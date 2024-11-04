توقع هطول زخات من المطر بالمناطق الشمالية والوسطى اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يتوقع اليوم الاثنين، أن تشهد المملكة انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة لتكون أقل من المعدلات العامة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، مع احتمال هطول زخات من المطر على فترات في المناطق الشمالية والوسطى، قد تكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد، خاصةً في شمال المملكة، ويمتد الهطول بعد الظهر إلى أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرق المبتلة، وتدعو المواطنين الابتعاد عن مجاري السيول والأودية في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة فيها.
ويكون الطقس يوم غدٍ الثلاثاء مستقرًا ولطيفًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وترتفع يوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات العالية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
اما يوم الخميس ، يكون الطقس غير مستقر ولطيف الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع باذن الله تعالى سقوط زخات متفرقة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 9 ، وفي مرتفعات الشراة 17 - 8, وفي مناطق البادية 24 - 13, وفي مناطق السهول 21 - 12, وفي الأغوار الشمالية 28 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 30 - 20، وفي البحر الميت 29 - 19، وفي خليج العقبة 28 - 18 درجة مئوية.-(بترا)
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