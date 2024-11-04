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إنجاز تطلق حملة قادة الأعمال وتوجهها لطلبة المدارس

11/4/2024 2:35:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد - أطلقت مؤسسة إنجاز حملة قادة الأعمال الموجهة لطلبة المدارس للعام السادس عشر على التوالي، حيث تنفذ المؤسسة هذه الحملة على مدار شهر كامل، بهدف إلهام وتحفيز طلبة المدارس وبث روح التصميم والمثابرة لديهم، وحثهم على تحقيق أهدافهم ومساعدتهم في التخطيط الأفضل لمستقبلهم.
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي: "إن الحملة يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات القطاع الخاص الأردني، وخلال فترة تطبيق الحملة يلتقي أبرز قادة الأعمال والقادة المجتمعيين في الأردن مع طلبة المدارس الحكومية، مدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية، ليتحاورا من خلال جلسات تفاعلية هادفة، حيث تقوم من خلالها سيدات ورجال الأعمال بنقل خبراتهم وتجاربهم التي أوصلتهم إلى مراحل قيادية متقدمة في حياتهم المهنية إلى الطلبة".
وأضافت البيبي أن حملة قادة الأعمال ومنذ انطلاقتها شاركت فيها العديد من الشخصيات القيادية، كان لهم الأثر الإيجابي والمباشر على حياة الطلبة، ومساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية المستقبلية والاستفادة من تجاربهم القيّمة، مبينة أن الحملة يتم تنفيذها في مناطق المملكة كافة، مما يوفر فرصة فريدة لقادة الأعمال والقادة المجتمعيين للوصول إلى الطلبة في مختلف أماكنهم والتفاعل معهم بشكل مباشر.
وأكدت البيبي أهمية العمل التشاركي مع مختلف القطاعات، لإنجاح حملة قادة الأعمال والبرامج والفعاليات كافة التي تنفذها المؤسسة، إذ تؤمن "إنجاز" بأن تمكين الشباب والشابات وإعدادهم لسوق العمل، مسؤولية مشتركة لمختلف القطاعات.
ومن الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق حملة قادة الأعمال في العام 2008، برعاية كريمة من جلالة الملكة رانيا العبد الله، وتنطلق الحملة للعام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، مدرسة المشرق الدولية وبشراكة إعلامية مع صحيفة "الغد".

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