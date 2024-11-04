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الأطفال.. ما هو العمر المناسب لمواجهة مخاطر الإنترنت؟

11/4/2024 2:35:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- يواجه الأهل صعوبة متزايدة في تحديد الوقت المناسب“لترك الساحة خالية من الرقابة في عالم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي”. وبين من يؤيد تجربة الطفل لهذا العالم بوجود بعض الضوابط، ومن يعارض ذلك بشدة، يبقى الهاتف الذكي في متناول الأطفال واقعا لا مفر منه في ظل سيطرة التكنولوجيا على حياتنا.
يلجأ الأهل غالبا إلى نصائح المختصين أو نتائج الدراسات لمعرفة كيفية التعامل مع أبنائهم بالمحتوى الذي تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث المختلفة، بما يشمل معلومات وأفلاما وعلاقات اجتماعية وآراء متنوعة. وفي هذا السياق، قد يجد الأطفال أنفسهم“كالإسفنجة التي تمتص كل تلك المعلومات”، وهنا يكمن دور الأهل في توجيههم نحو ما يفيدهم، وتعليمهم كيفية اختيار ما يناسبهم بعيدًا عن التأثيرات السلبية.
يتفق العديد من أولياء الأمور على صعوبة منع أطفالهم من استخدام الهواتف الذكية، سواء كان ذلك للعب، أو مشاهدة برامج الأطفال، أو حتى للدراسة وتعلم مهارات جديدة عبر التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية. لهذا، أصبح من الضروري وجود تدخل من الجهات المختصة لتحديد المحتوى، وتطوير برامج ومنصات ملائمة تقدم مواد تناسب كل مرحلة عمرية للأطفال واليافعين.
مؤخرًا، وفي مؤتمر الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“اليونسكو” بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، وجرى تنظيمه في عمان، ناقش المشاركون في جلسة بعنوان“التنقل عبر الحدود الرقمية الجديدة: المعلومات التي تخدم المصلحة العامة باستخدام الدراية الإعلامية والمعلوماتية” أهمية تحديد العمر المناسب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد الخبراء أن العمر المناسب لاستخدام هذه المنصات هو 16 عاما فما فوق، نظرا للمحتوى المتاح الذي قد لا يكون ملائما لمن هم دون هذا السن.
يبرر خبراء ذلك بأن الأجيال الجديدة لم تعد تتابع القنوات الإعلامية التقليدية، مما يجعل السن المناسب لهم لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي هو 16 عاما. ويؤكدون على ضرورة تحسين محتوى ما يبث، وذلك من خلال تأثير صانعي المحتوى على اتجاهات الجمهور، وتعزيز مفاهيم الدراية الإعلامية في ظل تراجع الإقبال على مشاهدة التلفاز. إذ يتجه الشباب بشكل متزايد نحو مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات.
وفي الأردن، يزداد عدد الأطفال واليافعين الذين يمتلكون هواتف ذكية، مما يتيح لهم متابعة كل ما يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث المختلفة، وأشهرها يوتيوب. حيث أظهرت أحدث الدراسات الإحصائية أن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يصل إلى حوالي 10.33 مليون شخص، ومن بين هؤلاء، هناك 6.38 مليون شخص يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمثل 56.2 % من إجمالي عدد السكان. ووفقا لمصادر إعلانات جوجل، كان لدى يوتيوب 6.38 مليون مستخدم في الأردن في بداية عام 2024.
ولكن، يتساءل كثيرون عما إذا كان عمر السادسة عشر مناسبا ليكون الطفل متاحا للدخول إلى شبكة الإنترنت بكل ما تحتويه من“غث وسمين”. وفي هذا السياق، يعتقد المستشار والمختص التربوي الدكتور عايش النوايسة أن هذا العصر يتميز بتغيرات كبيرة في مجالات الحياة، بما في ذلك تغييرات في أدوات ووسائل الإعلام وإشكالها، والتي تسهم اليوم، بجميع صورها وأشكالها، بشكل كبير ومؤثر في تشكيل الحياة العامة للناس من خلال تأثيرها المباشر.
يمتاز العصر الحاضر بكثافة العناصر الإعلامية، وتنوع أشكالها، وسرعة تفاقمها وانتشارها، مما يجعل متابعتها ومجاراة تأثيرها أمرا صعبا. وأمام كل ذلك، تراجعت الأدوات والوسائل الإعلامية التقليدية، مثل التلفاز وقنواته الأرضية والفضائية، بحسب النوايسة، ليحل مكانها وبنسبة مرتفعة جدا مواقع التواصل الاجتماعي التي استقطبت شريحة كبيرة من الناس، وخاصة الأطفال والشباب.
يؤكد النوايسة أنه بالمقارنة مع طبيعة المحتوى، ما يزال ما يقدم على الوسائل التقليدية موجها، حيث يتم التحكم فيه وتحديد أهدافه وتأثيره. أما في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اختلط "الحابل بالنابل"، وأصبح المحتوى غير خاضع لمعايير مهنية أو مجتمعية أو ثقافية. وبالتالي، أصبح لدى الشباب كل مرغوب ممنوعا، مما أدى إلى فقدان المجتمع والأسرة السيطرة على طبيعة هذا المحتوى، الذي أصبح بحاجة إلى صناعة وتقديم محتوى يتناسب مع المرحلة العمرية والنمائية. وهذا الوضع أوجد حالة من عدم التوازن العاطفي والاجتماعي والنفسي لدى الأطفال.
يرى النوايسة اليوم أن الأسرة تواجه تحديا كبيرا مرتبطا بتعلق الأبناء المفرط بمواقع التواصل الاجتماعي وما يبث عليها من محتوى يصعب على الأسرة السيطرة عليه أو فلترته. كما أن تقنين استخدام الأبناء للأجهزة الرقمية وزيارة مواقع التواصل، بما في ذلك المحظور منها في الأردن، أصبح أمرا معقدا. في ظل هذا التحدي والعجز، يتشكل سلوك الأبناء بناء على ما يشاهدونه ويتابعونه على تلك المواقع، حتى في جوانب مثل الشرب والأكل واللباس وغيرها. ولا شك أن هذا يشكل خطرا على منظومة القيم الأسرية والمجتمعية، مما يؤدي إلى صراع بين الأجيال، حيث يصر الأهل على أن كل ما هو قديم حسن، بينما يعتبرون كل ما هو جديد ترفا وسلبيا.
يعتبر أستاذ الإعلام الرقمي في جامعة الشرق الأوسط، الدكتور محمود الرجبي، أن فكرة متابعة الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في سن السادسة عشرة ليست صائبة، إذ إن الطفل في هذا العمر لا يمتلك القدرة على ضبط سلوكه الاجتماعي والأخلاقي، ولا يستطيع تحديد ما يشاهده أو يشارك فيه بشكل سليم.
وواقعيا، نجد أن الأطفال يبدأون في استخدام هذه المنصات والتطبيقات والألعاب في سن أصغر بكثير، مما يعرضهم لمحتوى غير مناسب.
وفقًا للرجبي، فإن بعض هذه المخالفات التربوية قد تسهم فيها بعض الأسر، بسبب رغبتهم في إشغال أطفالهم عنهم قليلا أو نتيجة ضغوط الحياة، أو بسبب عمل الأم أو غيرها من الأسباب. ومع ذلك، يعتقد الرجبي بشكل عام أن مضامين المنصات الرقمية غير ملائمة للأطفال، بل وحتى للكبار في الكثير من الأحيان، خاصة تلك التي لا تخضع لأي رقابة أخلاقية.
يستشهد الرجبي بوجود منصات تسمح بنشر محتوى غير أخلاقي، بما في ذلك خطابات الكراهية والتعليقات المسيئة. يعود ذلك إلى أن الهدف الأساسي لهذه المنصات هو تجاري بحت، حيث تزيد أرباحها كلما استمر المتابع في استخدامها لفترات أطول، مما يؤدي إلى زيادة انتشارها في الوقت نفسه.
وفي هذا السياق، ينوه النوايسة أن التربية تتحمل دورا كبيرا في تقديم تربية إعلامية معاصرة تهدف إلى تسليح الطلبة بالوسائل اللازمة لحمايتهم من مخاطر الاتصال الرقمي، في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات. يجب تعليمهم كيفية الاستفادة من المواقع والمعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، والتحقق من مصداقية المعلومات المنشورة، والتمييز بين الشائعة والخبر الحقيقي، وكذلك بين وجهات النظر والمعلومات. إن هذا الأمر يعد أمراً مهما في عالم الإنترنت والمعلومات والمجتمع الرقمي، حيث يمكن الطلاب من التعبير عن آرائهم بشكل مسؤول وتفاعلي، وقبول الرأي والرأي الآخر.
ينصح النوايسة بضرورة تركيز التربية الإعلامية المناسبة على تعليم إنتاج المحتوى المرئي، وصحة الأخبار، وأخلاقيات بث ونشر المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى قضايا الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. كما يجب تزويد الطلبة بمنهج خاص للتعامل مع الأخبار والأحداث من خلال تمكينهم من مهارات التفكير الناقد، بحيث لا يقبلون الخبر أو الحدث كمسلمات. ينبغي عليهم تحليل الأفكار ونقدها وتمحيصها للوصول إلى الحقيقة ثم نشرها.
من جهته، يعتقد الرجبي أنه يجب على المجتمع اتخاذ موقف حازم تجاه السماح للأطفال بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب الرقمية. يتطلب ذلك من الجهات المعنية، بما في ذلك الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، التعاون لزيادة أماكن الترفيه المخصصة للأطفال، وإعادتهم للعب في الأحياء وفق ضوابط معينة، لضمان استمرار تواصلهم مع الواقع الحقيقي بعيدًا عن العالم الافتراضي لأطول فترة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، يشدد على ضرورة إعادة النظر في أساليب التدريس في المدارس لبناء إنسان قوي قادر على مواجهة الطوفان الرقمي، الذي للأسف لا يعترف بالقيم الأخلاقية أو المبادئ، ولا يراعي الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع.
ووفق النوايسة على أن للتربية دورا كبيرا في إعداد جيل يتمتع بالمعرفة والفهم لقضايا الأمة، مما يساعدهم على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتقدير قيم الشورى والإخلاص وحب الوطن والانتماء الصحيح، واحترام الآخر، والحرية العادلة، ومواجهة الشائعات والتضليل، ومحاربة الانحرافات الفكرية. لتحقيق ذلك، يجب أن يتبنى المنهج التعليمي أساليب مناسبة تتماشى مع هذه الأهداف. ويتطلب الأمر وجود منهاج متطور قادر على استيعاب التغيرات والتطورات المتلاحقة في جميع الأصعدة والمجالات، مع ضرورة الاستناد إلى المنحى التكاملي في المنهج، بحيث تصبح التربية الإعلامية جزءا من تعلم وتعليم كافة المواد الدراسية، بدلا من تقديمها كمادة منفصلة.

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