير فيها، يكتسب الفنان قدرة تحليلية جمالية، تمكنه من استخدام عناصر الطبيعة وجعلها عنصرا أساسياً في أعماله الفنية.
فيما يخص تصميم الأزياء، تؤكد حافظ أنها حاصلة على دبلوم في تصميم الأزياء النسائية، وتمارس هذا الفن الجميل بابتكار أساليب جديدة تتماشى مع احتياجات النساء وطبيعة الحياة، مع مراعاة متطلبات الزبائن، من حيث التصميم والألوان. وتوضح أن عملها في هذا المجال محدود إلى حد ما، نظرا لانشغالها كمدربة معتمدة في فن المكرمية، وهو من الفنون الحرفية القديمة التي تعتمد على عقد الخيوط وتشكيلها بأسلوب إبداعي. يستخدم هذا الفن في صناعة العقود اليدوية والزخارف، كما أصبح جزءاً من الديكور العصري في تصميم المفروشات، وحقائب اليد، والحلي، ويتميز ببساطة المواد المستخدمة فيه، مثل خيوط القطن والجوت.
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