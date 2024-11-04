الغد تنشر جدول امتحان التوجيهي/التكميلي
التاريخ
11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان التكميلي، وسيكون أول أيام الامتحان الخميس الموافق 26 كانون أول 2024.
وآخر أيام الامتحان الاثنين الموافق 13 كانون ثانٍ 2025، وستبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في حين ستبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
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