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الملك: على المجتمع الدولي رفض منع إسرائيل لأنشطة وكالة (الأونروا)

11/4/2024 2:35:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الأستوني ألار كاريس، اليوم الاثنين، أن على المجتمع الدولي رفض إجراءات إسرائيل التصعيدية المتعلقة بمنع أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وشدد جلالته خلال لقاء ثنائي تبعه موسع في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة وضمان وصولها وتوزيعها بكل الطرق الممكنة، لتخفيف الكارثة الإنسانية.

وفي بداية غداء عمل للرئيس الأستوني والوفد المرافق، رحب جلالة الملك بالرئيس كاريس في زيارته الأولى للمملكة، التي تعكس العلاقة المميزة والوثيقة بين البلدين، مؤكدا ضرورة البناء عليها والاستفادة من الفرص.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الأردني الأستوني، المقرر عقده في عمان غدا، في تطوير الأفكار التي تقرب الشعبين رغم المسافات بينهما، مبينا أهمية التعاون الثنائي، لا سيما اقتصاديا ودفاعيا.

بدوره، أعرب الرئيس الأستوني عن حرصه على توثيق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيرا إلى ملتقى الأعمال الأردني الأستوني الذي سيناقش العديد من مجالات التعاون، وخصوصا في الصناعات الدفاعية والرعاية الصحية.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا، أكد الرئيس الأستوني أهمية إيجاد حلول لهذه الأوضاع.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، إذ حذر جلالة الملك من تبعات التطورات الخطيرة في المنطقة، والتي قد تؤدي إلى حرب شاملة.

وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وهو متطلب أساسي لتجنب توسع الصراع في المنطقة.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مثمنا موقف أستونيا الداعم لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام في المنطقة.

وجرت للرئيس الأستوني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الحسينية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والسفير غير المقيم للمملكة في أستونيا ضيف الله الفايز.

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