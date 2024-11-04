محافظة: لن نتهاون في تطبيق ما يضمن سلامة الطلبة

أكد والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، والبيئة المدرسية الأمنة في مدارسها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة اليوم الاثنين لعدد من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، بحضور محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ومديري إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة واللوازم والتزويد محمد المناصير.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الوزارة لمديري التربية والتعليم التي تؤكد ضرورة توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في كافة المدارس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق الصلاحيات المنوطة بهم.



وشملت الجولة التي تأتي في سياق الزيارات الميدانية للاطلاع على الواقع التربوي عن كثب مدارس: باب عمان الثانوية المختلطة، وحسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، وجرش الأساسية للبنين، والبركتين الأساسية المختلطة، وجرش الثانوية الشاملة للبنين، والكتة الأميرية الأساسية للبنين، والكتة الثانوية للبنين، والقابسي الثانوية الشاملة للبنين المختلطة، وريمون الثانوية الشاملة المختلطة، وريمون الأساسية للبنين، وجرش الثانوية للبنين.



واستهل الدكتور محافظة جولته بمشاركة طالبات مدرسة باب عمان الثانوية المختلطة فعاليات الطابور الصباحي، والتقى طلبة الثانوية العامة فيها، وغرف الصف العاشر والتاسع والصفوف الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى تفقد غرفة التعليم الدامج ومختبر الحاسوب، ومرافقها المختلفة.



وفي مدرسة حسن الكايد الثانوية المهنية للبنين، اطمأن الدكتور محافظة على سير العملية التعليمية في فرع التعليم المهني التقني (BTEC) ، حيث التقى طلبة تخصصي الهندسة والزراعة، مشيرًا إلى أهمية هذا الفرع التعليمي في رفد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لدخول سوق العمل المحلي والإقليمي.



كما جال في الغرف الصفية، وتفقد مشغل البناء والإنشاءات ومشاغل البرنامج الوطني لكهرباء المركبات وميكانيك المركبات ومرافق المدرسة، إضافة إلى تفقد موقع البناء قيد الإنشاء لقسم الضيافة.



واطلع الدكتور محافظة على سير العملية التعليمية في مدرسة جرش الأساسية للبنين، حيث حضر جانبًا من الحصص الصفية فيها، مؤكدا على أهمية دور المدرسة في بناء الأجيال وتشجيع الطلبة على التفوق والابتكار، ومشيرًا إلى ضرورة مشاركة الطلبة في مبادرة بيئتي الأجمل ومبادرة لمدرستي أنتمي.



وخلال زيارته لمدرسة البركتين الأساسية المختلطة تفقد مبنى الروضة وتجول داخل الغرف الصفية.

وفي مدرسة جرش الثانوية للبنين؛ تفقد مرافق المدرسة وغرفها الصفية، والتقى طلبة الثانوية العامة فيها، ومختبر الحاسوب، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالتشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، إضافة إلى تفقده أعمال الصيانة الجارية في مبنى المدرسة، موعزًا بسرعة الانتهاء منها.



وشدد الدكتور محافظة خلال لقائه الكودر الإدارية والتعليمية في المدارس التي زارها على ضرورة تواصل المدرسة مع المجتمع المحلي وتفعيل مجالس الطلبة وأولياء الأمور.