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جنة حافظ.. موهبة فنية متعددة بين الرسم وتصميم الأزياء

11/4/2024 2:35:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تنتمي الفنانة التشكيلية جنة حافظ إلى المدرسة الواقعية في رسم لوحاتها، حيث تقدم رؤية فنية خاصة بلغة تشكيلية مستوحاة من الواقع، وتعبر عن الجمال وتواكب الحياة والبيئة بكل تفاصيلها وروحها وعناصرها.
تسعى حافظ إلى تجسيد الموروث الأردني الأصيل، مانحة المتلقي لمحات فنية تنبض بالوجدان وتنسج سياقا بصريا مفعما بالجاذبية والحيوية، ليتفاعل مع البعد الإنساني الذي يتجلى بوضوح في حضور واقعي مؤثر في معظم أعمالها.
تحمل أعمال حافظ رؤية فنية واعية وثقافة غنية، تتسم بجمالية بصرية تسعى من خلالها إلى مخاطبة المتلقي بلغة تشكيلية حوارية يتجلى فيها النضج، التلقائية، العفوية والوضوح.
تستند إلى الوعي بجمال الطبيعة وتاريخ الأردن بما يحتويه من إرث تراثي غني. وتبرز في أعمالها الانفعالات الإبداعية التي تضفي على اللوحة عمقا من الإيحاءات، معبرة عن الهواجس النفسية التي تفرض إيقاعها بين الحين والآخر.
تتميز أعمال الفنانة التشكيلية جنة حافظ بتأثيرها المباشر؛ حيث تقول: "لوحتي هي فرحي وحزني، وألواني سلاحي الذي ينساب على سطح اللوحة ليجسد فكرتي ويرسم صورة تحكي عنها".
وترى حافظ أن لوحاتها هي أفضل تعريف لها، مستلهمة من جمال الطبيعة الذي ساهم في تشكيل شخصيتها كفنانة. وتعتبر أن الرسم موهبة، لكنها تعمقت في أساليبه عبر دراستها في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة.
وتؤكد حافظ: "أنا إنسانة واقعية، وأحب الواقع رغم أن الخيال يأخذني إلى عوالم أخرى. المدرسة الواقعية تجذبني وأعيشها في معظم أعمالي؛ فهي تمنح الفن جمالا ونكهة خاصة، خصوصا لمن يتقن الألوان وما يتعلق بها". تعتبر حافظ، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الفرنسي من جامعة المستنصرية في العراق، ودبلوم في تصميم الأزياء ومدربة معتمدة في فن المكرميات، أن الطبيعة هي مصدر إلهامها وطريقها في الفن والرسم. وتقول: "لا أتصور كيف ستكون الحياة بغياب هذه الكائنات". المرأة تأخذ مكانة بارزة في لوحاتها، حيث تدهشها كل عناصر الطبيعة وتتفاعل أفكارها مع تناغم الألوان. ترى حافظ أن الطبيعة هي موطنها الأول، وتجذبها باستمرار لتبدع في تقديم صورة تشكيلية مليئة بالإحساس.
تبين حافظ لـ "الغد" أنها تسعى دائماً للابتعاد عن الرتابة في أعمالها، وتهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عبر تقديم رسومات واقعية تبرز جمال المرأة، الخيول، العادات والتقاليد بأسلوب يلقى استحسان المتلقي. تولي اهتماما كبيرا للفن وتسعى لنقل رسالته من خلال تجسيد سمات فنية وأسلوبية تسمح لها بمواكبة مدارس الفنون المعروفة، لكنها بقيت وفية لمدرستها الأساسية، الواقعية، حيث أبدعت بتجسيد أشكال مستوحاة من الطبيعة، لما تحمله من جمالية في التكوين البصري.
وتضيف قائلة: "الرسم هو عالمي الخاص؛ فأنا أبحر بخيال يتناغم مع الواقع والطبيعة التي أبدعها الله. أرى الأشياء كصور وألوان، وأجد في عيون بعض الأشخاص مرآة تعكس إبداعات غنية بالحب والصدق. أرى في كل شيء صورة تنقلها أحاسيسي بصدق وجمال". وتؤكد أنها حين ترسم تشعر بسعادة غامرة لا يمكن وصفها؛ فهي تجد نفسها داخل لوحتها، تفيض بمشاعرها وأحاسيسها، تعيش معها ولا تفارقها، خاصة عندما تستخدم الألوان المتنوعة والأشكال التي تزيد من بهجتها.
شاركت في العديد من المعارض الجماعية على المستويين المحلي والخارجي، وأكسبها انخراطها في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة، مهارات متعددة في الرسم، وطرقا وتقنيات متنوعة، إذ إن الموهبة وحدها لا تكفي، كما أن الدراسة النظرية ليست كافية. لذلك، كان من الضروري أن تعزز موهبتها بالدراسة لتفهم المبادئ الفنية وتستوعب مختلف فروع الفن، حيث يلعب الاطلاع والبحث دورا كبيرا في بناء وتكوين شخصيتها الفنية.
وترى حافظ، التي شاركت في تأليف قصص للأطفال المكفوفين بالتعاون مع جمعية ألوان للفنون، أهمية أن يفتح الفن آفاقا جديدة، وأن يكون وسيلة للتعبير عن الذات من خلال امتزاج عاطفة الفنان بالشكل للوصول إلى غايته المنشودة. فالفن، في نظرها، يعبر عن رموز عاطفية عبر تراكيب شكلية، وفق عمليات مدروسة ومدركة من قبل الفنان، مما يتيح الوصول إلى نتيجة ترضي الفنان وتمنح العمل الفني كيانا مستقلا.
من المهم أن يسخر الفنان أعماله لخدمة الطبيعة والبيئة والتراث، فهي مصادر إلهام تمنحه صفاء الذهن والنضج الإبداعي. وتؤكد أن للطبيعة ومظاهرها الخلابة أثرا كبيرا في تطوير قدراتها. ومن خلال تأمل هذه المشاهد والتفكير فيها، يكتسب الفنان قدرة تحليلية جمالية، تمكنه من استخدام عناصر الطبيعة وجعلها عنصرا أساسياً في أعماله الفنية.
فيما يخص تصميم الأزياء، تؤكد حافظ أنها حاصلة على دبلوم في تصميم الأزياء النسائية، وتمارس هذا الفن الجميل بابتكار أساليب جديدة تتماشى مع احتياجات النساء وطبيعة الحياة، مع مراعاة متطلبات الزبائن، من حيث التصميم والألوان. وتوضح أن عملها في هذا المجال محدود إلى حد ما، نظرا لانشغالها كمدربة معتمدة في فن المكرمية، وهو من الفنون الحرفية القديمة التي تعتمد على عقد الخيوط وتشكيلها بأسلوب إبداعي. يستخدم هذا الفن في صناعة العقود اليدوية والزخارف، كما أصبح جزءاً من الديكور العصري في تصميم المفروشات، وحقائب اليد، والحلي، ويتميز ببساطة المواد المستخدمة فيه، مثل خيوط القطن والجوت.

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