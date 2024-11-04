إنجاز تطلق حملة قادة الأعمال وتوجهها لطلبة المدارس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان -الغد - أطلقت مؤسسة إنجاز حملة قادة الأعمال الموجهة لطلبة المدارس للعام السادس عشر على التوالي، حيث تنفذ المؤسسة هذه الحملة على مدار شهر كامل، بهدف إلهام وتحفيز طلبة المدارس وبث روح التصميم والمثابرة لديهم، وحثهم على تحقيق أهدافهم ومساعدتهم في التخطيط الأفضل لمستقبلهم.
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي: "إن الحملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية
والتعليم ومؤسسات القطاع الخاص الأردني، وخلال فترة تطبيق الحملة يلتقي أبرز قادة الأعمال والقادة المجتمعيين في الأردن مع طلبة المدارس الحكومية، مدارس
وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية، ليتحاورا من خلال جلسات تفاعلية هادفة، حيث تقوم من خلالها سيدات ورجال الأعمال بنقل خبراتهم وتجاربهم التي أوصلتهم إلى مراحل قيادية متقدمة في حياتهم المهنية إلى الطلبة".
وأضافت البيبي أن حملة قادة الأعمال ومنذ انطلاقتها شاركت فيها العديد من الشخصيات القيادية، كان لهم الأثر الإيجابي والمباشر على حياة الطلبة، ومساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية المستقبلية والاستفادة من تجاربهم القيّمة، مبينة أن الحملة يتم تنفيذها في مناطق المملكة كافة، مما يوفر فرصة فريدة لقادة الأعمال والقادة المجتمعيين للوصول إلى الطلبة في مختلف أماكنهم والتفاعل معهم بشكل مباشر.
وأكدت البيبي أهمية العمل التشاركي مع مختلف القطاعات، لإنجاح حملة قادة الأعمال والبرامج والفعاليات كافة التي تنفذها المؤسسة، إذ تؤمن "إنجاز" بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم لسوق العمل، مسؤولية مشتركة لمختلف القطاعات.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق حملة قادة الأعمال في العام 2008، برعاية كريمة من جلالة الملكة رانيا العبد الله، وتنطلق الحملة للعام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة "الغد".
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