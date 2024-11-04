توقع هطول زخات من المطر بالمناطق الشمالية والوسطى اليوم

يتوقع اليوم الاثنين، أن تشهد المملكة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة لتكون أقل من المعدلات العامة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، مع احتمال هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد، خاصةً في شمال المملكة، ويمتد الهطول بعد الظهر إلى أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرق المبتلة، وتدعو المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة فيها.



ويكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء مستقرًا ولطيفًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



وترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



اما يوم الخميس ، يكون الطقس غير مستقر ولطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع باذن الله تعالى سقوط زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 ، وفي مرتفعات الشراة 17 - 8, وفي مناطق البادية 24 - 13, وفي مناطق السهول 21 - 12, وفي الأغوار الشمالية 28 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 20، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 28 - 18 درجة مئوية.-(بترا)