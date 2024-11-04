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الغد تنشر جدول امتحان التوجيهي/التكميلي

11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي، وسيكون أول أيام الامتحان الخميس الموافق 26 كانون أول 2024.


وآخر أيام الامتحان الاثنين الموافق 13 كانون ثانٍ 2025، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.







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