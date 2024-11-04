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الحنيطي والمعايطة يتابعان تمرين صقور الهواشم / 5

11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اليوم، فعاليات التمرين الأمني المشترك "صقور الهواشم / 5" الذي نفذته قيادة الشرطة الخاصة بالتعاون مع سلاح الجو الملكي.

ويأتي التمرين الذي تم عقده في مركز تدريب الشرطة الخاصة، في إطار التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام، بهدف رفع مستوى الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية والأمنية، وتعزيز قدرات التعامل المحترف مع مختلف التحديات والمعطيات الامنية، في سبيل حماية مقدرات الوطن وأمن مواطنيه.

واستمع اللواء الركن الحنيطي واللواء المعايطة، بحضور عدد من كبار الضباط، إلى إيجازٍ قدمه قادة التمرين ومسؤوليه، وتضمن شرحاً للفرضيات، والواجبات المسندة خلال التمرين، ومجرياته وأهدافه ومراحل تنفيذه.

وتضمنت فعاليات التمرين عدد من المهام والتطبيقاتٍ العسكرية المختلفة، والتي اشتملت على رمايات مختلفة، وتطبيق مهارات اقتحام المباني، و المركبات بإسناد مباشر من طائرات سلاح الجو الملكي.

وعكس التمرين المستوى المتقدم للمشاركين والكفاءة في آليات العمل والتنسيق، والمهارات المكتسبة من خلال دورات التدريب المشتركة.

وفي ختام التمرين، نقل اللواء الركن الحنيطي واللواء المعايطة تحيات جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني للمرتبات المشاركة، معربين عن اعتزازهما بالكفاءة والمعنويات العالية والمستوى المتقدم التي ظهر بها المشاركون، كما تم على هامش التمرين تخريج عدد من الدورات التدريبية النوعية والمتخصصة والمشتركة التي اشرفت عليها القوات المسلحة الاردنية -الجيش العربي بوحداته المختصصة .

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