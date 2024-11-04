محافظة: لن نتهاون في تطبيق ما يضمن سلامة الطلبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة اليوم الاثنين لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ومديري إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير.
كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية والتعليم التي تؤكد ضرورة توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في كافة المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق الصلاحيات المنوطة بهم.
وشملت الجولة التي تأتي في سياق الزيارات الميدانية للاطلاع على الواقع التربوي عن كثب مدارس: باب عمان الثانوية المختلطة، وحسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، وجرش الأساسية للبنين، والبركتين الأساسية المختلطة، وجرش الثانوية الشاملة للبنين، والكتة الأميرية الأساسية للبنين، والكتة الثانوية للبنين، والقابسي الثانوية الشاملة للبنين المختلطة، وريمون الثانوية الشاملة المختلطة، وريمون الأساسية للبنين، وجرش الثانوية للبنين.
واستهل الدكتور محافظة جولته بمشاركة طالبات مدرسة باب عمان الثانوية المختلطة فعاليات الطابور الصباحي، والتقى طلبة الثانوية العامة فيها، وغرف الصف العاشر والتاسع والصفوف الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى تفقد غرفة التعليم الدامج ومختبر الحاسوب، ومرافقها المختلفة.
وفي مدرسة حسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، اطمأن الدكتور محافظة على سير العملية التعليمية في فرع التعليم المهني التقني (BTEC) ، حيث التقى طلبة تخصصي الهندسة والزراعة، مشيرًا إلى أهمية هذا الفرع التعليمي في رفد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي.
كما جال في الغرف الصفية، وتفقد مشغل البناء والإنشاءات ومشاغل البرنامج الوطني لكهرباء المركبات وميكانيك المركبات ومرافق المدرسة، إضافة إلى تفقد موقع البناء قيد الإنشاء لقسم الضيافة.
واطلع الدكتور محافظة على سير العملية التعليمية في مدرسة جرش الأساسية للبنين، حيث حضر جانبًا من الحصص الصفية فيها، مؤكدا على أهمية دور المدرسة في بناء الأجيال وتشجيع الطلبة على التفوق والابتكار، ومشيرًا إلى ضرورة مشاركة الطلبة في مبادرة بيئتي الأجمل ومبادرة لمدرستي أنتمي.
وخلال زيارته لمدرسة البركتين الأساسية المختلطة تفقد مبنى الروضة وتجول داخل الغرف الصفية.
وفي مدرسة جرش الثانوية للبنين؛ تفقد مرافق المدرسة وغرفها الصفية، والتقى طلبة الثانوية العامة فيها، ومختبر الحاسوب، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، إضافة إلى تفقده أعمال الصيانة الجارية في مبنى المدرسة، موعزًا بسرعة الانتهاء منها.
وشدد الدكتور محافظة خلال لقائه الكودر الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها على ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور.
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